10 situaciones que no cubre el seguro del coche si eres culpable de un accidente (y pueden salir muy caras)

Los seguros de coches tienen diferentes coberturas y exclusiones concretas en sus pólizas. Las coberturas que contratamos ofrecen indemnizaciones y servicios que el asegurado tiene garantizados en caso de siniestro, con la condición de que el tomador abone el precio pactado. No obstante, estas garantías no son ilimitadas y es importante conocer los límites de las coberturas para evitar sorpresas.

A continuación se expone un recopilatorio de 10 situaciones habituales que suelen estar excluidas de las pólizas de seguros en un accidente en el que tú eres el culpable del siniestro, según explica a 20minutos Irene Becerra, abogada en reclamador.es:

1. Superar el número legal de ocupantes del vehículo

Si en el vehículo viajaban más ocupantes de los permitidos, el seguro no se hará cargo del pago de daños. El número máximo de ocupantes se puede consultar en la tarjeta de inspección técnica del vehículo.

Además de asumir los costes del accidente, el conductor se enfrenta a una multa y la pérdida de puntos del carné.

2. Accidente de tráfico bajo los efectos del alcohol

Las pólizas suelen excluir de su condicionado la cobertura de daños si se produce un accidente con positivo en alcoholemia.

En este sentido, además del coste económico que supone lo anteriormente señalado, el culpable se enfrentaría a un delito contra la seguridad vial dependiendo de los niveles de alcohol detectados.

3. Accidente sin ITV

Concesionarias de ITV. 20M EP

En el caso de no tener al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), no supone solo una multa económica. De producirse un accidente en el que el culpable es el vehículo sin ITV, el seguro de este no se hará cargo de los costes que se deriven del siniestro y, por tanto, será el encargado de desembolsar estos gastos.

4. Conducir sin puntos en el carné

Imagen de una persona conduciendo. PEXELS

Tal y como se recoge en el artículo 384 del Código Penal, circular sin puntos en el carné podrá ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además de esta condena, el responsable del accidente tendrá que asumir los costes de los daños personales y materiales que se deriven del siniestro.

5. Accidente de tráfico contra un familiar o allegado

Imagen de un accidente de tráfico que tuvo lugar en Alpedrete el pasado 30 de diciembre. Twiiter/ @112cmadrid

En este tipo de supuestos, las compañías, por regla general, cubrirán los gastos si se trata de una colisión involuntaria y es posible corroborarlo con pruebas fehacientes.

Esta es una de las circunstancias por las que las aseguradoras se ven más reticentes a reparar los daños de un accidente y pagar las correspondientes indemnizaciones, pues en no pocos casos se han detectado fraudes de los asegurados.

Lo normal es que las pólizas incluyan este límite de parentesco en tercer grado de consanguinidad, quedando excluidos los accidentes con padres, hijos, abuelos, sobrinos y tíos.

6. Hijos menores de 25 años no incluidos en la póliza

Las pólizas de seguros de automóvil se encarecen en caso de conductores noveles. Por este motivo, el precio del seguro es mayor para menores de 25 años con el carné recién obtenido. En estos casos, muchas familias optan por la opción de usar el coche sin estar incluidos en la póliza, para evitar este elevado gasto. Esto finalmente puede ser contraproducente si el joven sufre un accidente ya que hablamos de una de las exclusiones más habituales.

7. Accidente en vías no aptas

Debemos ser muy cautos y analizar en detalle las pólizas contratadas para comprobar si las coberturas del seguro cubren los daños de un siniestro producido en una vía no apta para la circulación. Lo habitual es que se excluya de los seguros, lo que supone no recibir asistencia en dicha vía. En el caso de transitar habitualmente, por ejemplo, por vías rurales y caminos de tierra, el tomador del seguro debe asegurarse que su póliza está ampliada en este sentido.

8. El tuning no homologado también se excluye de las pólizas

Si no se comunican y validan los cambios que se realizan al vehículo, por ejemplo, aumento del tamaño de las ruedas, ni los objetos que se añaden a este, en caso de siniestro, los seguros no indemnizarán en caso de accidente. Sí se hará cargo de cubrir los daños a terceros implicados en el accidente, pero no pagará por los daños sufridos en esas piezas tuning no declaradas o homologadas. Incluso, llegado el caso, dependiendo de la modificación realizada en el vehículo, puede argumentar que el coche que figura en la póliza no coincide con el que ha sufrido el accidente.

9. Catástrofe natural, guerra o accidente nuclear

Ante estas situaciones las aseguradoras no tienen obligación de cubrir daños como así dejan bien explícito en las pólizas. En este caso, tendrás que reclamar ante el Consorcio de Compensación de Seguros. Esta institución está, entre otras funciones, dedicada a indemnizar por los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política o social, a condición de tener suscrito un seguro para las personas o bienes afectados. También asumen la cobertura obligatoria de los automóviles no aceptados por las compañías aseguradoras, así como la de los organismos públicos que lo soliciten. Por último, también cubrirían los daños ocasionados por vehículos desconocidos, sin seguro o robados.

10. Accidentes acaecidos en un muelle

Muchas pólizas excluyen de manera específica, los daños producidos en un accidente por un vehículo aparcado en un muelle por los riesgos que este hecho implica.

Consejos

Irene Becerra, abogada de reclamador.es, aconseja siempre "ser cautos en la contratación de una póliza de seguro, ya sea de coche o de cualquier tipo". "Lo mejor es acudir al consejo de corredores de seguros independientes o abogados expertos en la materia que te ayuden a comparar opciones, analizar en detalle toda la documentación pre contractual y encontrar una póliza adaptada a los riesgos a los que habitualmente te expongas", sostiene.

Además, en el caso de ya haber sufrido un accidente de tráfico, para que la indemnización a obtener sea la máxima recogida legalmente, aconseja ponerse en manos de abogados expertos en accidentes de tráfico, que analicen toda la documentación existente y calculen la cantidad en base al Baremo oficial.