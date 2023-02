Trucos para evitar comisiones bancarias y ahorrar más de 300 euros al año

Que una entidad bancaria cobre comisiones al usuario por los servicios prestados es algo que el ciudadano medio tiene interiorizado, aunque este gasto repercuta de forma significativa en su bolsillo. Sobre todo en épocas de crisis económica, como la que estamos viviendo ahora, los bancos publicitan productos “sin comisiones” para hacerlos más atractivos.

Antonio Gallardo, experto financiero del comparador Banqmi, aconseja "leer la letra pequeña". Al respecto, advierte de que en el caso de los préstamos, por ejemplo, "pueden no cobrarte una comisión de apertura, pero sí una comisión por amortización".

Por ello, antes de contratar cualquier producto, recomienda "saber exactamente de qué se trata y qué condiciones y requisitos tiene". Es importante saber, además, que los bancos puedes cobrar las comisiones que quieran, ya que el Banco de España no las limita y, por eso, la aceptación o no del cliente es lo más importante.

Las entidades financieras están obligadas a informar del cobro de las comisiones en sus contratos, por lo que el cliente puede saber antes de firmar nada a qué se atiene y, en caso de no estar de acuerdo, siempre tiene la opción de no contratar ese servicio o intentar negociar con la entidad para que reduzca las comisiones o las quite.

¿Cuáles son las principales comisiones?

-Comisiones por mantenimiento: suele ser la comisión más cara. La cobran los bancos por el mero hecho de mantener una cuenta bancaria abierta o tener una tarjeta. Las de mantenimiento de cuenta pueden llegar a suponer un desembolso de hasta 250 euros anuales y las comisiones por mantenimiento de tarjeta están entre los 30-40 euros al año.

El pago de una comida con tarjeta. Getty Images/iStockphoto

-Comisión de emisión: Además de la comisión por mantenimiento, el banco, por darte una tarjeta, puede cobrarte una comisión por emisión de la misma. Este gasto puede llegar a alcanzar los 25-50 euros, en función del tipo de tarjeta. Eso sí, esta comisión solo se paga una vez: en el momento en el que te la dan.

-Comisión de administración: Es una comisión que el banco cobra por cada movimiento realizado en la cuenta entre 0,40 y 0,60 euros. Es cierto que los bancos están dejando de aplicar estas comisiones si el usuario realiza todos los trámites de forma online y solo las cobra en caso de hacer una gestión (transferencia, actualización de libreta, pedir un certificado de titularidad, ingresar o emitir cheques…) en una oficina.

-Comisión por transferencias: Además de que en la comisión por administración puede incluirse un coste adicional, también existe una comisión específica para las transferencias que superen los 50.000 euros o que se realicen al extranjero. Este coste puede superar los 20 euros por operación.

-Comisión por descubierto: Dejar la cuenta bancaria en números rojos puede superar los 30 euros. Esto puede darse cuando se realiza una operación cuyo importe supera el saldo existente en la cuenta.

Hombre frente a un cajero automático. Getty Images

En productos financieros como las hipotecas o los créditos, las entidades cobran otros tipos de comisiones como la comisión de apertura (una cuantía o un porcentaje determinado sobre el dinero total prestado, en el momento de la contratación) o la comisión por amortización (cuando se hacen pagos anticipados de la deuda). También existen las comisiones por novación, subrogación o cancelación, que se aplican en caso de que el usuario quiera cambiar las condiciones de su préstamo hipotecario.

¿Cómo evitar el pago de comisiones?

"El desconocimiento financiero es el mayor enemigo de los clientes de los bancos y el mejor aliado de las entidades. Esto hace que los ciudadanos desconozcan lo que puede considerarse una práctica abusiva de la que no lo es y, por ello, nunca den el paso para reclamar", lamenta el experto del comparador financiero Banqmi.

Entre los consejos generales que da Gallardo para evitar el cobro de comisiones abusivas o, incluso, evitar que te cobren comisiones que, sin ser abusivas, no son realmente necesarias, están "negociar, comparar e informarse previamente de qué es lo que se va a contratar antes de firmar nada que te comprometa".

Así, para evitar que los bancos te cobren una comisión por mantenimiento de cuenta lo primero que hay que hacer es hablar con un gestor de la entidad que te explique qué requisitos debes cumplir para que esa comisión desaparezca. Es más, es habitual que los bancos eliminen directamente esta comisión siempre que el cliente haga varias operaciones en la cuenta o tenga la nómina o algún recibo domiciliado en ella.

Otra de las formas para ahorrar es, declara el experto de Banqmi, "realizar todas las operaciones a través de la web del banco o de su aplicación. Las gestiones online no conllevan coste, pero las presenciales sí. Hay que tener cuidado también con el envío de correspondencia: si tienes activado que te manden cartas a tu casa con, por ejemplo, el resumen de la actividad de tu cuenta de cada mes, te cobrarán por ello. Es más aconsejable activar la opción de envío por correo electrónico".

También existen entidades que, de inicio, no cobran ninguna comisión por sus cuentas, por lo que, "si encuentras un banco que se adapte a tus necesidades y, además, no cobre por sus servicios, no dudes en contratarlos", aconseja Antonio Gallardo. Con estos trucos y recomendaciones, el experto financiero calcula que te pueds ahorrar hasta 300 euros anuales en comisiones bancarias.