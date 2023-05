Los grupos parlamentarios proponen incluir el circo en las Enseñanzas Artísticas y reservar plazas para los artistas de élite

Los grupos parlamentarios ya han presentado sus propuestas para modificar la nueva ley de enseñanzas artísticas. En las más de 200 enmiendas que se registraron durante la última semana en el Congreso de los Diputados, los distintos partidos sugieren, entre otras cosas, incluir al circo y a la escritura creativa al grupo de enseñanzas que contempla la ley, así como reservar un mínimo de plazas para los artistas de élite y personas con discapacidad.

La norma, que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de abril, pretende equiparar las enseñanzas artísticas a las universitarias y supone la primera reforma de estos estudios (Música, Danza, Arte Dramático; Conservación y Restauración de Bienes Culturales; Artes Plásticas; Diseño y Artes Audiovisuales) de los últimos treinta años. Según cálculos del Ministerio de Educación, la ley afectará a unos 140.000 estudiantes, 13.000 docentes y 690 centros.

El 8 de mayo se cerró el plazo de enmiendas en la Cámara Baja, y ahora está pendiente de dictaminar por parte de la Comisión del ramo, donde se decidirán qué enmiendas se incluyen en el texto que se enviará al Pleno para su ratificación.

Escritura Creativa

Tanto los socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, como ERC proponen añadir una enseñanza más en el paquete de nuevas formaciones que contempla la ley. Así, añaden las Enseñanzas Artísticas Superiores de Escritura Creativa, que vendría a sumarse a las otras ocho que recoge la norma.

Para los republicanos, recoger esta rama vendría a "reparar el agravio que se ha cometido con la escritura en todas las regulaciones legales". Según reza una de las enmiendas de ERC a las que ha tenido acceso 20minutos, contemplar la escritura creativa como una enseñanza artística más, facilitaría, además, el "desarrollo y difusión de las lenguas cooficiales del Estado" en esta materia.

Según defienden, posibilitaría también que las escuelas de escritura creativa pasaran a ser consideradas como centros de formación artística lo que, argumentan, "crearía puestos de trabajo para muchos escritores" y permitiría a los profesores "desarrollar su carrera en ese ámbito y validar su experiencia profesional de cara a concursos de méritos".

Artes circenses

Sin embargo, para Unidas Podemos, ERC y Junts hace falta añadir otra formación más: Enseñanzas Superiores de Artes Circenses. Los morados plantean fijar un plazo de seis meses desde la publicación de la ley en el BOE para que el Gobierno cree un grupo de trabajo que estudie cómo incorporar las artes circenses junto al resto, y que esté compuesto por representantes del Ministerio de Educación, comunidades autónomas, del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y del Consejo Escolar del Estado.

"España es de los pocos países en Europa que no tienen una titulación oficial en circo reconocida a nivel estatal, ya sea en la enseñanza profesional o superior, lo que no solo es una anomalía en los momentos actuales, sino que provoca que no se esté dando una respuesta a aquellas personas que quieren formarse en circo y obtener una titulación oficial en artes circenses", justifica Unidas Podemos en una de sus enmiendas.

ERC va más lejos: añade un régimen transitorio de 5 años para incorporar al profesorado según su "experiencia profesional en la práctica artística y la didáctica circenses". Profesionales que, inciden, no tienen que ser necesariamente titulados, sino que será suficiente que puedan demostrar que han desarrollado su actividad en el ámbito laboral previamente.

"No hay que olvidar que no hay ningún grado universitario ni titulación equivalente a efectos de docencia en circo hasta el momento por lo que estos profesionales no pueden tener esa titulación", señalan los republicanos, que sostienen que "no sería de recibo" que solo pudieran ser profesores aquellas personas con un grado y que "nunca hayan trabajado en el circo ni tengan ninguna formación circense".

Un 5% de las plazas para las personas con discapacidad

En el PP, por su parte, sugieren reservar un mínimo de plazas, tanto para los artistas de élite como para las personas con discapacidad. Para estas últimas, los de Génova plantean congelar "al menos un 5%" de la oferta de las enseñanzas artísticas.

Añaden igualmente una disposición adicional para contemplar el acceso a la universidad de los artistas de élite, que también tendrán reservado "un porcentaje de las plazas ofertadas por los centros universitarios", siempre y cuando tengan acreditada su condición y reúnan los "requisitos académicos correspondientes".

Asimismo, los populares proponen modificar el apartado en el que se recoge la creación de unas Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes Audiovisuales, para incluir en ellas el Videojuego y la Animación.

Teatros y productoras dentro de la formación dual

Hay otro asunto en el que coinciden prácticamente todos los grupos parlamentarios. PSOE, UP, Junts, ERC y PNV abren la posibilidad de que tanto en el grado como el máster los estudiantes puedan hacer sus prácticas en los teatros, una agrupación musical, una compañía, una productora de artes escénicas, "o cualquier otra institución u organización cuya actividad pueda contribuir a la mejorar la formación del estudiantado".

Se añadiría así a las empresas, estudios, talleres, museos, archivos, bibliotecas, patronatos o fundaciones que sí recoge la ley tal cual está redactada ahora.

Elecciones para elegir al director del centro

Como ocurre en las universidades para designar a los rectores, PSOE, Unidas Podemos, ERC y Junts pretenden que las administraciones educativas también puedan autorizar el desarrollo de un proceso electoral (que sustituya al concurso de méritos) para nombrar al director de un centro de Enseñanzas Artísticas Superiores.

"En muchos de los centros, como ocurre en las universidades, ya se producen, de manera informal, procesos democráticos previos al concurso de méritos, encaminados a condicionar la selección de las personas que aspiran a asumir la dirección", justifican los republicanos en su enmienda.

En la nueva ley se establecen una serie de requisitos para ser candidato a la dirección del centro: antigüedad de al menos cinco cursos como funcionario docente, haber ejercido funciones docentes como funcionario durante cinco cursos y en alguna de las enseñanzas del centro por el que opta, y presentar un protecto de dirección que incluya las líneas de actuación y la evaluación del mismo.

En esa línea, los socios de la coalición sugieren en sus enmiendas que para que un director pueda repetir mandato, sea necesario que presente otra vez un nuevo proyecto de dirección.