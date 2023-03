20 trucos financieros para ahorrar cada mes: de la cesta de la compra al hogar y el ocio

Con los precios disparados y la mayoría de los sueldos prácticamente congelados, un 35% de los españoles asegura tener dificultas para llegar a fin de mes, según la encuesta del Instituto DYM para 20minutos. El experto financiero de Banqmi, Antonio Gallardo, ofrece 20 consejos para poder ahorrar cada mes. Por ejemplo, como norma general, Gallardo recomienda: "Comparar entre diferentes productos antes de comprar o contratar nada e, incluso, estar atento a nuevas ofertas que puedan surgir porque seguramente podamos detectar algo mejor en el mercado y ahorrar algo de dinero".

Este 20 trucos de ahorro se centran en cinco grandes categorías: en la cesta de la compra, en los gastos de la vivienda, en los productos bancarios, en el ocio y en el transporte y los viajes.

Ahorro en la cesta de la compra

Una mujer comprando en un supermercado. FREEPIK

La mayoría de los productos básicos que compramos en el supermercado han subido sus precios y ahora, por tanto, con el mismo dinero que hace unos meses, podemos comprar menos alimentos. Por ello, conviene tener en cuenta las siguientes indicaciones para ahorrar o, al menos, para no gastar más de lo previsto.

-Hacer una lista de la compra: Antes de ir al supermercado es clave apuntar las cosas que necesitamos para centrarnos en eso. Así evitaremos comprar caprichos innecesarios. Antonio Gallardo agrega que "si queremos permitirnos caprichos debemos ponernos un tope: como mucho dos por compra mensual o uno por compra semanal".

-No ir acompañado al supermercado ni comprar con el estómago vacío: Es de prever que si vas con el estómago vacío al supermercado, cualquier cosa que veas te va a apetecer más. Además, explica el financiero de Banqmi, "ir con niños al supermercado es ‘peligroso’ para el bolsillo porque siempre quieren algo que no está previsto en tu lista, así que lo mejor es ir solo, cuando estén en el colegio o con algún familiar porque sino acabarás comprando las cosas que ellos quieran".

-Comparar el precio de unidades sueltas con los packs: Los comercios, normalmente, hacen ofertas si compras algo en grandes cantidades. "Lo más recomendable es comparar el precio de los packs con el del producto individual y calcular si el ahorro es real, porque muchas veces no lo es pero como pone la palabra ‘oferta’ pensamos que sí no ahorraremos algo", declara. En caso de que salga rentable y de que tengas un buen congelador, aprovecha para llevarte la comida en grandes cantidades.

-Comparar el precio de diferentes cadenas: Si compras todo en el mismo supermercado es probable que estés gastando más que si comparas los precios con otras cadenas: puede que los yogures, la leche, la carne o la fruta te salga más barata si la compras en otro sitio. "Es importante realizar la labor de comparación porque, aunque pierdes algo de tiempo, el ahorro puede ser importante a final de mes", señala.

-Comprar en tiendas de barrio: Los precios de los productos frescos son los que más han aumentado en los últimos meses, por lo que comprar en algunas fruterías, pescaderías o carnicerías de barrio podría ayudarte a ahorrar un dinero, ya que suelen vender los productos sin que pasen por tantos intermediarios.

Ahorro en el hogar

Lavadora. [@stevepb] de Pixabay

Los precios de la luz y el gas están disparados. Por ello, ahorros en el consumo de los electrodomésticos es clave a la hora de llegar a final de mes. También es muy importante que la vivienda tenga un buen aislamiento para que los aparatos de aire acondicionado y calefacción tengan un mayor rendimiento y un menor gasto.

-Lavados rápidos en lavadora y lavavajillas: Tanto la lavadora como el lavavajillas son electrodomésticos que consumen mucha energía al calentar el agua. Además, si reducimos la temperatura de nuestros lavados, el consumo de energía también será menor. "Si tu lavadora y tu lavavajillas tienen programa eco, con él podrás ahorrar un buen dinero en energía. Si no lo tienen, lo mejor es poner lavados de corta duración y con temperaturas bajas", explica.

-Apagar el horno o el fuego 5-10 minutos antes: Las ollas rápidas o a presión reducen hasta en un 70% el consumo energético y, si dejamos tapadas, podemos apagar el fuego 5 o 10 minutos antes y usar el calor generado para terminar de cocinar. Lo mismo pasa con el horno: además de aprovechar su espacio el máximo posible, es decir, cocinar varias cosas a la vez y también podemos apagarlo 5 o 10 minutos antes para aprovechar el calor generado.

Varios alimentos guardados en la nevera. iStock / Milan Ilic

-Regular la temperatura del frigorífico: Para que consuma menos energía, lo ideal es que la nevera se sitúe entre los 3 y los 7 grados y el congelador a -18. «Por cada grado menos podemos ahorrar hasta un 5% en la factura de la luz», dice Gallardo.

-Ojo con el teletrabajo: Si trabajamos desde casa, lo más probable es que el gasto de luz se dispare al mantener el ordenador conectado durante todo el tiempo de trabajo. Una de las formas de ahorrar es apagar el ordenador durante la hora de la comida y una vez finaliza el tiempo de trabajo.

-Aislar bien la vivienda: Si las ventanas no aíslan bien, el gasto en calefacción en invierno y aire acondicionado en verano se disparará.

Ahorro en productos bancarios

Hay productos bancarios que pueden reducir nuestros ahorros y otros cuyo objetivo es aumentarlos. Por ello, desde Banqmi aconsejan "leer la letra pequeña de todos los productos financieros que contrates para conocerlos bien y no llevarte sorpresas".

Hombre frente a un cajero automático. Getty Images

-Evitar el pago de comisiones innecesarias: En función del trámite que tenga que realizar la entidad, puede cobrarte comisiones. Para evitarlas, lo más apropiado es conocer bien el producto que contratas y negociar con la entidad si te las imponen sin consultar. Por ejemplo, es habitual que los bancos eliminen algunas comisiones asociadas a sus cuentas o tarjetas siempre que el cliente haga varias operaciones o tenga nómina o recibo domiciliado.

-No tener los ahorros parados: "La mayoría de los ciudadanos tienen sus ahorros en una cuenta que no les aporta beneficio alguno, sino que simplemente tienen ahí su dinero", afirma Gallardo. No obstante, existen entidades que cuentan con cuentas de ahorro remuneradas con las que pueden darte hasta una rentabilidad del 3% por el dinero que tengas en ellas. "También puedes meter tus ahorros en fondos de inversión donde, pese a que es mayor el riesgo de perder el dinero, también podrás ganar más si lo mantienes durante un largo periodo de tiempo", indica Gallardo.

-Redondeo en las compras o creación de metas: Muchas entidades financieras ya ofrecen el redondeo de las compras a sus clientes: te da la opción de meter el dinero restante en una cuenta de ahorro. Es decir, si realizas una compra de 55,95 euros, los 4,05 euros restantes (hasta redondear a los 60) irán a una cuenta de ahorro. También está la opción de crear metas: ahorro para comprar un coche, para un viaje, para un regalo… tú pones el plazo y el importe y el banco te avisa del dinero que deberás destinar cada mes para conseguirlo.

-Seguir un método de ahorro efectivo: Hay muchas maneras de ahorrar que, si las sigues son muy eficaces. Entre ellas están el método 50-30-20 o el método Kakebo. El primero consiste en destinar un 50% de tu sueldo de cada mes a gastos fijos, un 30% para tus caprichos y un 20% para ahorro; el segundo consiste en registrar todos tus gastos y beneficios del mes para que puedas ir recortando el mes siguiente en los que no son imprescindibles.

Una hucha para ahorrar dinero. Canva.com

-Utiliza aplicaciones para controlar tus gastos: Uno de los métodos de ahorro más eficaces es poner límites a tu gasto. Esto puedes hacerlo gracias a las múltiples aplicaciones que te avisan cuando sobrepasas esos límites marcados.

Ahorro en el ocio

Está claro que el ocio es necesario en la vida de cualquier persona: salir a cenar, ir al cine, al teatro o de fiesta con los amigos siempre viene bien para evadirse de la rutina. No obstante "lo mejor es hacerlo con moderación, no salir a cenar todos los días ni ir al cine tres veces a la semana", explica Gallardo.

-Evitar los gastos hormiga: Ese café en un descanso del trabajo, la cervecita diaria en el bar... "Estos gastos que, a priori, parece que no van a suponer nada en tu economía, al final son determinantes para que tus ahorros se reduzcan considerablemente", señala el financiero.

Una cafetería. Imagen de Pexels en Pixabay.

-Busca ofertas en cultura: Si quieres consumir cultura, puedes buscar ofertas como el día del espectador en el cine o descuentos en distintas páginas web para ver espectáculos de teatro. También, si vas en grupo, en función del número de personas que seáis, puede que encontréis ofertas muy interesantes.

-No vayas a los sitios “de moda”: cuanto más se pone de moda un sitio, más aumentará sus precios. Por lo que, si no quieres gastar mas de la cuenta, busca lugares menos frecuentados, ya que sus precios seguramente sean más bajos.

Ahorro en el transporte o en los viajes

El precio de la gasolina también está por las nubes por lo que, cuanto menos uses tu propio coche o moto, mucho mejor. Para que evites coger tu vehículo, te proponemos:

fotografo: Jorge Paris Hernandez [[[PREVISIONES 20M]]] tema: Metro de Madrid. Frecuencias. Viajeros PREVISIONES 20M

-Usar el transporte público para ir al trabajo: Una de las opciones más asequibles, sobre todo en las grandes ciudades, es usar el metro o el autobús para ir a trabajar. Además, la mayoría de las empresas incluyen dentro de sus planes de retribución flexibles el abono de transporte, por lo que sus trabajadores no tendrán que pagar los impuestos correspondientes al importe que se gasten en él y les saldrá todavía más barato.

En lo que respecta a los trenes de media distancia y cercanías, desde el año pasado, los abonos para viajeros frecuentes son gratuitos. "También está la opción de ir en bicicleta o andando, aunque para que esta opción sea factible, la distancia entre el domicilio y el lugar de trabajo tiene que ser baja", matiza Gallardo.

-Viajar en coche compartido: Con la pandemia se paralizaron los viajes e larga distancia en Blablacar o en coche compartido, pero ahora que está volviendo la normalidad, esta también es una forma de ahorro bastante eficiente tanto para el conductor como para los viajeros.