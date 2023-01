Qué es una tarjeta de crédito sin nómina: ¿me la pueden denegar? ¿pagaré comisiones más adelante?

La época navideña es un momento en el que las compras se disparan. Se acercan los Reyes Magos y, por ello, son muchas las personas que están ultimando los regalos para disfrutar de la cara de ilusión de los más pequeños.

Sin embargo, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes Magos provocan que, al final, las carteras lleguen a la primera semana de enero temblando. Esto puede solucionarse con una tarjeta de crédito.

Las tarjetas de crédito son aquellas en las que no se gasta el dinero al momento. Dicho de otra manera, el usuario devuelve la cantidad utilizada al mes siguiente o en cómodas cuotas. Es una manera de distribuir los gastos y no tener que pagar tantas deudas de golpe.

Requisitos para conceder una tarjeta de crédito

Este producto puede contratarse en una entidad bancaria o en una empresa que comercialice este tipo de producto. En ambos casos suele ser habitual que se exijan una serie de requisitos: nómina, contrato de trabajo, vida laboral…

¿Y esto a qué se debe? La compañía emisora de la tarjeta está prestando un dinero al usuario, puesto que no se cobra en su cuenta al momento. Es por ello que la entidad debe tener la confianza de que va a recuperar lo prestado.

¿Qué ocurre si una persona no tiene nómina?

Entonces… ¿Qué ocurre si una persona no tiene nómina? El hecho de no contar con una nómina no significa que no se pueda contratar una tarjeta de crédito. Según el comparador financiero Banqmi existen compañías que facilitan este producto sin dicho requisito.

Una de las tarjetas que se puede obtener sin nómina es la Tarjeta YOU. Una de las principales ventajas de este producto es que no será necesario abrirse otra cuenta bancaria, puesto que la tarjeta se asocia directamente con la que el usuario ya tenga vigente. A la hora de contratarla no se exigirá una nómina, pero la compañía sí que realizará un estudio de solvencia del futuro cliente.

Asimismo, no tiene comisiones y permite aplazar una compra hasta 7 semanas sin interés alguno. Para contratarla habrá que acudir a la página web de YOU y seguir las indicaciones.

Por otro lado, la tarjeta de crédito de Cetelem permite gestiona los pagos en el plazo en el que el usuario necesite y no tiene comisiones. Puede elegir entre final de mes, en hasta 12 meses (para compras superiores a 40 euros) y la modalidad revolving (se establece una cuota fija, independientemente de lo que se haya gastado).

A la hora de contratar la tarjeta la entidad realizará un estudio de solvencia del usuario. No pedirá una nómina, pero puede ocurrir que si una persona tiene deudas pendientes no le concedan la tarjeta. Esto se debe a que la compañía busca clientes solventes.

Uso responsable del crédito de la tarjeta

Un tarjeta de crédito puede ayudar a gestionar los gastos, pero siempre con un control. No es aconsejable gastar más de lo que uno pueda asumir, puesto que la deuda no se va, sigue creciendo y más aún si no se le hace frente.

Es por ello que la recomendación es analizar la capacidad económica y, en función de este factor, contratar la tarjeta de crédito que mejor se adapte a las necesidades del usuario. De esta manera una persona podrá evitar endeudarse. Para ello existen comparadores financieros digitales que conviene utilizar para elegir lo que más nos interese.