Primer domingo de campaña en Sevilla: de Doñana a las piscinas municipales, la movilidad en Sevilla Este y la cultura

Los partidos ya se encuentran de lleno inmersos en la campaña electoral del próximo 28 de mayo, que comenzó la noche del pasado jueves y que se prolongará durante dos semanas, en las que los candidatos echarán el resto para convencer a los ciudadanos de que cojan su papeleta. En Sevilla, la jornada de este domingo ha oscilado entre las protestas en defensa de Doñana, la cultura, las piscinas municipales y las carencias de Sevilla Este, sobre todo en movilidad.

Con Andalucía y Adelante

Miles de personas, unas 3.000 según los convocantes, recorrieron este domingo las calles de Sevilla para exigir a la Junta de Andalucía la paralización de la proposición de ley del PP-A y Vox para la regularización de los regadíos de la Corona Norte de Doñana. Al ritmo de varias batucadas, la protesta, organizada por la plataforma Salvemos Doñana –y cuyo manifiesto leyeron el ex Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y el músico Kiko Veneno–, defendió que "hay alternativas para que la propuesta de amnistía que esgrime por segunda vez el Gobierno andaluz, demoledora para el humedal más importante de Europa, no siga adelante". Pero para ello, aseguraron, "hace falta voluntad política que ponga Doñana y su conservación lo primero".

A la manifestación acudieron varios representantes políticos de los grupos de izquierdas, tanto autonómicos como municipales, entre ellos, Susana Hornillo e Ismael Sánchez, candidata a la Alcaldía y número 2 en la lista, respectivamente, de la confluencia Con Andalucía (Podemos e IU y otras seis fuerzas). Este último señaló que el fin de la protesta es "defender Doñana frente a las ansias liberales de la derecha". Y lamentó que "no puede ser que todos llevemos el paso cambiado, excepto [Juanma] Moreno Bonilla".

También estuvo presente Sandra Heredia, alcaldable por Adelante Andalucía, acompañada de Teresa Rodríguez. "Juanma Moreno, entérate, Doñana no se toca, Doñana se defiende", manifestó la primera. Rodríguez, por su parte, subrayó que el decreto "no solo pone en riesgo la biodiversidad de Doñana, también el futuro de los onubenses y andaluces". Y añadió: "Si secamos Doñana y Andalucía con la ampliación de los regadíos no habrá donde cultivar, y posiblemente tampoco habrá de donde comer".

PSOE

El alcalde y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Antonio Muñoz, anunció una ampliación de la red de piscinas municipales durante el próximo mandato si gana las elecciones, con la construcción de cuatro nuevas instalaciones. Estas se ubicarán concretamente en el distrito Bellavista, en el centro deportivo del barrio, actualmente inmerso en un proceso de remodelación; otra en el centro deportivo Vega de Triana, para uso familiar y playa acondicionada para la estancia con sombra; una más en el complejo deportivo de la avenida de la Paz, en el distrito Sur, actualmente en periodo de licitación; y la última en, régimen de concesión administrativa, en San Pablo-Santa Justa, en la parcela entre José Laguillo y Pablo Iglesias. Estas cuatro piscinas se sumarán a la finalización del complejo Virgen de los Reyes, en la Macarena.

Muñoz también presentó su propuesta de mejora en las instalaciones deportivas de San Pablo, donde construirá una "Ciudad del Agua", que pasará por la rehabilitación integral de las piscinas diseñadas para uso deportivo con motivo de los Campeonatos del Mundo de Natación. Así, estas se adaptarán a públicos familiares, menores, mayores, y personas con diversidad funcional. Las actuaciones en el centro de San Pablo contemplan también la rehabilitación integral del Palacio de los Deportes.

El candidato socialista también visitó el mercadillo de la calle Cortijo de las Casillas, en el barrio de Pino Montano, donde prometió la reurbanización integral del solar donde este se instala, que será asfaltado y dotado de luminarias. También se comprometió a reordenar la actual bolsa de aparcamientos, al tiempo que anunció la mejora de las calles de su entorno, en las Estrellas y los Oficios, como el asfaltado de sus calles y la ampliación de los parques infantiles.

PP

El candidato del PP, José Luis Sanz, acompañado por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, aseguró que, tal y como le ha trasladado la Junta, el proyecto de la línea 2 del metro de Sevilla estará actualizado y saldrá a licitación "antes de que acabe el año". Justo el día en el que comenzaron los primeros movimientos de tierra para la construcción del ramal técnico del tramo norte de la línea 3, Sanz se mostró convencido de que será "el alcalde que reivindique y continúe con la ejecución de la red completa, de la mano de Juanma Moreno" y, en este sentido, defendió que "el compromiso del PP con Sevilla es firme".

El popular también mantuvo un encuentro con vecinos de Sevilla Este, donde se comprometió a que este y otros barrios de la ciudad "dejen de ser una isla y dejen de estar aislados". Así, lamentó que uno de los principales problemas de Sevilla Este es la "falta" de transporte público y que los vecinos tarden, por ejemplo, "45 minutos en llegar al centro en autobús".

Ante esta circunstancia, el candidato del PP prometió mejorar el servicio de Tussam y hacer un estudio de reestructuración de las líneas que circulan por este barrio para, posteriormente, "reforzar las líneas e incrementar las frecuencias". Además, Sanz se comprometió a poner en servicio una línea nueva que conecte Sevilla Este y el Parque Alcosa con el Hospital Virgen Macarena y San Jerónimo, así como incrementar los kilómetros de carriles bus hacia Sevilla Este para conseguir incrementar las frecuencias de paso. "Tussam tiene que prestar un servicio moderno y de calidad", afirmó.

Vox

"Tras años de dejadez socialista, los vecinos de Sevilla Este y Parque Alcosa tienen la oportunidad de mirar al futuro con esperanza". Así lo afirmó la candidata de Vox a la Alcaldía, Cristina Peláez, que prometió revisar los trazados de Tussam para incrementar las unidades exprés y recortar los tiempos de trayecto; luchar para que el Cercanías que pasa por la zona circule en ambos sentidos; y exigir a la Junta que acelere los trámites de la línea 2 del metro.

En materia de seguridad, la candidata se comprometió a incrementar la presencia de la Policía Local en estos barrios. Y, en lo que a limpieza se refiere, apostó por más papeleras y soterrar algunos contenedores. Peláez también apuntó a la construcción de más plazas de aparcamiento y a la inversión en instalaciones deportivas.

Cs

Miguel Ángel Aumesquet, candidato de Cs, visitó la muestra de arte de la plaza del Museo, donde defendió la "necesidad urgente" de llevar a cabo una reforma del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) para darle "competencias y dotarlo de mayor eficacia". La cultura, señaló, "no debe ser elitista, ni un lujo para unos pocos" e, igualmente, consideró que hay que reducir "al mínimo" la burocracia para que los creadores y promotores no se marchen, así como prolongar la agenda durante todo el año y crear nuevas rutas culturales por todos los barrios.

El candidato de Cs también prometió más apoyos para el arte sacro, la artesanía y el flamenco, para "devolver a la Bienal el prestigio y la relevancia que perdió".