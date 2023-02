Hallan muestras de la "altamente patógena" gripe aviar en las miles de focas muertas en el Mar Caspio: "El riesgo va subiendo de nivel"

Los científicos de la Universidad de la república rusa de Daguestán han hallado muestras de la "altamente patógena" gripe aviar en las cerca de 2.500 focas que aparecieron muertas en las costas del Mar Caspio el pasado mes de diciembre. Se trata de pruebas preliminares, según informaron desde el Instituto de Ecología y Desarrollo Sostenible de la organización en una nota de prensa. Este descubrimiento preocupa a la comunidad viróloga, si bien todavía no se ha confirmado que el H5N1 haya sido el causante de la muerte de estos animales, ni que se haya transmitido entre ellos.

Si esto se confirmara, no obstante, sería la primera vez que este virus consigue adaptarse para transmitirse entre mamíferos salvajes. Ya ha ocurrido que sí ha logrado circular entre mamíferos no silvestres y fue precisamente en una granja de visones gallega el pasado mes de octubre. Hasta el momento no hay evidencia de transmisión de gripe aviar entre humanos.

Tal y como ha avanzado este miércoles el diario británico i News, "si la variante H5N1 se ha adaptado para transmitirse entre mamíferos, los virólogos temen que pueda dar un salto evolutivo adicional para volverse transmisible entre humanos y desencadenar una pandemia". Cuando los especialistas estaban vigilantes ante una posible pandemia de gripe, llegó la del coronavirus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que "cuando surge un nuevo virus de gripe, puede conducir a una pandemia, infectando a grandes poblaciones con consecuencias a menudo devastadoras", como ya ocurrió en cuatro ocasiones en el último siglo (en 1918, 1957, 1968 y 2009).

La viróloga veterinaria del Centro de Investigación en Sanidad Animal del INIA-CSIC, Elisa Pérez-Ramírez, confirma a 20minutos que "parece que se ha detectado el virus en las focas, pero todavía no está claro que haya sido el causante de la mortalidad masiva. En caso de que se confirme, el siguiente paso sería poder demostrar que el virus se ha transmitido eficazmente entre las focas y no que se haya debido a una transmisión de las aves a las focas".

La transmisión ave-mamífero es lo que parece que ha ocurrido en el caso de los visones gallegos, que podrían haberse infectado a través de gaviotas enfermas, según informó el jefe de servicio de Sanidad Animal de la Consellería do Medio Rural, Jesús Orejas.

Mientras el equipo científico de la Universidad de Daguestán continúa los análisis, la especialista del INIA-CSIC admite que el gran número de ejemplares muertos "hace pensar que sí que se ha podido producir una transmisión entre las focas, pero aún falta información para poder confirmar esto", insiste. En cualquier caso, "si consiguiéramos confirmar que se ha producido la transmisión entre mamíferos silvestres, tendría mucha relevancia porque sería la primera ocasión en la que esto se produce", continúa.

El brote detectado el pasado mes de octubre en una granja de visones de Carral (Galicia) -que de momento no ha saltado a ninguna otra granja del entorno-, ha confirmado la transmisión entre mamíferos, pero estos no se consideran salvajes como las focas, pues "se criaban dentro de una granja peletera con densidades muy altas de animales, que favorecen mucho la replicación y transmisión del virus", aclara la viróloga.

Preguntada por qué riesgos implicaría que se confirmase la transmisión de gripe aviar entre mamíferos silvestres, Pérez-Ramírez expone: "Que una cepa altamente patógena en aves y mamíferos como la que circula actualmente [del H5N1] sea capaz de transmitirse eficazmente entre mamíferos es preocupante porque facilita en cierto modo que acabe dando el salto a los humanos. Digamos que el riesgo va subiendo de nivel. Primero se transmite entre aves; luego, de aves a mamíferos; el siguiente paso es la transmisión eficaz entre mamíferos y el siguiente ya sería dar el salto de mamíferos a humanos".

"El último y más peligroso" escalón en la cadena de transmisión sería entre humanos, pero la viróloga veterinaria cree que "estamos aún muy lejos de eso". No obstante, advierte de que "esta cepa de H5N1 está rompiendo los esquemas que teníamos de la gripe aviar hasta ahora y cada vez da más señales de alarma con las detecciones frecuentes en diferentes especies de mamíferos, mutaciones que indican adaptación a células de mamífero, transmisión entre visones, etc. Nos obliga a no bajar la guardia con este virus y a mantener una estricta vigilancia veterinaria y de salud pública basada en la estrategia One Health", concluye.

Comisión de Salud Pública

Este jueves se reúne la Comisión de Salud Pública para tratar el documento de respuesta y actuación ante la gripe aviar, un documento que incluye, entre otras medidas, un sistema de doble vigilancia para cualquier persona expuesta en una granja a aves y visones infectados, incluso con Equipos de Protección Individual (EPIs), así como cribados para aumentar la detección de asintomáticos. Así consta en el plan elaborado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y que actualiza la guía de actuaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Según los últimos datos del informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y el laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE), la temporada de gripe aviar 2021-2022 fue la mayor observada en Europa hasta el momento. Aunque la probabilidad de transmisión a humanos de la gripe aviar es poco frecuente, incluso en contacto con animales enfermos, Sanidad busca reforzar los protocolos de actuación y prevención ya que no se descartan "futuros casos".

Desde enero de 2022, cuando se detectó un primer positivo en Reino Unido, en España se han realizado controles a los trabajadores de 22 explotaciones de aver y, de las 177 pruebas realizadas a 253 empleados expuestos, todas han sido negativas, salvo la de un joven trabajador de una granja de Guadalajara, asintomático y con carga viral baja, detectado en septiembre.