Los brotes de gripe aviar son ya una panzootia global: preocupa la rapidez con la que se contagia y el salto a los mamíferos

La actual alta incidencia de la gripe aviar entre aves domésticas y silvestres, que está llegando a todo tipo de aves salvajes, incluso a nuevos continentes, su salto a los mamíferos salvajes y de granja, y el hecho de que se ha perdido la estacionalidad han llevado a los especialistas a hablar de que estemos en una panzootia global, una pandemia que afecta a animales. Aunque el riesgo para los humanos sigue siendo "bajo", el aumento de brotes en visones, nutrias, zorros o leones marinos "debe ser vigilado", ha advertido la OMS.

Tras conocerse los resultados preliminares de los investigadores de la república rusa de Daguestán, que hallaron muestras de H5N1 en las cerca de 2.500 focas que aparecieron muertas en las costas del Mar Caspio, ahora son científicos peruanos quienes sugieren que la gripe aviar altamente patógena está detrás de la aparición de cientos de lobos marinos muertos o agonizando en las playas del Pacífico.

Según han publicado en un reciente estudio que todavía no está revisado por pares, no se descarta la transmisión entre estos mamíferos salvajes. "Estos altos niveles de mortalidad en un animal social son preocupantes. No podemos excluir la transmisión directa entre leones marinos debido a su crianza colonial y porque muchos animales murieron simultáneamente en grupos. De hecho, basándonos en investigaciones recientes que sugieren la primera infección de mamífero a mamífero en visones y la gran cantidad de leones marinos afectados actualmente, no podemos descartar que el virus se haya adaptado a los mamíferos y que la transmisión entre leones marinos haya comenzado en Perú; esto debe ser investigado con urgencia", concluyen en el paper publicado el 10 de febrero.

El virólogo veterinario del Centro de Investigación en Sanidad Animal del INIA-CSIC Aitor Nogales, explica a 20minutos que, respecto a este brote, "lo primero que hace falta saber es qué mutaciones presenta el virus" detectado en estos mamíferos y si estas "son importantes para su adaptación a mamíferos". "De momento lo veo con cautela, no es la primera vez que se descubre que el virus ha infectado a mamíferos marinos u otros mamíferos en contacto con aves acuáticas. Lo llamativo de este caso es que son muchos, por lo que se puede intuir la transmisión horizontal, lo cual no es raro en animales que viven en grupo. Esto no quiere decir que el virus se haya adaptado a infectar esa especie animal", explica.

El nivel de alerta ha aumentado esta semana en Latinoamérica por el avance de esta enfermedad entre las aves. Argentina y Uruguay decretaron este miércoles la emergencia sanitaria tras detectar los primeros casos, mientras que Guatemala declaró el estado de emergencia tras gallar H5N1 en pelícanos. Brasil y El Salvador aseguran no haber registrado casos, mientras que el virus sí ha llegado a Costa Rica, Colombia, Panamá, Honduras y Venezuela. En Chile, las autoridades han confirmado más de 10.000 aves muertas.

Esta expansión era "esperable" para Nogales. El especialista expone que la gripe aviar se ha propagado "por todas partes y en épocas en las que tradicionalmente no se veía", por lo que "era cuestión de tiempo" que llegara a Latinoamérica. "Cuanto más circula el virus por todo el mundo, antes o después se va a propagar, lo que no va a hacer es dejar de propagarse. Si no se actúa, lo normal es que cada vez haya más casos y, cuando mayor es la incidencia en los reservorios [aves], más casos va a haber en mamíferos u otras especies animales que estén en contacto con las aves, y más oportunidades tiene de saltar a otras especies", asevera el virólogo veterinario.

Cuanto más circula el virus, más casos va a haber en mamíferos que estén en contacto con las aves, y más oportunidades tiene de saltar a otras especies", afirma Aitor Nogales

En EE UU se han detectado desde enero de 2022 hasta la fecha un total de 6.192 casos de gripe aviar en aves silvestres de 50 estados, aunque la mayoría se concentra en la Costa Oeste. Además, se han registrado en ese mismo período más de 58,3 millones de casos en aves domésticas de 47 estados, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

En Europa, desde el comienzo de la actual temporada 2022-2023, el 1 de julio, hasta el 24 de enero de 2023, han sido comunicados 651 focos en aves de corral, 1.466 en aves silvestres y 253 en aves cautivas. Según reza el último informe de influenza aviar del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "desde la temporada 2021-2022 se viene detectando una tendencia a la endemicidad de la enfermedad con el mantenimiento de la confirmación de casos de gripe aviar altamente patógena (IAAP) en épocas del año que solían ser de riesgo bajo de detección hasta ahora".

Desde principios de 2021 se trataba de una enfermedad que normalmente era temporal, apareciendo en España sobre todo en otoño e invierno, cuando llegaban las aves migratorias del norte. En una reciente sesión informativa organizada por el Science Media Centre de Alemania, el director del Instituto de Virología de Diagnóstico de este país, Martin Beer, resumió que "el principal cambio parece ser que el virus está más adaptado a aves salvajes y que la estacionalidad se ha perdido y está por toda Europa".

La también viróloga veterinaria del INIA-CSIC Elisa Pérez-Ramírez, ha explicado en una entrevista en RNE que "ahora hemos tenido brotes todo el año, nunca se habían visto brotes en verano y se están produciendo y está alcanzando dimensiones nunca vistas en Europa con millones de aves domésticas afectadas (contagiadas o sacrificadas). El virus ha saltado a EE UU y de ahí ha bajado hacia el sur y tenemos casos en muchos países de Sudamérica. Se calcula que hay 200 millones de aves domésticas muertas o sacrificadas en esta temporada, cuando también está afectando de forma muy severamente a las aves silvestres con miles de brotes, lo cual es particular de la actual temporada".

Beer también destacó la importancia de que la gripe H5N1 haya alcanzado nuevos continentes como Sudamérica con nuevas especies de aves que nunca habían entrado en contacto con esta enfermedad infecciosa de origen vírico. Es por esto que los especialistas ya hablan de panzootia global.

Salto a los humanos

La gripe aviar tiene "cierto potencial" para saltar de vez en cuando a mamíferos. "Es algo que ocurre en muy pocas ocasiones y no suele ir más allá, pero en esta temporada el H5N1 está rompiendo bastante los esquemas y está comportándose de forma diferente en algunos puntos como los saltos a los mamíferos", agregó Pérez-Ramírez.

La infección en personas sigue siendo muy rara. "Hay que tener en cuenta que en la presente temporada son cientos de millones de aves domésticas y miles de silvestres afectadas y, sin embargo, los casos en humanos no llegan a diez en todo el mundo. Y los casos que ha habido, se han dado por un contacto estrecho y prolongado con aves infectadas o muertas, por ejemplo trabajadores de granja", destacó la viróloga veterinaria del INIA-CSIC.

El último caso en humanos conocido ha sido es de una niña de nueve años de Ecuador que se infectó en diciembre, al parecer, tras un contacto con las aves de corral que su familia había adquirido la semana anterior. La pequeña comenzó con náuseas, vómitos y estreñimiento, pero empeoró y tuvo que ingresar en una UCI con choque septicémico. "Desde el 17 de enero, la paciente sigue hospitalizada en régimen de aislamiento y recibe ventilación mecánica no invasiva", informó la OMS.

"El salto no es fácil, es un virus muy adaptado a las aves pero es verdad que está dando ciertas señales de alarma por los casos en humanos y, sobre todo, por el salto a mamíferos silvestres, que es algo que no se había visto antes", añadió Pérez-Ramírez en referencia al caso de la granja visones de Galicia. "Lo preocupante de este brote es que el virus ha conseguido adaptarse y se ha transmitido con rapidez" entre los 52.000 visones que se criaban en esas instalaciones, un ambiente que favorece la transmisión del virus por lo cerca que están unos animales de otros.

"A día de hoy, el riesgo es bajo para los humanos porque no hay transmisión sostenible entre humanos. Pero esto es ciencia y es la naturaleza, y lo que hoy es bajo, el lunes puede surgir nuevos datos o un nuevo brote y cambiar la situación", abunda Nogales, al tiempo que insiste en la importancia de seguir "muy vigilantes" ante todo tipo de patógenos. "Esto puede pasar como con la pandemia de covid: 'que viene el lobo pero no sabemos cuándo va a venir, ni de dónde. Ahora estamos muy pendientes del H5N1 pero hay otros subtipos de gripe que también preocupan, el H7N9, alguno que también circula en cerdos. Igual estamos enfocándonos en este y, de repente, llega otro virus. Como pasó con el Zika".

El virus de la gripe en "uno de los mejores ejemplos" de la importancia de adoptar estrategias basadas en el concepto One Health, subraya Aitor Nogales

Estrategia One Health

Nogales insiste en una idea de la que ya advirtió la OMS en 2018: "Con el virus de la gripe, la pregunta no es si habrá una nueva pandemia de gripe. La pregunta sería '¿cuándo será la siguiente pandemia de gripe y de dónde vendrá?'".

El virus de la gripe, en realidad, son muchos subtipos de virus distintos adaptados a circular en distintas especies de aves, en diferentes especies de mamíferos. Los que circulan entre los humanos no son los mismos que contagian a cerdos o aves pero, al final, todos vienen los unos de los otros. Esta cualidad convierte al virus de la gripe en "uno de los mejores ejemplos" de la importancia de adoptar estrategias basadas en el concepto One Health, según la cual la salud animal está interrelacionada con la salud humana y ambas, a su vez, también dependen del buen estado del medio ambiente. Los tres ámbitos dependen mutuamente unos de otros.

La gripe, que no solo salta de animales a humanos sino también de animales, domésticos o salvajes, a humanos, es "muy difícil de estudiar solamente desde un punto de vista", subraya Nogales.