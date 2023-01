Los consejos de un experto para ahorrar casi 30.000 euros en tu hipoteca

Antes o después todos nos convertimos en adultos. Empiezas a preocuparte por temas como formar una familia, tu desarrollo profesional, ahorrar y cómo invertir tus ahorros… y ahí suele surgir la idea de comprarte una casa.

Jorge González-Iglesias CEO y cofundador de la plataforma de asesoramiento hipotecario gibobs allbanks.



Y descubres un sinfín de términos que antes ni te sonaban: ‘tipo fijo’, ‘Euribor’, ‘catastro’, ‘amortización’… la lista es larga, pero debemos conocer bien estos conceptos si hemos decidido adentrarnos en el sencillo proceso -nótese la ironía- de “adquirir una vivienda”.

Cada vez es más complicado comprar una vivienda

Cada vez es más complicado adquirir una vivienda. Yo compré mi primera casa con 26 años, y recuerdo esa sensación de triunfo cuando el banco me concedió la hipoteca, pues no fue algo para nada sencillo.

Me parece increíble que hoy en día un producto financiero tan importante para los bancos como la hipoteca, conlleve un proceso tan complejo y retorcido que sientes que tienes que darle las gracias al banco. Ahora, con la inflación y los precios por las nubes, la situación no parece más sencilla. Por eso quiero hablarte de algunos consejos a tener en cuenta y darte los puntos clave y facilidades que a mí me habrían evitado mucho estrés cuando era más joven y me lanzaba a adquirir mi primera vivienda.

Consejos clave para ahorrar

Lo primero que tendrás que hacer, a no ser que cuentes con una pequeña fortuna en tu cuenta corriente, es solicitar una hipoteca. Una vez encuentres la vivienda que se adecúa a tus necesidades y posibilidades, lo normal es que acudas a tu banco para ver si te la conceden, pero ese fue mi primer error.

Igual que no te quedas con la primera casa que visitas, no puedes conformarte con la primera oferta que te haga tu banco. Es recomendable ver qué condiciones ofrecen el resto de las entidades bancarias para ver cuál se adecúa mejor a tu situación y cuál te ofrece la mejor oferta pues, aunque parezca poco pagar 80 euros menos al mes, a lo largo de 30 años que puede durar una hipoteca suponen casi 30.000 euros de ahorro.

La tarea de ir de banco en banco puede resultar tediosa y un quebradero de cabeza, pero ahora existen plataformas que miran por tu salud financiera y hacen este trabajo por ti. Algunas de ellas incluso lo hacen sin costes para sus usuarios.

La entrada, sobre un 20% del valor total de la vivienda

Una vez que los departamentos de riesgo de los bancos han aprobado tu préstamo, tendrás que aportar lo que se conoce como “la entrada”, que suele ser el equivalente al 20% del valor total de la vivienda, aunque si eres menor de 30 años la mayoría de los bancos te pedirán el 10% o incluso menos. Dependiendo de tu situación podría darse el caso de que solo necesitases aportar el 5%.

Lo ideal sería disponer de ahorros suficientes como para aportar más de ese 20%, ya que casi te garantizará que el tipo de interés del préstamo hipotecario sería el menor posible, es decir, la mensualidad a pagar sería considerablemente más pequeña.

Gastos de notaría o el Impuesto de Transmisiones

Debes tener en cuenta que a la entrada hay que sumarle algunos gastos extra, como los de notaría o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Tanto como para conseguir las mejores condiciones como para estar bien informado de los trámites, documentos y ahorros necesarios o que no te pillen de improvisto algunos costes adicionales, lo mejor es contar con un equipo de asesores expertos en hipotecas que velen por tu seguridad financiera. Eso sí, asegúrate de que son gratuitos, que tu información está segura y encriptada, y de que cuentan con un equipo acostumbrado a negociar con los bancos día a día, lo que asegurará que sepan cuál es la mejor oferta a la que puede llegar cada banco.

Además, hay que ser cautos con los productos vinculados que nos ofrezca el banco para adquirir la hipoteca a un interés más bajo. Estos productos suponen un coste adicional que podría terminar siendo más dinero que el que creemos estar ahorrando en la hipoteca. Mi recomendación sería conocer el impacto que cada vinculación tiene en el precio de la hipoteca y tener 3 como máximo.

Hipotecas a tipo fijo o variable

Aunque hay otros modelos de hipoteca, los más comunes son a tipo fijo o a tipo variable, y para entender las diferencias entre ambos, hay que fijarse en el Euríbor. El Euribor es el índice de referencia que indica el tipo de interés promedio al que las entidades financieras se ofrecen a prestar dinero en el mercado inmobiliario. Y desde abril de 2022 no ha parado de subir -el índice cerró el año en un 3,01% y aunque algunos analistas esperan subidas de hasta el 4%, lo cierto es que estas no serán tan agresivas como en 2022-.

Esto ha hecho que la oferta de hipotecas a tipo fijo que ofertan los bancos se haya reducido progresivamente.

Una hipoteca a tipo fijo es aquella en la que se fija una mensualidad a pagar que siempre será la misma, y se hace en base al tipo de interés que marque el banco en el momento de la firma. Por el contrario, las hipotecas variables harán que el préstamo se pague en función a los movimientos del Euríbor cada mes.

Las hipotecas mixtas

Pero lo cierto es que existe una tercera opción muy interesante y que cada vez está cobrando más protagonismo: las hipotecas mixtas. Los primeros 5 -10 años se paga un tipo fijo más bajo que el de la media de mercado para asegurarnos que no nos afecten posibles futuras subidas de tipos -previsibles en el corto y medio plazo-, y luego se pasa a pagar a tipo variable, ya que se podría esperar que el Euríbor estuviera en una situación más estable que la actual o incluso aprovechar para renegociar tu hipoteca.

Comprar una vivienda es un gran paso en nuestras vidas, y por eso es importante contar con todas las herramientas necesarias para que dicho préstamo afecte en la menor medida posible a nuestra salud financiera.

Entre las subidas de precios y la cantidad de matices a tener en cuenta a la hora de adquirir una hipoteca, contar con una plataforma tecnológica que simplifique todo el proceso, asegure la protección de tus datos, y tener a tu disposición a todo un equipo de expertos que te acompañe en todo el proceso explicándote cada paso y además negocie para ti las mejores condiciones marcará sin duda una gran diferencia en el costo final de tu vivienda, pudiendo ahorrarte muchos miles de euros, permitiéndote así seguir desarrollando otros proyectos a lo largo de tu vida.