¿Qué bancos conceden hipotecas hasta los 80 años?

A la hora de conceder un préstamo para compra de vivienda, es decir, una hipoteca, las entidades financieras imponen una serie de condiciones al comprador.

Entre ellas están: que tenga los ahorros suficientes para hacer frente al pago de la entrada y los gastos de gestión de la hipoteca (normalmente el 30% del precio de compraventa si es para vivienda habitual), que la cuota que vaya a pagar de hipoteca (calculada con un tipo de interés tipo) no supere el 30 o 35% del sueldo neto del titular o los titulares de dicho préstamo, que no tenga deudas y que el plazo de amortización concedido no sea superior al tiempo que le queda al futuro propietario para cumplir los 70 o 75 años, aunque hay algunas entidades que pueden alargar un poco ese límite a los 80 años.

Periodo de amortización

Normalmente los bancos conceden periodos de amortización de hasta 30 o incluso 40 años, pero en función de la edad del hipotecado eso será posible o no. Por ejemplo, iAhorro divide a los usuarios que firman un préstamo para su vivienda a través del comparador y asesor hipotecario en cuatro franjas diferentes:

De 18 a 30 años. Son los clientes más jóvenes y por tanto los que normalmente presentan una estabilidad profesional y económica menor. Para las entidades representan un riesgo y, aunque dispongan de los ahorros suficientes para comprar una vivienda, pueden exigirles un aval para poder concederles el préstamo hipotecario. Eso sí, los hipotecados que están en este tramo de edad pueden conseguir plazos de amortización más largos, de hasta 40 años.

De 31 a 45 años. Este es el perfil ideal para los bancos y las personas que están en este tramo de edad también suelen ser las que más hipotecas firman. Por ejemplo, en el comparador hipotecario iAhorro informan que, del total de firmas registradas en 2022, un 70% se concedieron a personas de entre 31 y 45 años. ¿Por qué? Su estabilidad tanto profesional y económica como personal ayuda a que afronten los pagos, tanto de la entrada de la vivienda y los gastos de gestión como las cuotas de la hipoteca, con más facilidades y no vayan tan justos al calcular la tasa de endeudamiento que fija el Banco de España. Además, una persona de 45 años si pide un plazo de amortización de 30 años llega perfectamente a los 75 que imponen como límite algunas entidades.

De 46 a 55 años. Es un perfil poco habitual, sobre todo cuando pasan de los 50 años. En caso de las personas que compran vivienda con esa edad, esa vivienda no suelen utilizarla como residencia habitual y lo más probable incluso es que se compre a modo de inversión. En este caso, pese a que seguramente sí dispongan de una buena estabilidad, los plazos de amortización que les ofrecerán los bancos a este tipo de clientes no superarán los 20 años. En ocasiones más concretas podrían llegar a los 25 como mucho.

De 56 años o más: Es todavía un perfil más residual que el anterior. Según los datos registrados por el comparador hipotecario iAhorro en 2022, solo un 1,83% del total de hipotecas firmadas en todo el año tenían como titular a una persona de 56 años o más. Y es que, en estos casos, la estabilidad laboral ya flaquea y la posibilidad de progresión es nula. Incluso, es posible que el titular cobre una pensión y que esté jubilado. Además, también a estas edades el riesgo de padecer una enfermedad o de fallecer aumenta y los bancos no quieren cargar con deudas impagadas. Por ello, en caso de que una persona con este perfil pida una hipoteca, el plazo de amortización que le concederán las entidades será muy bajo: como mucho de 10 o 15 años.

¿Qué bancos conceden hipotecas hasta los 80 años?

Como vemos, el plazo de amortización de un préstamo hipotecario va en función de la edad del titular de dicho préstamo. Pero ¿qué bancos conceden hipotecas hasta los 80 años? El Banco Santander es uno de los que podría conceder hipotecas a clientes que tengan unos 50 años con un plazo de amortización de 30 años, que es el máximo que aplica. Así, el hipotecado tendría hasta los 80 años para pagar su deuda.

Por su parte, entidades como Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Bankinter o Banco Sabadell marcan su límite de edad máxima en 75 años, mientras que en BBVA los hipotecados no pueden llegar a superar los 70 años. Para conocer el límite de cada banco, lo mejor es preguntar y no guiarse por lo que publican en sus aplicaciones o páginas web porque, en función del perfil del cliente, pueden hacer o no la vista gorda.

Préstamo de dos o más personas

Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que si el préstamo lo piden dos o más personas, siempre se tiene en cuenta la edad de la más pequeña a la hora de marcar los límites, por lo que esto también beneficia a quienes piden una hipoteca en pareja o con amigos o familiares. Por ejemplo, si en un matrimonio uno de los miembros tiene 49 años y otro 53, se tomará como referencia la edad del más joven y el Banco Santander podría conceder la hipoteca a 30 años, hasta los 79 años de uno y los 83 de otro si cumplen con el resto de las condiciones de la entidad.