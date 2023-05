PSOE y Unidas Podemos buscan vías para que el foco de la campaña deje de estar en Bildu

El Gobierno intenta por todos los medios retirar el foco del asunto que ha monopolizado el debate político y la campaña electoral en los últimos días: la presencia de miembros de ETA en las listas de EH Bildu para el 28M. Este miércoles, el presidente Pedro Sánchez intentó dar por zanjado el asunto exigiendo en sede parlamentaria a la coalición abertzale que envíe "un mensaje más rotundo de reparación y perdón" a las víctimas. Pero eso no evitó que el PP le acusara de "blanquear" a la banda terrorista, mientras fuentes de Unidas Podemos consideran que el Ejecutivo necesita un mensaje mucho más potente para devolver la atención mediática a los asuntos sociales, a priori mucho más favorables a los intereses de la izquierda.

Moncloa niega la mayor. Fuentes cercanas al presidente del Gobierno aseguraban estos días que seguían viendo en los medios de comunicación plasmados los anuncios realizados por el propio Sánchez. Es el caso del cine a dos euros para los mayores de 65 años o el derecho al olvido oncológico, ambas medidas anunciadas el fin de semana y plasmadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras aprobarse en Consejo de Ministros este martes.

No obstante, en los últimos dos debates parlamentarios -que, además, son los últimos que se celebrarán antes de las elecciones del próximo domingo- Sánchez se ha visto obligado a entrar en harina. El martes, en el Senado y el miércoles, en el Congreso. Ambos días, la respuesta del presidente al PP -e, incluso, a Bildu- tuvo que ver con ETA y con el terrorismo. Todo ello, pese a que el miércoles anterior, el PP y Ciudadanos ya le atacaron por las listas electorales de Bildu y Sánchez contestó con lo que considera uno de sus mayores activos de cara a los comicios: la buena marcha de la economía y el empleo.

"Contó verdades que no se habían contado antes", resume un asesor del jefe del Ejecutivo, que añade que de lo que trató fue "de poner al PP frente al espejo". Ahora, lo que toca es pasar página. O, al menos, eso intentará el PSOE, que cree que el tema "no da para más". "Si esto es todo lo que tiene que vender el PP, mal van", auguran las mismas fuentes, que incluso llegan a decir que dentro de la formación de Alberto Núñez Feijóo hay gente que no está de acuerdo con la estrategia de hablar de Bildu porque la formación abertzale "no se presenta ni en Ávila ni en Cáceres".

La receta socialista, pues, pasará por seguir con su "campaña en positivo" para los "pueblos, ciudades y autonomías". "Es lo que España merece, y no un PP echado al monte de la mentira, la hipocresía y el todo vale, simplemente porque Feijóo no vale", resumen otras fuentes de la dirección federal del partido. El quid de la cuestión es el cómo: hacer un gran anuncio ahora podría quedar opacado por la polémica de Bildu -como ha pasado con el cine a dos euros o el olvido oncológico-.

Pero eso es precisamente lo que plantea Unidas Podemos: la necesidad de hacer un anuncio "potente" que cambie el foco del debate. Los morados consideran que la estrategia del PSOE para dar por amortizada la crisis por las listas de EH Bildu no va a funcionar, y fuentes de Unidas Podemos piensan que, lejos de disolverse, este asunto puede seguir protagonizando la campaña durante al menos unos días. A su juicio, los anuncios preelectorales que está haciendo Sánchez en los últimos días no están sirviendo para recuperar el protagonismo mediático.

"El debate del terrorismo no se combate con ayudas para ir al cine, nos hace falta encontrar un marco más potente", afirma uno de los dirigentes de Unidas Podemos consultados en referencia al programa de fomento de la cultura para la tercera edad que anunció hace unos días el presidente del Gobierno, por el cual los mayores de 65 años tendrían entradas para el cine a dos euros. Las fuentes moradas, no obstante, no concretan cuál debe ser la dirección de esas propuestas para que el foco mediático de la campaña deje de estar en las listas de EH Bildu.

Pese a esta indefinición, Unidas Podemos ha querido poner en los últimos días el acento en cuestiones de índole social y de regeneración democrática. El martes, por ejemplo, los morados registraron una proposición de ley en el Congreso para prohibir que los partidos políticos financien sus campañas electorales a través de préstamos bancarios, con el argumento de que esa fórmula les condiciona necesariamente. Y este miércoles, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, propuso un paquete de cambios en el Código Penal para ilegalizar a la organización Desokupa, una empresa que presume de "mediar" entre propietarios y residentes en edificios ocupados pero que se ha visto envuelta en varias polémicas.

Esa no es la única vía por la cual los morados han decidido presionar a la controvertida empresa. Este miércoles la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, dependiente en última instancia de la alcaldesa Ada Colau, denunció ante la Fiscalía de Delitos de Odio al líder de Desokupa, Daniel Esteve, acusándole de participar en los "cánticos nazis, saludos fascistas y manifestaciones incitando al odio ideológico contra personas que identifican como de signo contrario" que tuvieron lugar durante la manifestación del pasado jueves en la plaza Bonanova de la Ciudad Condal en contra de la okupación de dos edificios.