La familia de Madeleine McCann se hará la prueba de ADN que confirmaría la verdadera identidad de Julia Wendell: "No tenemos nada que perder"

Julia Wendell, la joven polaca de 21 años que cree poder ser Madeleine McCann, ha conseguido ponerse en contacto con la familia de la desaparecida y ha contado en Instagram que "la prueba de ADN se realizará pronto".

La semana pasada, Julia Wendell creaba una cuenta en Instagram y en TikTok donde contaba que creía poder ser la desaparecida. La joven de 21 años confesaba que su familia nunca había querido aclararle las dudas que tenía sobre su infancia. Además compartía algunas imágenes en las que se ven ciertas coincidencias con la pequeña McCann: la misma mancha en el ojo y lunares en las piernas.

La chica rápidamente se viralizó en redes sociales llegando así hasta la familia de la desaparecida. En una publicación que hizo Julia el pasado viernes, afirmó "tener la posibilidad" de hablar con Kate y Gerry McCann para organizar una prueba de ADN. Esta prueba terminaría con las dudas sobre su relato. Cuando Wendell asistió a la Policía para contar sus sospechas no obtuvo credibilidad alguna por su parte.

Fuentes cercanas a la familia han hablado sobre lo sucedido: "La familia no tiene nada que perder, están dispuestos a buscar todas las pistas. Es importante que analicen todos los factores. La niña se parece, no hay duda de eso", ha recogido el diario británico The Daily Mirror. "Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma", añade la fuente cercana a los McCann.

Julia Wendell ya ha informado a sus más de 200.000 seguidores en Instagram que ha podido contactar con personas cercanas a la familia de la desaparecida. "Tendré la posibilidad de hablar con los padres de Madeleine mañana y la prueba de ADN se realizará pronto", cuenta la joven polaca.

Madeleine McCann desapareció en 2007 durante unas vacaciones familiares en Portugal. Tras años de investigaciones, tanto la Policía británica como la alemana sostienen que la pequeña fue asesinada por el depredador sexual Christian Brueckner, sin embargo, el cadáver de la niña nunca ha aparecido y tampoco hay pruebas concluyentes sobre esta teoría. El resultado de esta prueba de ADN podría ser la prueba definitiva que esclareciese la verdad sobre lo sucedido con la pequeña aquel verano en Portugal.