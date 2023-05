"Existe una sobrepoblación de razas de perros potencialmente peligrosos en las perreras y refugios españoles"

Los perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP), tienen la fama de ser, como su propia denominación indica, razas peligrosas y, por tanto, su tenencia conlleva algún que otro papeleo más (la contratación de un seguro) y seguir algunas normas (como que deben ir con bozal en zonas públicas).

Este popular conocimiento de perros como los Pitbull, lor Rottweiler y los American Staffodshire Terrier, entre otros, provoca que, cuando se encuentran en situación de abandono, su adopción sea todavía más complicada. No obstante, aquellos que conviven con estas razas, defienden que se trata de una errónea catalogación y que, muchos de estos perros no son más peligrosos que el resto de canes de otras razas.

De hecho, ya existen estudios que afirman que la raza, aunque influye, al tratarse de una cuestión genética, no determina el comportamiento de un perro y, por tanto, tampoco su peligrosidad. Estas nuevas investigaciones llevaron al Gobierno a eliminar el listado de razas PPP y a establecer un test de sociabilidad que fuera el que determinara si un perro, independientemente de la raza, era peligroso o no, tal y como abogaba el anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal.

No obstante, en su aprobación el pasado 29 de marzo, la nueva Ley finalmente no elimina este listado de razas y tampoco regula ningún tipo de test de sociabilidad, aunque sí que se prevé que se modifique el Real Decreto 287/2002, que desarrolla la Ley 50/99 (de los PPP) y se realicen los cambios que no han sido contemplados en la normativa estatal.

Luchando por los PPP y sus derechos

La situación de los perros potencialmente peligrosos en España ha llevado a que surjan asociaciones de protección animal dedicas exclusivamente a estas razas, como es el caso de Luchando por los PPP, que llevan desde 2016 rescatando y ayudando a perros pertenecientes a este listado de razas "potencialmente peligrosas". "Un grupo de personas con los mismos intereses respecto a la protección animal nos unimos para ello", comenta Lorena de la Aldea, miembro de la asociación.

"La actividad de la asociación es de carácter benéfico y está dirigida a la protección de los animales de compañía, en concreto, a perros de razas catalogadas como PPP y sus cruces", añade la voluntaria. "Nos centramos en ellos porque por Ley están condenados a esta catalogación y a, por ejemplo, que su tenencia requiera a su adoptante una licencia".

De la Aldea considera que "el simple hecho de llamarlos potencialmente peligrosos hace mucho más difícil su adopción e integración en la sociedad". "Existe una sobrepoblación de estas razas en las perreras y refugios españoles", asegura.

Algunos perros que hemos rescatado han llegado a estar en lista de sacrificio en alguna perrera

Los peludos que Luchando por los PPP rescata suelen proceder, en su mayoría, de la cría y la venta ilegal. "Muchos traen consigo historias desgarradoras, han sufrido maltrato o han vivido en condiciones lamentables", cuenta la voluntaria. "Algunos perros que hemos rescatado han llegado a estar en lista de sacrificio en alguna perrera y otros, simplemente, fueron abandonados porque sobraban en la vida de sus familias".

"Hoy en día estos perros son los más abandonados y se acumulan en perreras y asociaciones", añaden. "La nueva Ley que entrará en vigor en septiembre no los protege, al igual que a los perros de trabajo o los dedicados a la actividad cinegética".

En este sentido, desde Luchando por los PPP consideran un buen método la realización del test de sociabilidad que se espera incluir en la modificación del real decreto que regula la Ley PPP. "Es un método instaurado en otros países europeos que, junto a una buena gestión de tenencia y adquisición responsable, así como de cría y venta controladas, surte efecto a medio plazo, en beneficio de la seguridad ciudadana y un abandono prácticamente residual o cero", defienden.

Cómo ayudar a los peludos de Luchando por los PPP

Si queremos ayudar la labor que realizan los voluntarios de Luchando por los PPP, tenemos muchas vías para hacerlo. "Aceptamos donaciones particulares, tanco económicas como de materiales para el refugio o para los perros y tenemos grupo de Teaming", explica De la Aldea.

Si estamos pensando en adoptar, una forma muy bonita de hacerlo es valorando la adopción de un anciano o perro enfermo. "Son los que más ayuda necesitan porque vivimos en una sociedad superficial, donde prima la belleza y la juventud, aunque no todo el mundo, por suerte, es así", explica De la Aldea. "Nosotros tenemos unos adoptantes maravillosos, hay que decirlo".

"Las adopciones con nosotros tienen un protocolo", detalla la voluntaria de la asociación. "Primero hay que rellenar un cuestionario personal y, si nos gusta, pasamos a realizar una visita al domicilio donde vaya a vivir el animal. Si todo va bien, se firma el contrato de adopción y se gestiona la licencia necesaria para la tenencia de un PPP", concluye.