San Isidro 2023: olor a gallineja y propaganda

Y con sus chotis, fritos y parpusas llegó la fiesta más chula. Como cada 15 de mayo, Madrid celebró este lunes los festejos de San Isidro, patrón de la capital, que en el 400 aniversario de su canonización se convirtió en una especie de labrador de votos por restar tan solo dos semanas para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Haciendo un alto en sus campañas, todos los candidatos se lanzaron a la Pradera, epicentro de las fiestas más castizas, para encomendarse al santo y rescatar el apoyo de cualquier madrileño indeciso. No esquivaron ninguna de las tradiciones, pero tampoco pudieron eludir las voces críticas de quienes se topaban en su camino.

Liquidados los actos institucionales -izado de la bandera, misa en la Colegiata y entrega de las Medallas de honor y de Madrid- el alcalde y candidato del PP a la reeleción, José Luis Martínez-Almeida, fue el último en llegar. Un centenar de personas le esperaba bajo­­ el Paseo de la Ermita del Santo para desearle suerte en el sprint final de campaña. Aunque muchos no se percataron de su presencia hasta unos minutos después, pues, como comentaban entre susurros, "es tan chiquitito que no se le ve".

Almeida comenzó la marcha flanqueado por su mano derecha e izquierda, la actual portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, y el titular de Medio Ambiente, Borja Carabante. Bajo el sol primaveral y el clamor de los transeúntes el trayecto se hizo más cuesta arriba que la posibilidad de cosechar la mayoría absoluta que tanto ansía. Y foto aquí, foto allá, casi una hora después llegó a la Ermita, donde no desaprovechó la oportunidad de pedir el voto "a todos los que tienen miedo de que Vox pueda influir" en el gobierno de la ciudad. "El camino más corto es coger la papeleta del PP".

Pero no hay atajos nunca en política. Y menos en campaña. Así que el alcalde tuvo que pasar por el corrillo de manifestantes de Arganzuela que entonaban el "no a la tala de árboles" en la construcción de la Línea 11 de Metro o el de las AMPAs de Carabanchel, molestos "porque en las escuelas no hay sombra". Incluso se cruzó con Luis Cueto, líder de Recupera Madrid.

—Hombre, si tenemos aquí a un profesional— bromeó el regidor a sabiendas del carácter 'antipartidos' del concejal del Grupo Mixto.

Casi todo fueron sonrisas y buenas palabras para el primer edil. "No cambies nunca alcalde", gritaba una señora. "A ver cuando te haces del Madrí", le contradecía otro. Y cientos de selfies más tarde, la comitiva alcanzó la carpa del PP de Carabanchel. Momento para brindar e hincarle el diente a unas gallinejas. Todos contentos, también los exediles de Ciudadanos, Pepe Aniorte y Ángel Niño.

Vestida de chulapa, Begoña Villacís hizo el mismo ritual un rato antes. A su lado, inseparable de la vicealcaldesa y candidata de Cs, caminaba el secretario general de los naranjas, Adrián Vázquez. "Miralá, va monísima", se derretían las señora al verla. Como el oso de GreenPeace, aunque este "por el cambio climático". Villacís prometió reunirse con los miembros de la organización en un futuro para atender sus preocupaciones. Seguimos en campaña.

También se enfundó el traje castizo la candidata de Más Madrid a la Alcaldía de Madrid, Rita Maestre, quien pedía al patrón de la capital que le ayude con esos "pocos miles de votos" que, según distintas encuestas, le separan de hacerse con el bastón de mando de Cibeles. La arropaban en el día grande de la ciudad, el secretario general de Más País, Íñigo Errejón, y la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García.

Por primera vez en condición de alcaldables desfilaron por la pradera la candidata del PSOE, Reyes Maroto, y su homólogo en Podemos, Roberto Sotomayor. Ambos confían en que el "cambio" está "muy cerca". Para lograrlo, la exministra apeló al "voto útil", mientras que el exatleta agitó al electorado "progresista" para que "ningún voto se quede en casa".

El que lleva varias Praderas a sus espaldas es el líder de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, quien en esta ocasión no se arrancó un chotis como el de "Madrid, Madrid, Madrid, Carmena que poco te queda aquí". Cuatro años más tarde de aquel hit, prefiere sacar a bailar a Almeida tras el 28M, aunque el alcalde de momento le da calabazas. Acaba San Isidro, pero la fiesta electoral no ha hecho más que empezar.