Sufrió abusos sexuales, el mismo defecto ocular... Todo lo que se sabe de la joven que afirma ser Madeleine McCann

Casi dieciseis años después de la desaparición de Madeleine McCann en el sur de Portugal, una joven polaca de 21 años afirma ser ella y ha pedido una prueba de ADN para demostrarlo. La Policía alberga serias dudas sobre esa hipótesis y la familia McCann guarda cautela, pero ¿puede esta joven ser realmente ser Madeleine? ¿Por qué lo afirma? ¿Qué argumentos tiene para asegurarlo?

¿Quién es esta joven?

Se llama Julia Wendell y es una mujer polaca de 21 años, que la semana pasada sorprendió al anunciar en las redes sociales que ella era Madeleine McCann. Lo hizo en Tik Tok y en una cuenta de Instagram (@iammadeleinemcan) en la que colgó más de un centenar de fotografías en las que compara su aspecto con el de la niña desaparecida y resalta numerosas coincidencias que, a su juicio, son indicios para demostrar que ambas son la misma persona.

Julia es adoptada y asegura que ha intentado, sin éxito, obtener una copia de su certificado de nacimiento. "No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Los recuerdos son todos muy borrosos y cuando he tenido conversaciones con mis padres, las cosas no parecen cuadrar y siempre intentan cambiar de tema", explica esta joven en un vídeo de Tik Tok.

¿Qué pruebas tiene de que son la misma persona?

Wendell asegura que sufrió abusos sexuales cuando era una niña cometidos por un pedófilo alemán llamado Christian Brueckner, el principal sospechoso en la investigación sobre la desaparición de Madeleine, aunque no se han llegado a presentar pruebas concluyentes como para condenarle por este caso. Brueckner se encuentra en prisión en Alemania por otros delitos, ya que se han presentado numerosas acusaciones contra él por agresiones sexuales y abusos a menores.

"He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann", afirma en Tik Tok.

También sostiene que presenta rasgos físicos muy característicos que se corresponden con los de la niña Madeleine. El principal es un colobama, un pequeño defecto ocular hereditario que consiste en una fractura del iris y que se evidencia en una mancha oscura desde la pupila que atraviesa el iris.

Además, esta joven polaca muestra otras posibles evidencias físicas, como la dentadura, con unos incisivos muy similares a los de los padres de Madeleine, la forma de los labios

El defecto ocular que comparten Julia y Madeleine. INSTAGRAM

¿Qué dice la Policía?

Julia ha denunciado el caso a las autoridades, pero según afirma la Policía polaca ha rechazado investigar sus revelaciones. También ha llegado a contactar con la Policía del Reino Unido con idéntico resultado, pues afirma que los investigadores británicos han dado el caso por cerrado.

¿Qué dice la familia McCann?

Según ha publicado el diario británico Daily Star, la familia McCann "no se arriesga" y prefiere guardar silencio ante estas revelaciones. No obstante, asegura que está dispuesta a realizar una prueba de ADN, tal y como solicita esta joven polaca.

"La familia está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma", afirma una fuente cercana a los McCann en el citado medio.

Subraya, además, que un miembro de la familia McCann ya se ha presentado para ofrecer una prueba de ADN.

Los padres de Madeleine McCann. Cinemanía

¿Cuáles son las dudas sobre sus afirmaciones?

La edad no encaja en el relato de esta joven porque ella tiene 21 años y Madeleine solo tendría actualmente 19: cumpliría los 20 años el próximo 12 de mayo. No obstante, Julia asegura que hay problemas con su partida de nacimiento por lo que, según su relato, su edad oficial podría no corresponderse con su edad real.

La Policía alemana considera que Madeleine fue asesinada y, por lo tanto, no estaría viva, aunque nunca se ha llegado a encontrar su cuerpo. Dan por seguro que el pedófilo Christian Brueckner secuestró y asesinó a la niña, a pesar de que no se han hallado pruebas concluyentes para incriminarlo.

¿Ha habido otras Madeleine McCann?

Sí, no es la primera vez que una joven afirma ser Madeleine McCann y ese es también un motivo por el que los investigadores apenas han tenido en cuenta sus revelaciones.

Sin ir más lejos, el año pasado, una joven influencer llamada Maddie compartió en Tik Tok varias publicaciones en las que afirmaba ser Madeleine, mostrando también aparentes similitudes físicas. También en 2019 hubo una joven llamada Harriet Brookes, con la misma mancha identificativa en un ojo, que se hizo viral en las redes sociales por realizar esa afirmación. Más adelante se demostró que todo era una broma de mal gusto.

Desde la desaparición de Madeleine en 2007, han sido centenares las jóvenes que han llegado a afirmar que eran ella, tanto en resdes sociales como en denuncias ante la policía en varios países.

¿Quién era Madeleine McCann?

Madeleine era una niña británica de tres años que desapareció en mayo de 2007, cuando se encontraba de vacaciones con su familia en un apartamento de Praia da Luz, en el Algarve portugués. Según declararon sus padres, Kate y Gerry, la noche de la desaparición dejaron a Madeline durmiendo en el apartamento junto a sus hermanos mellizos, de dos años de edad, mientras ellos cenaban en un restaurante cercano, situado a 50 metros de distancia. Durante la cena, con unos amigos, realizaron varias visitas al apartamento para comprobar que los niños estaban bien, hasta que a las 22.00 horas, la madre comprobó que la niña no estaba.

Se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda y empezó una complicada investigación, en la que los propios padres llegaron a ser señalados como sospechosos, pero nunca se encontró el cadáver de Madeleine. El principal sospechoso es el pedófilo alemán Christian Brueckner, que la noche de la desaparición se encontraba en el mismo lugar.