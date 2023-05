Sánchez recibe con los máximos honores a Petro, presidente de Colombia, horas después de sus críticas al "yugo español"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este miércoles a Gustavo Petro, su homólogo colombiano. Lo hará con todos los honores, en la única visita de Estado que se producirá este año y que llega horas después de que el presidente de Colombia haya recordado la lucha de su pueblo contra lo que ha definido como "el yugo español", en referencia a la España colonialista. Está por ver si el mandatario latinoamericano replica las críticas durante su visita, ya que las palabras las pronunció en un encendido discurso en una manifestación para defender las reformas que está llevando a cabo.

No es la primera polémica de Petro con las autoridades españolas. Ya el año pasado hizo que la espada de Simón Bolívar, libertador de Colombia, estuviese presente en su toma de posesión. El rey Felipe VI optó entonces por no levantarse. Esa cita, en agosto de 2022, fue la primera vez que se encontraron Sánchez y su homólogo. No obstante, esta vez será Petro quien viaje hasta España, donde contará con una visita a la que el Ejecutivo da máxima relevancia. Será recibido este miércoles en el Palacio Real, con honores militares y los Reyes. El monarca Felipe VI tendrá una reunión con él en el Palacio de la Zarzuela antes de celebrar un almuerzo. En el Palacio Real se celebrará una cena de gala a la que irá el propio Sánchez, varios de sus ministros, empresarios y otras principales autoridades del Estado.

Antes, Petro dará un discurso en el Congreso de los Diputados, al que también acudirán los senadores. Se prevé la asistencia de todos los partidos políticos con representación menos de Vox, que ha anunciado su posicionamiento contra la visita. Además de definirle como "narcocomunista" y "liberticida", los de Santiago Abascal han hecho un llamamiento a sus simpatizantes para que se manifiesten frente a los leones de la Cámara Baja. En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida le entregará la llave de oro de la ciudad.

El jueves, el presidente colombiano asistirá a un encuentro de la CEOE y, después, se reunirá con Sánchez en el Palacio de la Moncloa. A la reunión se sumarán varios ministros y se firmarán diversos acuerdos, así como memorandos de entendimiento. En la reunión, ambos líderes tratarán una variedad de temas. Empezando por la "agenda global", que incluye temas como la emergencia climática. También la situación en Venezuela, en la que Petro se ha implicado personalmente. De hecho, hace días acogió una reunión con hasta 20 países para intentar que el Gobierno y la oposición se entiendan y se puedan celebrar las elecciones el próximo año.

La migración también será uno de los principales temas que abordarán los dos presidentes. Según fuentes de Moncloa, España y Colombia comparten el interés por intentar garantizar vías legales y seguras para los inmigrantes. En este contexto se enmarca el acuerdo con Estados Unidos para acoger a migrantes latinoamericanos, un proceso en el que participarán los dos y también países como Canadá. Este pacto se conoció el pasado viernes, días antes de que Sánchez visite la Casa Blanca el próximo 12 de mayo. EEUU, España y Canadá recibirán a migrantes que serán enviados desde centros de tramitación que Washington creará en países en la región como Colombia y Guatemala para gestionar las solicitudes de las personas que deseen migrar.

Las mismas fuentes añaden que el Gobierno también desea mostrar su apoyo a las fuertes reformas que Petro está acometiendo en Colombia y que ha provocado la salida de algunos de sus ministros en las últimas semanas, un "asunto interno" del que Moncloa prefiere no opinar. Asimismo, se tratará el proceso de paz de Colombia, donde el Gobierno ha puesto en marcha conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. El ELN ya indicó que las negociaciones girarán en torno a los alivios humanitarios, la participación de la sociedad civil en el proceso y el cese bilateral al fuego (el gobierno desea también un cese a las hostilidades), algo que no pudo ser alcanzado en la segunda ronda. España es un país acompañante en el proceso.

Además, la visita supone una gran oportunidad empresarial. España ya es el segundo mayor inversor en Colombia. Desde Moncloa apuntan que podrían seguir ampliándose teniendo en cuenta el interés de Petro por la transición energética o la creación de nuevas infraestructuras, dos sectores en los que las empresas españoles tienen una gran reputación.