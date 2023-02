La comparación entre el rostro de Julya Faustina y de su madre que desmontaría su proclama de ser Madeleine McCann

Julia Faustina Wendel dice ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en el sur de Portugal en 2007. Pero pocos la creen. Esta joven polaca de 21 años ha pedido una prueba de ADN para poder demostrar que es la hija de Kate y Gerry McCann. Tiene rasgos físicos parecidos, es cierto, y dice poseer algunas otras evidencias.

La Policía Metropolitana de Londres no se lo cree. Asegura tener varios motivos para desconfiar del testimonio de Julia Wendel. Ha hecho un retrato robot con envejecimiento para comparar los rasgos físicos de la joven polaca con los que tendría que tener hoy Madeleine a sus 19 años. El resultado ha sido negativo, no encuentran el parecido entre Julia y la niña desaparecida.

Scotland Yard, tampoco. Sus agentes sostienen que la joven polaca no puede ser Maddie porque la pequeña de los McCann murió el mismo día de su desaparición. La familia de Julia ha salido a palestra para decir que no, que ella no es Madeleine; que tiene problemas mentales; y que siempre ha querido ser famosa.

Julia se ha hecho famosa

Los padres de Maddie tampoco confían mucho. Sin embargo, Kate y Gerry McCann se harán la prueba de ADN porque, como han dicho, "no tenemos nada que perder". De todos modos, no haría falta. Como explican expertos en desapariciones el ADN de los padres de Madeleine está en todas las bases de datos de personas desaparecidas del mundo.

Sea como fuere, Julia Faustina Wendel se ha hecho famosa (hay quien asegura que es lo que buscaba desde que era adolescente). La cuenta de Instagram donde muestra los detalles que explicarían su parecido con Maddie ha acumulado en una semana más de un millón de seguidores. Allí ha escrito que sospecha de sus padres porque nunca ha visto fotos de su madre embarazada.

"No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de unas vacaciones en un lugar caluroso donde había una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos", ha dicho esta mujer polaca. Madeleine desapareció del apartamento que su familia tenía en Portugal, en Praia da Luz, en 2007, cuando sólo tenía tres años.

Julia alega, entre otras cosas, que en su niñez tenía expresiones faciales muy parecidas a las de Madeleine McCann; que también tiene la manchita que tenía la ella en su mejilla izquierda; que las dos tienen una colobama, un pequeño defecto ocular hereditario que consiste en una fractura del iris y que se evidencia en una mancha oscura desde la pupila que atraviesa el iris; y que su sonrisa y la forma de su boca es muy parecida a la de los McCann.

Pero puestos a comparar, algunos lo han hecho ya no con Maddie, sino con la que podrá ser la verdadera madre de Wendel, lo que desmontaría su afirmación de que ella es Madeleine McCann.

También se parece muchísimo a la mamá la verdad... Era solo ponerle el cabello oscuro y lentes

La familia (la de verdad) sale al paso

Este miércoles, los familiares de la joven emitieron un comunicado a través de la cuenta en Facebook de Zaginieni, una ONG dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Aseguran que Julia es su "hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra". Y subrayan que tenían fotografías y recuerdos que lo atestiguan.

"Para nosotros, como familia, es evidente que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina, prima e hijastra. Tenemos recuerdos, tenemos fotos. Julia también tiene esas fotos, porque se las llevó de la casa familiar junto con su partida de nacimiento, y numerosas altas hospitalarias", se lee en el comunicado.

El texto escrito por la familia de la joven polaca recuerda que ésta ha pasado en su vida por "numerosas terapias, medicación, psicólogos y psiquiatras". Se refieren a las amenazas, mentiras y manipulaciones de Julia: "Vimos todo esto e intentamos evitarlo, explicárselo, pedirle que parase".

Mayor de edad, la mujer ya no vive en la casa familiar, "rechaza el tratamiento y no toma la medicación con regularidad". Los familiares confirman que, como se dicho, Julia quería ser famosa: "Quería ser cantante y modelo. Siempre quiso ser popular. Lo que está ocurriendo ahora le ha dado un millón de seguidores".

El comunicado concluye confesando su dolor y su miedo: "Tememos cómo soportará Julia lo inevitable. Internet no olvida y está claro que Julia no es Maddie. Estamos desolados por la situación".

La policía polaca descarta que Julia sea Maddie

La familiares ha entregado varios documentos probatorios a los investigadores. Precisamente, la policía de Baja Silesia ha descartado que Julia sea Madeleine, como informa Gazeta.pl. Según los agentes, ninguna prueba apunta en este sentido. "Es cierto que las investigaciones continúan, pero ya se puede descartar que esta versión sea cierta", ha declarado este mismo jueves un portavoz de la Jefatura Provincial de Policía de Wrocław.

Madeleine desapareció en mayo de 2007 cuando estaba de vacaciones en Portugal con sus padres y hermanos. Ella estaba en su habitación de hotel mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. El principal sospechoso del secuestro y asesinato de la niña es el pederasta alemán Christian B. Este hombre viajó regularmente al Algarve entre 1995 y 2007, incluso al complejo turístico donde desapareció Madeleine. El hombre ya había sido condenado anteriormente por delitos sexuales.