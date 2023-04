Rodrigo García-Vidal, el español que compitió en Crufts 2023: "Desde Francia para arriba, la educación canina es mil veces mejor"

Hay muchos deportes caninos populares en España y, sin duda, uno de ellos es el Agility. Algunos lo consideran como una actividad de ocio y otros lo defienden a nivel competitivo pero, lo que está claro, es que este deporte ha crecido muchísimo desde su creación en los años setenta de la mano del que entonces llamaríamos adiestrador canino, Peter Meanwell, quién realizó una presentación durante el show canino Crufts (Inglaterra, 1977) para entretener a los visitantes.

Aquel éxito entre el público y la oleada de seguidores que siguió a esta disciplina fue tal que, el Kennel Club británico tardó tan solo un año en reconocer el Agility como deporte canino. De hecho, el evento Crufts también ha evolucionado a lo largo de la historia y las competiciones de este deporte siguen teniendo cabida en él, a nivel internacional.

El pasado 9 de marzo daba comienzo Crufts 2023 en Birmingham (Reino Unido), que durante cuatro días inundó la ciudad de perretes que acudieron al evento a participar en decenas de actividades y competiciones que tuvieron lugar en el NEC (National Exhibition Center).

Entre los profesionales y participantes que acudieron al evento se encontraba Rodrigo García-Vidal, un madrileño de Boadilla del Monte que fue el único español en competir este año en Crufts, quién, aunque no consiguió llevarse ningún premio, ha vivido una "experiencia inolvidable" junto a su perra Seda.

Spicy Seda, el orgullo de García

Rodrigo compite con el club de Agility 'Do it' de Arganda del Rey (Madrid), ciudad en la que reside actualmente. Lo hace con su perra Seda, de casi ocho años, la cual no tiene pedigrí y llegó a su casa procedente de una familia que no la quería.

"Llevo unos cuatro o cinco años haciendo Agility con ella y, como este es su último compitiendo, por la edad que tiene, participar en Crufts ha sido el colofón para nuestra carrera juntos", cuenta. "Ha sido lo mejor que podíamos hacer juntos".

Aunque Seda es la perra con la que actualmente compite Rodrigo, el gusanillo por este deporte le picó cuando convivía con su anterior compañera, una Pitbull que adoptó y que era pura energía. "Probé el Agility porque tenía que hacer algo con ella y bueno, empecé y ya no hay quien me pare", asegura. "Lo malo que la tuve que jubilar prontito porque tenía displasia".

Rodrigo junto a su pareja y su familia perruna. CEDIDA

"Ahora con Seda entrenamos muchas horas, algo imprescindible si quieres competir, ya que hay que dedicarle mucho tiempo, pero no solo al Agility en sí, es un trabajo diario, porque al final este deporte es un cómputo", añade García.

El deportista asegura que, como todo en esta vida, para practicar Agility es necesaria una constancia diaria, ya que se trata de una disciplina que involucra un equipo, en este caso, un binomio. "Tiene que haber una conexión entre la persona y el perro, y eso es algo que va evolucionando con el tiempo", expresa.

"Yo estoy muy orgulloso de Seda porque viendo cómo evoluciona el Agility y lo rápidos que son los perros (cada vez más), verla compitiendo con ellos es todo un orgullo, especialmente porque es mestiza de Border collie y labrador", añade García.

Compitiendo en Crufts

El deportista escuchó por primera vez sobre Crufts cuando empezó a hacer Agility, a través de vídeos en YouTube. "Son famosos los vídeos de las competiciones de Crufts, se ven enseguida cuando empiezas a buscar en internet, tan característicos con ese fondo verde", comenta. "También tuve un monitor que estuvo en el evento hace tiempo, con un perro pequeño, al final, es algo que se oye".

Para participar en este evento, el Kennel Club ofrece invitaciones a diferentes federaciones caninas del mundo, en el caso de España, se la entrega a la Real Sociedad Canina de España (RSCE), quien se encarga de organizar una competición para elegir al representante de nuestro país en el evento británico.

"El año pasado ya lo intenté, sin éxito, pero este año he sido el mejor de las dos pistas que se hicieron para elegir al representante, ha sido mi primera salida a nivel internacional", reconoce García. "Hasta ahora, Seda y yo hemos quedado terceros por Madrid, en la categoría de equipos y los 12º de España en la categoría individual".

Los videos de Crufts son famosos, se ven enseguida cuando empiezas a buscar en internet sobre Agility

Para Rodrigo estar en Crufts ha sido una experiencia única, a pesar de haber quedado eliminado en la segunda pista y, por tanto, no optar a ser campeón en la competición de Agility Internacional, en la que participaron perros de 13 países diferentes.

Preguntado por la gestión de los errores, García reconoce que a veces es algo complicado. "A mí lo primero que me sale una vez termino la carrera, es besarla, comérmela a besos, para que ella no sienta que algo ha salido mal, pero también lo hago por mí, porque tiene que ser una experiencia positiva en cualquier caso", explica.

"Claro que vienen esas sensaciones negativas cuando uno lo hace mal, que en mi caso he sido yo, pero no debe ser así, es un deporte de diversión y no nos jugamos nada, no obstante, el perro sí se lo toma en serio y si es un poco sensible, no debemos enfadarnos con él", añade el deportista. "Se puede ser muy exigente con uno mismo, como yo, pero sin trasladarlo al perro".

Rodrigo y su perra Seda, en Crufts. CEDIDA

Ahora que ha competido en Crufts, Rodrigo espera que no sea la última vez y asegura que llegará hasta donde les lleve la vida. "Con Seda sé que no mucho más lejos, porque ya le queda poco para jubilarse, pero ya estoy entrenando con otro Border collie", afirma.

Por último, García destaca algo que le ha sorprendido de su paso por Crufts. "En cuatro días metido en un pabellón con miles de personas y cientos de perros no he visto ni una sola bronca o ladrido, solo mucho tirón de correa", comenta.

"Considero que desde Francia para arriba, la educación canina es mil veces superior a la nuestra, pero porque tienen otra mentalidad con todo", añade. "Nos toca aprender mucho de los expertos que traemos de fuera a nuestros seminarios, por ejemplo, es un buen feedback y creo que estamos en el buen camino".