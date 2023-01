Cómo afecta la subida de los tipos de interés a mi cuenta bancaria

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido ya, desde julio de 2022, cuatro veces los tipos de interés. Antes del primer auge, se encontraban al 0%, un valor que se había mantenido desde marzo de 2016; pero ahora ya están en el 2,5%, algo que no veíamos desde diciembre de 2008. Y no han alcanzado todavía su techo.

¿Cómo afecta esto a los ahorros y a las cuentas bancarias de los ciudadanos?

Lo primero que debemos tener en cuenta para poder analizar las consecuencias de la subida de tipos de interés es que el objetivo del organismo europeo presidido por Christine Lagarde es intentar paliar los altísimos niveles que la inflación registró durante todo el año pasado.

Cuando se produjo la primera subida de tipos, la inflación se situaba por encima del 10% (en julio llegó a alcanzar el 10,8%) y ahora mismo, tras las cuatro subidas ya aplicadas, el índice que marca aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en España ha bajado hasta el 5,8%. No obstante, el objetivo sigue sin conseguirse: alcanzar el 2 o 3% de inflación y mantenerlo.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tras la subida de tipos de diciembre. ANDRE PAIN / EFE

Las subidas de tipos de interés seguirán en 2023

Por este motivo, fuentes del BCE y la propia Lagarde ya han anunciado que las subidas de los tipos de interés seguirán a lo largo de este 2023, lo que no sabemos todavía es de cuánto serán esas subidas y si hay algún máximo que no se pueda superar.

Por ahora, según explica Antonio Gallardo, experto del comparador financiero Banqmi, "lo que está claro es que lo que ha hecho aumentar los niveles de la inflación han sido los precios de la energía, los combustibles, las materias primas y la alimentación, entre otras cosas, que están por las nubes", que añade: "Los sueldos, por el contrario, no han seguido el mismo camino y esto repercute directamente en las familias, que ven cómo con el mismo dinero pueden adquirir menos productos o pagan más por los mismos y, además, también notan cómo sus ahorros van perdiendo valor".

Los precios de la energía, los combustibles y la alimentación están por las nubes

Opciones para no sufrir tanto la subida de tipos

Una de las ventajas de la subida de tipos de interés la estamos viendo reflejada en las cuentas de ahorro. Tras un largo periodo de tiempo en el que este tipo de cuentas bancarias no aportaban rentabilidad a los usuarios, ahora muchas entidades financieras están comercializando y ofreciendo a sus clientes una remuneración por tener su dinero ingresado en una cuenta de este tipo.

Además de las cuentas de ahorro remuneradas también hay cuentas corrientes remuneradas con las que poder operar en el día a día: hacer pagos, transferencias, recibir la nómina o pagar recibos, entre otras cosas.

Hay algunos bancos en España que ofrecen a los usuarios una rentabilidad de entre el 1% y el 3% TAE por abrirse una cuenta con ellos, como Openbank, Bankinter o Banco Sabadell. No obstante, "las tasas que vemos en el mercado no permiten a los ciudadanos esquivar la subida de la inflación, es decir, no salen rentables al 100%, ya que el usuario sigue perdiendo ahora casi otro 3% su dinero", lamenta Gallardo.

Las hipotecas, que se están encareciendo mucho y muy rápidamente

Si es cierto que, en general, las perspectivas para los ahorradores ahora son mejores, al contrario de lo que pasa con las personas endeudadas, que verán cómo los intereses aplicados a los créditos o préstamos bancarios aumentan considerablemente tras un periodo de precios de financiación muy bajos. "Esto es lo que está pasando actualmente con las hipotecas, que se están encareciendo mucho y muy rápidamente", finaliza el experto financiero de Banqmi.