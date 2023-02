El PP hurga en la brecha entre los socios de Gobierno y vuelve a ofrecerse a Sánchez para reformar la ley del 'solo sí es sí'

El Partido Popular vuelve a hurgar en la herida abierta entre PSOE y Unidas Podemos a costa de la ley del 'solo sí es sí'. La portavoz del principal partido de la oposición, Cuca Gamarra, ha vuelto a ofrecer sus votos a los socialistas para reformar cuanto antes el articulado, que ya ha provocado la rebaja de penas a más de 500 condenados por agresión sexual. En frente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a obviar el ofrecimiento y ha insistido en que "cuando hay un problema", el Ejecutivo "se afana en resolver el problema".

En la segunda sesión de control al Gobierno de este año, la ley del 'solo sí es sí' ha vuelto a ser el protagonista de la pregunta del PP al presidente. En su intervención, Gamarra ha criticado la "parsimonia" de la coalición para "arreglar" el problema frente a las "prisas" con las que se produjo la supresión de la sedición y su sustitución por los desórdenes públicos agravados. "Tardó menos de cinco semanas en eliminar la sedición, pero ya lleva cuatro meses perdidos con la ley del 'solo sí es sí'", ha lanzado Gamarra desde su escaño.

En este sentido, ha vuelto a lanzar su oferta. "Hace una semana había 415 delincuentes sexuales beneficiados. Hoy, 520 y usted no hace nada. Si quiere, lo traemos el próximo jueves 23", ha asegurado la portavoz popular que, no obstante, ha obviado que si no se han adelantado los plazos se debe al voto de los socios de la coalición. El Congreso rechazó ayer con la abstención de Unidas Podemos y los votos en contra de ERC y EH Bildu adelantar los plazos, por lo que el debate llegará a la Cámara Baja el 7 de marzo, un día antes del Día Internacional de la Mujer.

"Podemos equivocarnos y cuando nos equivocamos, nos afanamos en resolver el problema", ha dicho Sánchez, como ya hiciera la semana pasada. Nada más ha vuelto a mentar sobre la ley del 'solo sí es sí', aunque ha sacado pecho por la gestión del Gobierno sobre la mejoría de las condiciones de las mujeres. Ha citado la recién aprobada subida del SMI a 1.080 euros y la ley de Igualdad Salarial, que según Comisiones Obreras ha reducido "a mínimos históricos" la brecha salarial.

Asimismo, el presidente ha afeado al PP que el Gobierno de Andalucía, como ya hiciera el de Madrid, recurriera ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, así como el protocolo de derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada. "Ustedes nunca se equivocan: siempre están con los de arriba", ha espetado.