¿Una prueba innecesaria? El motivo por el que los padres de Madeleine no tendrían que someterse a la prueba de ADN

Los padres de Madeleine McCann no tendrían que realizarse una prueba de ADN para confirmar si Julia Wendell es la niña desaparecida cuando tenía 3 años en 2007 en Portugal. Expertos en desapariciones han confirmado que el ADN de Kate y Gerry McCann está en todas "las bases de datos a nivel mundial de personas desaparecidas".

La Policía, desde el principio, no da ninguna credibilidad a la joven polaca de 21 años, dado que no coincide la edad (Madeleine tendría ahora 19 años) y además no es la primera vez que una joven dice ser la niña desaparecida en el Algarve.

👉 Los padres de Madeline Mccann no tiene que realizarse ninguna prueba de ADN. Su adn lleva desde el principio de la desaparición de su hija, en las base de datos a nivel mundial de personas desaparecidas.

Sin embargo, ella misma, Wendell, ha comunicado que los padres de Madeleine McCann están dispuestos a cruzar los datos de ADN para desvelar si realmente es así.

Varios medios británicos confirman que la familia está dispuesta a hacerse la prueba porque "no tiene nada que perder", ve necesario analizar todos los factores y, además, "la niña se parece, no hay duda de eso", ha informado el británico The Daily Mirror.

La asociación especializada en informar sobre desaparecidos Alerta Desaparecido informa en un tuit que no es preciso que los padres de la menor desaparecida en el Algarve se hagan la prueba porque ya tienen todas las policías su ADN. Madeleine "es la persona más buscada del mundo", aseguran.

A través de un perfil de Instagram llamado '@iammadeleinemccann, la joven polaca explica las razones por las que ha llegado a la conclusión de que tal vez ella sea la niña cuyo caso obtuvo una gran atención mediática.

La joven ha señalado que, aunque no está completamente segura, está convencida de que es Madeleine, puesto que asegura haber encontrado ciertas coincidencias que indicarían que podría ser esa persona.

A pesar de su empeño en demostrar que su teoría podría ser cierta, los investigadores de la Policía del Reino Unido y Polonia no acaban de creer a la joven e "ignoran" su testimonio.

Madeleine: 16 años desaparecida

La familia de Madeleine estaban de vacaciones en el resort Ocean Club de Praia da Luz, en el sur de Portugal en 2007. Una noche la niña desapareció. Comenzó entonces una investigación compleja, discutida y finalmente infructuosa. Ya ese mismo año, un jefe de la Policía portuguesa admitió que pistas forenses importantes pudieron haber sido destruidas. Pasados cien días, los investigadores reconocieron que Madeleine podría no ser encontrada viva.

El único sospechoso detenido es el alemán Christian Brueckner. Este pedófilo cumple condena por delitos de drogas, otra pena de 7 años por violar a una mujer de 72 años y en 2022 fue acusado de cinco nuevos delitos sexuales que habría cometido entre 2000 y junio de 2017.