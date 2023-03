Los educadores caninos Laura y Fermín, conviven con 10 perros y un gato: "Lo nuestro no es un trabajo, es un estilo de vida"

JACK AND FERMÍN

Un buen educador canino ama a los animales y eso se nota. El cariño y esfuerzo que estos profesionales le ponen a ayudar a los tutores a entenderse mejor con sus perros y a mejorar los vínculos humano-canino es fundamental a la hora de trabajar en este mundillo. No obstante, hay algunos que lo llevan mucho más allá y que terminan convirtiendo su trabajo en su vida (o al revés).

Este es el caso de Laura Gavín y Fermín Gil, dos personas que se encontraron por casualidad y que ahora comparten un proyecto de vida juntos, acompañados de una manada de diez perros y un gato: la más que una escuela canina Jack & Fermín.

"Llevo más de 20 años dedicándome al mundo canino. Primero a la educación básica, después empecé a trabajar obediencia deportiva, a competir en Agility y me interesé mucho por el Disc Dog, y al final terminé haciendo exhibiciones de trucos y posturas con mis perros con música", cuenta Fermín.

Por su parte, Laura, que venía de trabajar en el mundo de los mamíferos caninos como adiestradora en un centro, conoció a Fermín tras adoptar a una podenquita con la que tenía problemas de escapismo, por ello contactó con el educador canino. "Cuando conocí a Fermín justo había dejado mi trabajo con mamíferos marinos (tras 17 años), una decisión muy dura que tuve que tomar pero de la que no me arrepiento", cuenta Laura. "Quería seguir trabajando con animales y bueno, acabé trabajando con Fermín".

De la educación canina al "Dog show"

Cuando empezaron a trabajar juntos, Laura y Fermín decidieron empezar a hacer algo diferente. "Laura iba entrenando a dos perritas, Maggie y Hannah (las dos primeras que tuvimos en común) y, entre su conocimiento y el mío, empezamos a experimentar", relata Fermín. "Pensamos en hacer algo divertido para nosotros y para los perros, dándose la casualidad de que para el público, la primera vez que lo probamos, también lo fue".

"Yo me formé en educación canina y empecé a ver entrenadores caninos en el extranjero, viendo que hacían cosas increíbles con sus perros, así que terminaba probando a ver si podía hacer lo mismo, quedando sorprendida de que las perras lo entendían y me seguían", cuenta todavía sorprendiéndose Laura.

Queremos que los perros sean felices, por eso siempre se enseña a través de juegos

Así empezaron a preparar espectáculos con música, similares a los que se realizan en otros países como Reino Unido en competiciones como Heelwork to music (comúnmente conocido como Dog Dancing o habilidades caninas). "Siempre sin que sea una obligación", añade Laura. "Queremos que los perros sean felices, nunca nos enfadamos o gritamos, siempre se enseña a través de juegos".

"Practicar las habilidades caninas no deja de ser hacer pensar a nuestros perros y ayuda a crear un vínculo con más afinidad si construimos bien los ejercicios", detalla Fermín. "Trabajar la mente tiene una alta capacidad de relajación para nuestros perros, más que caminatas de una hora o dos".

Un proyecto en común

A día de hoy, Fermín y Laura cuentan con la escuela canina, donde se dan cursos de educación o modificación de comportamiento, así como clases para aprender alguna disciplina con el perro como las habilidades caninas, el Agility o el Disc Dog, entre otros.

Por otro lado, como Fermín ya contaba con un espectáculo con Jack (el primer perro que da nombre a la escuela), "hemos seguido con él, intentando hacer siempre cosas nuevas, como por ejemplo nuestro Agility humano, donde utilizamos a las personas a modo de obstáculos", cuentan los educadores caninos.

"Al unirme yo a la vida de Fermín, como vi que trabajar con perros era muy similar a trabajar con leones marinos, lo que intenté fue hacer un espectáculo como los que solía hacer en el centro donde trabajaba, en el que los perros estuvieran siempre en el escenario, esperando su turno para brillar", añade Laura.

Uno de los espectáculos de Jack y Laura. JACK AND FERMÍN

Así, el show comenzó con cuatro perro y, como la familia perruna fue poco a poco creciendo, ahora son siete los canes que salen juntos al escenario. "Por otro lado, yo fui la que empecé a introducir el Dog Dancing y, cuando tuve una canción entera coreografiada, lo llevamos a nuestros espectáculo. La gente reaccionó muy bien", asegura.

De hecho, los educadores caninos y sus perros se volvieron tan conocidos que hasta los llamaron de Mediaset para animarles a participar en el programa de televisión Got Talent. "Como habíamos trabajado anteriormente en televisión para hacer anuncios con nuestros perros, ya habíamos trabajado las habilidades con ellos", explica Laura.

"Trabajamos las órdenes en la distancia, tanto con voz como con gestos, pensando en las necesidades del plató... Pero nunca habíamos estado en uno tan grande como el de Got Talent", añade la educadora canina. "De igual forma, los perros estaban tan acostumbrados que estaban en su salsa, diría que yo estaba más nerviosa que ellos".

En el programa, Laura optó por hacer una coreografía de Dog Dancing, algo muy famoso en otros países como Reino Unido, pero que todavía no se ve mucho en España, por lo que resulta todavía más atractivo.

"Creo que no es tan conocido por la educación social que tenemos desde pequeños", opina Laura. "En el extranjero dan por sentado que cuando tienen un perro tienen que ir a la escuela para educarlo, algo que no pasa aquí, no sé por qué".

Para Fermín también es una cuestión de cultura y educación canina. "No puede ser que en las escuelas caninas solo enseñemos a que el perro se siente, se tumbe o esté quieto, son también para pasarlo bien", añade. "Nos queda mucho por mejorar pero, como alguien que lleva más de 20 años dedicándose a esto, también hay que decir que hemos mejorado mucho".

"Cada vez hay más gente con perro que quiere hacer alguna actividad y el tema pet-friendly se está abriendo pero claro, sin educación canina vamos muy lentos", lamenta. "Nadie me va a impedir que vaya con mi perro a ningún lado si éste no hace ningún destrozo. Si la educación canina fuera mayor, más puertas de comercios se abrirían".

El día a día conviviendo con una manada de perros

Para Laura y Fermín el trabajo con los perros va más allá del horario laboral, al final se trata de una convivencia. "Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos juntos. Los perros viven dentro de casa y duermen todos dentro también", explica Fermín.

"Yo me ocupo de las clases online y tengo más tiempo para estar con los perros, mientras que Fermín se encarga más de la escuela presencial, con las clases por la mañana y por la tarde", relata Laura. "Y cuando termina la jornada, como nos negamos a que vivan en cheniles, ellos han aprendido a respetar las partes de dentro de casa, donde no se juega y, si quieren salir, tocan la puerta y les dejamos".

Ambos educadores caninos reconocen que al final un perro bien educado es la combinación de un trabajo metal y físico, más una buena alimentación. "Tenemos perros equilibrados con los que podemos ir a cualquier lado y con los que convivimos, de hecho, todo está condicionado a ellos", cuenta Fermín.

"Lo nuestro no es un trabajo, es un estilo de vida, te acoplas a vivir con los perretes y al final va todo a favor de ellos, por eso es muy importante educarlos muy bien", concluyen los educadores caninos.