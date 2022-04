El oscuro juego de Brueckner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann: sin coartada y una aparición en un documental

La policía alemana ha asegurado que el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, Christian Brueckner, no ha proporcionado todavía una coartada para la noche en la que se produjeron los hechos. "No ha dado ninguna información hasta el momento, ni siquiera a través de su abogado defensor", ha informado a The Sun el fiscal alemán Hans Christian Wolters.

Según el periódico británico, los investigadores creen que Brueckner, de 45 años, está "jugando con ellos", puesto que este sí ha negado en un documental para la televisión estadounidense que se encontrara en las proximidades del resort del que desapareció McCann la noche del 3 de mayo de 2007. El reportaje, titulado Madeleine McCann: principal sospechoso, se emitirá el próximo martes, fecha en la que se cumplen 15 años de la desaparición de la pequeña británica.

El equipo policial sospecha que el alemán Christian Brueckner sustrajo a McCann del complejo hotelero de Praia da Luz en el que sus padres Gerry y Kate se hospedaban junto a sus tres hijos durante sus vacaciones familiares en el Algarve en 2007. Además, afirman tener pruebas de que la niña, que tenía tres años en el momento de su desaparición, fue asesinada poco después.

Brueckner fue imputado el pasado viernes por las autoridades alemanas, a petición de la Fiscalía portuguesa. Este movimiento se ha producido a pocos días de que venza el límite de 15 años que la justicia portuguesa comprende para interponer acciones legales en este tipo de casos. El principal sospechoso del caso Madeleine McCann se encuentra actualmente cumpliendo prisión en una cárcel alemana por violar a una mujer de 72 años en el mismo resort donde desapareció la niña británica.

Según fuentes consultadas por The Sun, la investigación de la policía portuguesa se centra actualmente en rastrear una autocaravana perteneciente al sospechoso. En su entrevista para el documental sobre Brueckner, Dieter Fehling, padre de la examante del sospechoso, asegura que este le dijo que creó en el vehículo "un escondite lo suficientemente grande como para que quepan niños pequeños".