Bolaños admite que "una sola rebaja" de penas ya era "suficiente" para reformar la ley del 'solo sí es sí' e insiste en que hablarán con el PP

Enmienda parcial a la actitud del Gobierno a raíz de las rebajas de penas a agresores sexuales desde dentro del propio Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha admitido que "un solo caso" ya era "suficiente" para reformar la ley del 'solo sí es sí', pese a que cuando empezó el goteo -que ya supera los 400 casos- Moncloa optó públicamente por esperar y minimizar el asunto hasta que el Tribunal Supremo sentara jurisprudencia. Ahora, una vez que el PSOE ya ha presentado su propuesta sin el concurso de Unidas Podemos, los socialistas insisten en que hablarán con "todos" los grupos, incluyendo al PP, que dice que todavía no les ha llamado nadie.

"Un solo caso" de condena rebajada ya era "suficiente para reformar la ley y mejorarla", ha señalado uno de los hombres fuertes del presidente Pedro Sánchez dentro del Consejo de Ministros. Lo ha apuntado en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que ha evitado pedir perdón a las víctimas cuyos agresores han salido antes de prisión o estarán menos tiempo dentro, pero en la que ha asegurado "comprender perfectamente" su "dolor".

Es por eso por lo que ha instado a los diferentes grupos a "corregir la imperfecta" ley. Para ello, desde el Gobierno priorizan un acuerdo con Unidas Podemos, socio minoritario de la coalición y grupo al que pertenece la dirección del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, las diferencias persisten. Los 'morados' dicen que es una pelea política, aunque Bolaños sigue asegurando que es una cuestión "técnica". Esto dificulta el acuerdo, por lo que el PSOE ya está sondeando a otros partidos para que se sumen a su propuesta.

El ministro de la Presidencia, que se encargará de la negociación con el resto de partidos, ha dado por hecho que la propuesta del Ministerio de Justicia se aprobará "por mayoría" porque, ha dicho, existe un "consenso" para que se suban las penas sin que el consentimiento quede desterrado del "centro" de la ley. Para ello, es presumible que necesitarán el 'ok' del PP, cosa a la que los socialistas empiezan a resignarse.

En la entrevista, ha insistido en que los socialistas hablarán "con todos", incluido el PP, pese a que en un primer momento dijeron que no negociarían con los de Alberto Núñez Feijóo. "Yo voy hablar con todos los grupos parlamentarios, porque quiero, como siempre, que salgan adelante todas las iniciativas", ha añadido. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que "espera" que los 'populares' tengan una actitud "constructiva". "En una democracia parlamentaria todos los grupos tienen que aportar", ha apuntado en otra entrevista en TVE.

No obstante, ni Bolaños ni Robles han ahorrado en críticas al principal grupo de la oposición. El titular de Presidencia les ha reprochado que hablan "poco" y les ha acusado de "incumplir a las bravas" la Constitución Española por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La responsable de Defensa ha añadido que pide a los 'populares' que "dejen de obstaculizar y de decir a todo que no". Por su parte, fuentes del PP aseguran que todavía el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos: "No podemos entender que la soberbia y las discusiones dentro de la coalición estén ralentizando la modificación". Eso sí, se muestran dispuestos a apoyar la reforma, pero con "rigor" y a la espera de ver "en qué términos se concreta finalmente".