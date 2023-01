Ventajas e inconvenientes de realizar una subrogación de hipoteca y cuánto dinero cuesta

El euríbor no para, sigue escalando posiciones. Empezó el mes de enero marcando un 3,018%, superando así el umbral del 3%. Se trata de una subida del 3,495% con respecto al mismo mes de 2022, momento en el que se encontraba en el -0,477%.

Un ejemplo de lo que supone la subida del euríbor

¿Estos datos que implican? Una persona con una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años con un diferencial del euríbor +0,99% pasará de pagar 448 euros a tener una cuota de 707,01 euros al mes. En el caso de un préstamo de 300.000 euros, en cambio, la subida es de 895,99 euros a 1.414,01.

Esta subida parece no tener fin a corto plazo. "Las sensaciones de cara a 2023 que nos transmiten las entidades es que el euríbor seguirá en ascenso, pero de forma muy lenta y lo habitual será ver los tipos de las hipotecas también entorno al 3%", explica Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

Una hipoteca. bongkarn thanyakij de Pexels.

La alternativa al fuerte encarecimiento de la hipoteca

Teniendo en cuenta que una parte de los hipotecados cuenta con un préstamo de tipo variable el impacto de la subida del euríbor va a afectar a muchas familias. No obstante, existe una alternativa para poder evitar este impacto en la economía del día a día: la modificación de la hipoteca.

Un préstamo hipotecario es como cuando se contrata una tarifa de teléfono. Si las condiciones con las que se firmó eran buenas en un primer momento, pero quizás ahora no son tan rentables, se puede cambiar la hipoteca a través de una subrogación.

Tipos de subrogación

Existen dos tipos de subrogación, pero la que se puede aplicar en este caso es la subrogación por cambio de acreedor. Consiste en cambiar la hipoteca a otro banco. De esta manera, un usuario puede conseguir un préstamo con mejores condiciones.

Una de sus principales ventajas es que al trasladar la hipoteca de banco no se empieza a pagar desde cero, sino que se parte desde el momento en el que se había dejado con el anterior banco. Esto significa que si a un usuario le quedaban 15 años para terminar de pagar la hipoteca en la nueva entidad le seguirán quedando los mismos años, por lo tanto, no pagará intereses de más.

Se puede modificar el tipo fijo, variable o mixto

Subrogación de hipoteca.

Además, cuando se cambia una hipoteca de banco no significa que deba mantenerse de tipo fijo, variable o mixto; esto puede modificarse. Para aquellos que quieren dejar de depender del euríbor y tener una hipoteca fija es una buena alternativa.

Qué precio tiene

Por otra parte, una de las medidas que aprobó el Gobierno para ayudar a los hipotecados es la eliminación de la comisión por subrogación. Por lo tanto, aquella persona que quiera subrogar su hipoteca tan solo tendrá que pagar los gastos de tasación y notaría, que rondan los 675 euros.

No obstante, no todos los bancos ofrecen la posibilidad de realizar una subrogación, esto es, no reciben hipotecas de otros bancos a través de este método. Si se da esa situación el usuario tendrá que buscar otro método para llevar a cabo el traslado.

El único inconveniente de la subrogación es el coste que pueda tener, como normal general este coste suele ser el de la tasación que dependiendo del importe de la vivienda puede estar entre los 300 y 500 euros. En algunos casos, hay usuarios que tienen una comisión por subrogarse que esta cantidad habrá que sumarla a la tasación.

La cancelación, otra vía para cambiarse de banco

Una de las principales desventajas de la subrogación por cambio de acreedor es que no todos los bancos admiten este tipo de transacciones. Para esos casos existe la cancelación.

¿En qué consiste? El nuevo banco proporciona el dinero para saldar la deuda con la entidad que se quiere dejar y abrir una nueva hipoteca con ellos. Sin embargo, en este caso sí se empieza a pagar la hipoteca desde cero, puesto que se abre un nuevo préstamo, no se traslada.

Más caro que subrogar

En cuanto a los gastos, una cancelación es más cara. El propietario tendrá que pagar los gastos de tasación, notaría y cancelación (unos 1.075 euros) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o IAJD (entre 0,5% y 1%, dependiendo de la Comunidad Autónoma).

En definitiva, la subrogación es una alternativa más económica para cambiar la hipoteca. En caso de que el banco al que uno se quiera cambiar no ofrezca esa posibilidad, se puede buscar otra entidad antes de recurrir a la cancelación.