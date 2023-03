La gestación subrogada, una técnica prohibida en España pero viable en la práctica a través de otros países

La imagen de la actriz española Ana Obregón saliendo a sus 68 años de un hospital de Florida en silla de ruedas con un bebé en brazos ha reactivado un debate que lleva años abierto en España: los límites éticos y legales de la gestación subrogada. La legislación española prohíbe esta técnica de reproducción asistida, por la que una persona o una pareja contrata a una mujer para que se quede embarazada y renuncie al niño en favor de ellos. Pero hay vías alegales que permiten incorporarlo en España como su hijo si llegan con una sentencia judicial de cualquiera de los países del extranjero en los que sí se reconocen los vientres de alquiler.

La ley de técnicas de reproducción asistida de 2006 deja terminantemente claro que cualquier contrato en el que se acuerde una gestación por sustitución, "cono o sin precio", será "nulo de pleno derecho" en España. "La filiación de los hijos nacidos por gestación por sustitución será determinada por el parto", reza el artículo 10 de la norma. Además, en la recién aprobada reforma de la ley del aborto se prohíbe a las agencias que publiciten esta técnica, que pasa a calificarse como una forma de violencia contra las mujeres.

No es posible, por tanto, bajo ningún concepto, iniciar un proceso de gestación subrogada en España, pero sí que hay fórmulas alternativas que permiten obtener la filiación de un menor gestado en el extranjero. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) alegó en una sentencia de 2019 que el derecho al respeto de la intimidad y a la identidad del niño debe primar ante cualquier ordenamiento jurídico, lo que entiende que incluye la filiación entre el niño nacido por gestación por sustitución y la mujer que acude a esta técnica.

Este fallo, junto con una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado —en la que también se insta a salvaguardar el interés superior del menor y de las mujeres que "renuncian a sus derechos como madres"—, es a lo que se atienen la mayoría de personas que optan por esta vía alegal en España.

"Los españoles van a otros países y obtienen una sentencia de un juez que dice que ese bebé es su hijo, y no de la mujer que lo ha gestado. Entonces, el Gobierno ahora contrario, se tiene que someter a la realidad de que el TEDH ha dictaminado que ese niño tiene un derecho a la identidad que está por encima de las leyes. No pueden decir que ese niño o esa niña no es quien los jueces americanos, por ejemplo, dicen que es", explican fuentes jurídicas a 20minutos.

Más de 120.000 euros por un hijo en EE UU

Este ha sido el caso de Obregón, quien ha llevado a cabo todo el proceso en Florida, en Estados Unidos, un país en el que los vientres de alquiler están regulados en varios estados con precios que llegan a superar los 120.000 euros. "Si [Ana Obregón] se va mañana al consulado español, con una sentencia de un tribunal estadounidense que acredite que el bebé es suyo, le pedirán todos los datos y demás, comprobarán quién ha gestado el bebé, pero al final determinarán que es su hijo también en España", detallan las citadas fuentes.

Al final, añaden, el bebé será reconocido, no por derechos de la actriz española, sino por los de la niña recién nacida. El registró será, por tanto, automático; no hará falta adoptar al bebé ni realizar ningún otro trámite en España; y este tendrá doble nacionalidad (estadounidense y española).

Hay otros países, como México, donde los trámites sí que son complicados. Según cuentan los expertos jurídicos consultados por este periódico, los consulados españoles están poniendo problemas a la hora de reconocer las sentencias judiciales de los tribunales mexicanos que determinan que el niño nacido por gestación subrogada es hijo, en papel, de la madre que ha pagado por él. "A ese bebé habría que regularlo en España probablemente por vía de adopción", precisan.

El Gobierno, en contra

La noticia, que ha trascendido del espectro social al político, ha sacado a relucir las posiciones de los distintos grupos políticos sobre la gestación subrogada. La respuesta del Gobierno ha sido clara: repulsa absoluta por una práctica que, sostienen, "es una forma de explotación de la mujer". Así lo ha expresado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras dejar claro que, aunque hay que analizar "cada caso concreto", el PSOE no está a favor de los vientres de alquiler.

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que se trata de una técnica ilegal en España. Montero, que intentó sin éxito que la reforma de la ley del aborto persiguiera los contratos sobre la gestación por sustitución en terceros países. "No se olviden de las mujeres que están detrás", ha subrayado en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que los vientres de alquiler esconden "un sesgo de discriminación por pobreza".

Para la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se trata de "una forma más de esclavitud". "Hay cosas que no se pueden comprar y no se pueden vender. La salud y la integridad física de las mujeres no se compra ni se vende, son derechos humanos que protegemos y preservamos", ha subrayado Rodríguez.

El PP se abre a regularla si es "altruista"

En contra de todo pronóstico, y de las posiciones que vienen defendiendo en los últimos años, los populares se han abierto, a raíz de toda la polémica, a regular la gestación subrogada en España. Eso sí, siempre y cuando no haya "mercantilización", es decir, que se trate de un proceso "altruista" mediante el cual la madre gestante no reciba ningún pago directo por dar a luz al bebé, más allá de aquellos necesarios para sufragar los gastos.

Pero esta no es una idea nueva. Ciudadanos lleva tiempo demandando en las Cortes una regulación de los vientres de alquiler. Ha sido, de hecho, hasta este martes, uno de los únicos grupos parlamentarios que ha defendido esta técnica de reproducción asistida. En la nueva ley del aborto llegaron a presentar una iniciativa paralela —a la que el PP se opuso— para regular la "gestación por sustitución altruista", implantando un registro de "mujeres gestantes" y un contrato con los "progenitores subrogantes".