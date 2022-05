Una "niña" de 19 años: ¿cómo sería ahora Madeleine McCann, 15 años después?

Han pasado 15 años desde la desaparición de Madeleine McCann. Fue un 3 de mayo de 2007 cuando aquella niña que iba a cumplir 4 años desapareció de su cama en el complejo turístico Praia da Luz, en el Algarve portugués. Aquella chiquilla hoy iría a cumplir 19 años.

Madeleine sigue desaparecida, pero este aniversario es algo distinto. Sus padres, Kate y Gerry McCann, pueden "celebrar" que por fin, al menos, haya un sospechoso formal. El alemán Christian Brueckner ha sido acusado por los investigadores como sospechoso del secuestro.

El próximo día 12 cumpliría 19 años. En Alemania, en Portugal, en su Inglaterra natal... pero de seguir con vida, ¿cómo sería hoy Madeleine? Puesto que no hay que descartar ninguna posibilidad, ningún escenario, durante estos 15 años los expertos policiales han ido recreando el retrato robot de la entonces niña.

Imaginando a Madeleine

En 2009, dos años después de su desaparición, se publicaron fotos generadas por ordenador que intentaban mostrar cómo habría crecido la hija de los McCann. En una se imaginaba a una Madeleine retenida en un país de Europa central, con su piel pálida, y en la otra que vivía en un país de clima cálido, más bronceada:

. Child Exploitation and Online Protection Centre

Kate, su madre, se temía que tratando de dar con ella nadie reconociera a quien ya no sería una niña. "Nadie pensó que Madeleine estuviera desaparecida tanto tiempo y a veces a Kate le preocupa que la gente pueda no reconocerla", explicaba un amigo del matrimonio en declaraciones al Daily Mirror. En 2012, el Centro de Protección de la Infancia y de la Red actualizó el aspecto de Madeleine en las fotos:

Imagen de 2012 que intentaba actualizar el aspecto de Madeleine cinco años después de su desaparición. Child Exploitation and Online Protection Centre

"Nueve años es mucho tiempo. El único signo revelador real es la mancha distintiva en su ojo derecho", contaba este amigo. Se refería al coloboma del ojo derecho de Madeleine. Se trata de un defecto hereditario, presente desde el nacimiento, del iris del ojo que se describe como un orificio, fisura o hendidura.

Peo no todas las fotos "imaginadas" valen. En 2019, la pareja se mostró furiosa cuando usuarios de Instagram compartieron una imagen que recreaba a Madeleine con 16 años. "Se nos pregunta por una nueva imagen que ha circulado por Instagram. Esta imagen no ha sido encargada ni respaldada por Gerry y Kate ni por la Operación Grange [el equipo de la Policía Metropolitana a cargo del caso]".

"Cualquier otra cuenta que comparta imágenes de la progresión de la edad no es de nosotros. Gracias por ayudar en la búsqueda de Madeleine", escribieron Kate y Gerry en el perfil que crearon en Facebook para apoyar la búsqueda de su niña.

No más recreaciones

Desde entonces no ha habido más fotos, oficiales o no, que hayan intentado "dibujar" el aspecto de la hija de los McCann, ahora que ya sería más que una adolescente.

Madelaine no había cumplido los 4 años cuando desapareció de su cama en aquel apartamento de vacaciones del Algarve. No sería hasta años más tarde cuando las autoridades alemanas dijeron tener fundamentos de que la pequeña había sido asesinada y que Christian Brueckner era el culpable. No obstante, la falta de pruebas impidieron procesar al sospechoso.