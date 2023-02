El PSOE reconoce haber tardado "más de lo razonable" en reformar la ley del 'solo sí es sí' pero obvia de nuevo los ofrecimientos del PP

Nueva entonación de 'mea culpa' en el PSOE por la gestión de la ley del 'solo sí es sí'. Tras admitir la semana pasada que "una sola rebaja" era suficiente para tomar la iniciativa, ahora aseguran haber tardado de más en presentar su reforma del articulado, una "responsabilidad" que se arrogan al ser "la fuerza mayoritaria de la coalición". Aunque sea sin el 'ok' del Ministerio de Igualdad de Unidas Podemos y con los votos del Partido Popular. Eso sí, el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, sigue obviando los -necesarios- ofrecimientos de los populares mientras la titular de Igualdad, Irene Montero, continúa diciendo que hay "margen" para el acuerdo.

"Hemos tardado más de lo razonable", repetía este miércoles un alto cargo del Gobierno y del PSOE en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde las rebajas de penas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley -más de 500- volvieron a marcar la agenda política, un hecho que amenaza con demorarse. Este martes, el PSOE intentó agilizar los trámites para que su propuesta se votara cuanto antes. No obstante, la abstención de los 'morados' y el voto en contra de ERC y Bildu truncaron sus planes y finalmente la reforma se tomará en consideración -primer paso para ser aprobada- el 7 de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Mujer.

En las filas socialistas lamentan este retraso. Más que nada, porque creen que en esta polémica "no gana nadie" en la izquierda, sino que beneficia al PP. Además, nada hace indicar que las dos fuerzas políticas que conforman el Gobierno de coalición estén cerca de llegar a un acuerdo. "Es imposible un acuerdo si no se mueven", repiten desde el PSOE a la vez que recuerdan que antes de presentar en solitario la reforma estuvieron tres meses negociando con Unidas Podemos, sin lograr ponerse de acuerdo. Hablan así de una "negociación rebote" en la que terminaron intercambiándose documentos "sin tocar el núcleo de la diferencia", que reside en cómo aumentar las penas: a través de subtipos, como defiende la fuerza mayoritaria, o de agravantes, como pide la minoritaria.

Es por eso por lo que acusan a los 'morados' de estar ya en una lucha "por el relato" tras anunciar Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, a primera hora de este miércoles que el fin de semana enviaron una nueva propuesta, la séptima, sin recibir respuesta. Más aún, si no dan a conocer de qué se trata la misma. "Si hay una discrepancia en el núcleo de lo que nos separa y eso es lo que no se toca, pues se podrán mandar tantas propuestas como cada uno quiera, pero no se avanza", señaló por su parte la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instó a Unidas Podemos a "trasladarla" a la opinión pública.

Fuentes de la formación dirigida por Ione Belarra señalaron después que no la hacen pública para que no sea "la propuesta de Irene Montero", sino que prefieren darla a conocer cuando lleguen a un acuerdo -todavía posible, dicen- con los socialistas. Insistió en esta idea la ministra de Igualdad: "Que no sea la propuesta de un ministerio, o la propuesta de un partido, sino que sea la propuesta de todas". En declaraciones a la prensa en la Cámara Baja, dijo que PSOE y UP "tienen que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este pleno, con el consentimiento en el centro" y se afanó en volver a pedir una reunión con Justicia, departamento dirigido por el PSOE.

El PP critica la "parsimonia" del Gobierno

En el otro lado del tablero se sitúa el PP, que será necesario para que el PSOE saque adelante su reforma si finalmente no hay acuerdo con Unidas Podemos. Sabedora de esa fortaleza, la portavoz parlamentaria 'popular' Cuca Gamarra volvió este miércoles a ofrecerse a Sánchez, que de nuevo obvió el ofrecimiento. En su intervención, Gamarra criticó la "parsimonia" de la coalición para "arreglar" el problema frente a las "prisas" con las que se produjo la supresión de la sedición y su sustitución por los desórdenes públicos agravados. "Tardó menos de cinco semanas en eliminar la sedición, pero ya lleva cuatro meses perdidos con la ley del 'solo sí es sí'", lanzó.

Después, volvió a la carga. "Hace una semana había 415 delincuentes sexuales beneficiados. Hoy, 520 y usted no hace nada. Si quiere, lo traemos el próximo jueves 23", aseguró la portavoz 'popular' que, no obstante, no dijo que si no se han adelantado los plazos se debe al voto de los socios de la coalición. "Podemos equivocarnos y cuando nos equivocamos, nos afanamos en resolver el problema", le respondió Sánchez, como ya hiciera la semana pasada.

Nada más volvió a mentar el presidente sobre la ley del 'solo sí es sí', sino que se dedicó a presumir de la gestión del Gobierno sobre la mejoría de las condiciones de las mujeres. Citó así la recién aprobada subida del SMI a 1.080 euros y la ley de igualdad salarial, que según CCOO ha reducido "a mínimos históricos" la brecha salarial.