Quién ganará las elecciones autonómicas en Baleares según las encuestas

El próximo 28 de mayo los electores de las Islas Baleares tiene una cita con las urnas para elegir quienes serán los 59 diputados que conformen el Parlamento balear de cara a la XI Legislatura en el gobierno autonómico. Durante los próximos cuatro años, el tablero político balear se intuye muy fragmentado, con el PSOE y PP sin una ventaja amplia entre ambos y donde el Govern se conformará gracias a las coaliciones que se alcancen en los distintos bloques.

En los últimos comicios, celebrados en 2019, salió elegida como presidenta la socialista Francina Armengol gracias a la coalición con Unidas Podemos y Més per Mallorca, a la que se sumaron otros tres grupos parlamentarios para conseguir la mayoría por tan solo un escaño respecto al bloque de derechas, formado principalmente por el Partido Popular y Vox.

El Parlamento de les Islas Baleares lo conforman 59 diputados y la mayoría absoluta se fija en 30 escaños. En el actual arco parlamentario, el PSOE cuenta con la mayoría de los escaños, con 19 diputados, lo que le sirvió para ganar las elecciones; el PP obtuvo 16; Unidas Podemos, 6; Ciudadanos 5; Més per Mallorca 4; Vox 3; El Pi 3; Més per Menorca 2; y Gent per Formentera 1.

De cara a las elecciones del próximo 28M, la candidatura popular Marga Prohens sería la más votada, pero no alcanzaría la mayoría absoluta ni con el apoyo de Vox, ya que, según la última encuesta publicada por ElectoPanel para El Plural a día 3 de mayo, el PP obtendrán 22 escaños (tres más que en 2019), que sumados a los seis de Vox (tres más que en 2019) se quedarían a dos de los 30 necesarios para la mayoría absoluta.

Si se toma como referencia la encuesta de NC Report para mallorcadiario.com, del pasado dos de mayo, la ventaja del PP sería aún mayor, alcanzando los 24 diputados, pero tampoco sería suficiente como para alcanzar la mayoría absoluta de la mano de Vox, a quien le dan cinco escaños y se quedarían a tan solo uno de los 30 necesarios.

En el caso de Armengol, ambas encuestas le dan 16 diputados al PSOE, lo que supone una pérdida de tres escaños respecto a 2019, haciendo posible una mayoría absoluta con una reedición de la actual coalición, que sumaría entre 27 y 29 escaños, donde Podemos lograría cinco diputados, según ElectoPanel, y cuatro, según NC Report; Més per Mallorca mantendría sus cuatro escaños en ambas encuestas; Més per Menorca lograría tres representantes, lo que supondría uno más que en 2019, según ElectoPanel, y según NC Report se mantendría en dos; en el caso de Gent per Formentera las encuestas le mantienen su escaño actual.

Pese a la gran coalición de izquierdas, la mayoría absoluta no estaría asegurada sin el apoyo de los regionalistas de El Pi, donde ElectoPanel le concede dos escaños y NC Report los establece en tres. La formación de Josep Meliá parece ser la llave de acceso a la presidencia para ambos bloques, pues sus representantes los llevarían a la deseada mayoría absoluta.

Durante la jornada del domingo 28 de mayo las encuestas vaticinan la Crónica de una muerte anunciada por parte de Ciudadanos. La formación naranja no alcanzaría en ninguna encuesta el 3% mínimo que se necesita para contar con representación en la Cámara, por lo que perdería a sus cinco diputados actuales.