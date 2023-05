Todo a Valencia: la campaña llega a su ecuador con Sánchez y Feijóo volcados en la Comunidad, donde Podemos podría ser clave

De las 12 comunidades autónomas cuyo gobierno se disputará el próximo 28 de mayo, la Comunidad Valenciana es -quizás- en la que más se juegan los partidos. El resultado que salga de las urnas valencianas, que ahora según las encuestas es de un empate técnico, tendrá mucha más relevancia que solo la autonómica. Prueba de ello es que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo coincidirán este fin de semana y medirán sus fuerzas en sendos mítines, que llegan en el ecuador de la campaña. El PSOE se juega mantener su autonomía más preciada; el PP, recuperar una comunidad que fue bastión popular durante lustros; y Unidas Podemos será importante, pues su entrada en el Parlament es necesaria para que las izquierdas reediten el Pacto del Botànic.

Tras la traumática pérdida de Andalucía en 2019 y, sobre todo, tras una dura derrota en aquel territorio en 2022 que alargó la agonía, la Comunidad Valenciana se convirtió en el territorio más valorado en el que gobiernan los socialistas. Ximo Puig es el principal barón de la formación afincada en Ferraz. Además de ser, claro, uno de los más alineados con Sánchez, toda vez que otros que llevan más tiempo gobernando o que lo hacen con más fuerza electoral -véase Emiliano García-Page y su mayoría absoluta en Castilla-La Mancha o Javier Lambán en Aragón- disparan con naturalidad contra el jefe del Ejecutivo.

Por tanto, Sánchez y Puig comparten ahora, además de ideas, el objetivo de retener el poder. Para muestra de la importancia que para el presidente del Gobierno tiene esta autonomía, solo cabe recordar que Valencia acogió hace poco más de un mes la Convención Municipal del partido, que sirvió para dar un último empujón a los candidatos municipales. Entre ellos, Sandra Gómez, vicealcaldesa de la capital y en la que en Ferraz tienen depositadas muchas expectativas de cara al 28 de mayo.

El PP persigue el mismo objetivo que el PSOE, a la inversa. Tras haber arrebatado a los socialistas su feudo en Andalucía, Feijóo aspira ahora a recuperar la plaza que ostentó la derecha durante 20 años hasta que le fue arrebatada por las fuerzas de izquierda en 2015. Y es que, para el PP, la Comunidad Valenciana no es solo clave a nivel electoral sino también, a nivel interno. Este territorio fue clave para que el PP llegara por primera vez a la Moncloa con el mitin de Mestalla que encumbró a José María Aznar en 1996 y, años después, se libró la batalla final con su sucesor Mariano Rajoy, quien se ganó el respeto del partido tras perder ante José Luis Rodríguez Zapatero gracias al apoyo del valenciano Francisco Camps. Este granero se convirtió para el PP en la derrota del aznarismo frente al marianismo.

Con la fugacidad de Pablo Casado y la llegada de Feijóo, esta corriente de la que bebe el actual líder continúa predominando en esta plaza. Con las aguas a su favor, Feijóo ha hecho de la Comunidad Valenciana su gran apuesta en apoyo de los candidatos a la Generalitat, Carlos Mazón, y a la Alcaldía, María José Catalá. Escogió la Ciudad de las Artes y las Ciencias para celebrar el pasado enero la Intermunicipal junto a todos sus candidatos para el 28M en la que, además, consiguió el primer abrazo de reconciliación entre los expresidentes. Pero además, se ha volcado en esta comunidad en la campaña electoral del 28M: visitó Valencia en la víspera del arranque de campaña, que también cerrará ahí, y lo hará este fin de semana en el ecuador de la cita electoral.

Este domingo, Feijóo visitará la mítica plaza de toros que han llenado cada uno de sus antecesores. El último, Pablo Casado en 2021, cuando logró no solo cerrar aforo sino dejar a centenares de personas fuera del recinto cosechando su mayor éxito. Así, Feijóo tendrá como reto, por lo menos, llenar los 10.000 asientos con los que cuenta el coso. Es más, en Génova lo venden como el acto "más multitudinario de toda la campaña" del 28M, que "solo el PP es capaz de organizar y que pondrá de manifiesto la ilusión y las ganas por derrotar al sanchismo en la Comunidad Valenciana y en toda España", sostienen desde Génova.

Por su parte, Pedro Sánchez vuelve este fin de semana a Valencia. Lo hará el día anterior a Feijóo, el sábado, y el sitio elegido es, de nuevo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. En un primer momento, la formación socialista planeó hacerlo al aire libre, pero la previsión de lluvia provocó un cambio de planes. Antes de afrontar la última semana de campaña -que cerrará el próximo jueves en Madrid y, el viernes, en Barcelona-, el presidente tratará de retomar la iniciativa, perdida tras el misil de flotación a sus planes que fue la inclusión de condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu. El PSOE quiso dar por por cerrado el capítulo hace días tras la rectificación de la formación abertzale para los siete candidatos con delitos de sangre, pero el PP ha seguido en ese marco.

Unidas Podemos también se vuelca

Unidas Podemos, por su parte, no celebrará este fin de semana actos de campaña en la Comunidad Valenciana, y tampoco lo hará la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha diseñado su calendario de campaña al margen de los morados. Pero eso no significa que el espacio a la izquierda del PSOE no esté dando importancia a la plaza valenciana; al contrario, la cúpula de Unidas Podemos está echando el resto en campaña para conseguir que su candidato autonómico, Héctor Illueca, alcance el 5% de los votos necesario para mantener su representación parlamentaria, de la que puede depender el futuro del Gobierno progresista en la Generalitat.

Buena muestra de que los morados se están tomando en serio las elecciones valencianas es que el primer acto de la campaña electoral lo celebraron el pasado viernes 12 en el Antiguo Mercado de Abastos de València, y al mismo enviaron a sus pesos pesados: las números uno y dos de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, y el líder de IU, Alberto Garzón. Además, Montero volvió a la capital valenciana el martes pasado, día 16, y Belarra acudió a un mitin en Alicante al día siguiente, el miércoles 17. Y no se descarta que la semana que viene las dos ministras asistan a nuevos actos en la comunidad.

Yolanda Díaz, por su parte, aún no ha pisado la Comunidad Valenciana en lo que va de campaña, pero en la recta final de la misma va a tener dos actos. El 24 de mayo por la tarde, Díaz tiene previsto acudir a Alicante a celebrar un mitin con Illueca para apoyar su candidatura, la de Unidas Podemos, a la Generalitat. Y, en el juego de equilibrios que está haciendo durante las últimas semanas para no disgustar a ninguno de sus futuros socios en Sumar, el 25 de mayo por la mañana, apenas unas horas después, apoyará en otro acto en Valencia a Joan Ribó, el actual alcalde de la ciudad que aspira a repetir en el cargo liderando las listas de Compromís.