Ribera considera que la Comisión Europea da "trato de favor" a la energía nuclear francesa al permitir etiquetarla como 'renovable'

El Gobierno español no cree que el proyecto H2Med, el corredor de hidrógeno 'verde' entre Portugal y el centro de Europa, por Francia y, de momento, hasta Alemania, esté en riesgo por la decisión de la Comisión Europea de permitir etiquetar como "renovable" el hidrógeno que tiene origen nuclear, como quería Francia, pero sí considera se le está dando "un trato de favor" con el que no está en absoluto de acuerdo. El Gobierno no descarta hacer alegaciones en contra.

Dos días después de que París se apuntara una importante victoria energética al conseguir que Bruselas permita como excepción que el hidrógeno producido a partir de la energía nuclear tenga la etiqueta de "renovable" y se asimile así al que tiene origen en energía eólica o fotovoltaica, Ribera ha dicho no tener conocimiento "oficial" del Gobierno francés de las presiones que se han ejercido para ello, incluso poniendo en la picota el H2Med. Por parte del Ejecutivo español, ha asegurado que el problema no es el transporte del mismo, sino dar carácter de "renovabilidad" a algo que no debería tenerlo, porque su origen es nuclear, no renovable.

"Yo no creo que ponga en riesgo la infraestructura de transporte de hidrógeno. Para nosotros, el problema no es que por un mismo tubo circule hidrógeno de distintos colores, es un poco más complicado si se pretende decir que todo es renovable o si se da un trato de favor al hidrógeno nuclear con respecto a las renovables", dentro de las distintas regulaciones sobre esta energía que se están fraguando en estos momentos en la UE y el contexto en el que se ciñe el acto delegado de la Comisión de este lunes. Se trata de "un documento muy complicado técnicamente" y que el Ministerio de Transición Ecológica todavía está analizando. Ahora, se abre un plazo de dos meses para que el Consejo de la UE o el Parlamento Europeo presenten alegaciones que, de prosperar, harían decaer el acto delegado. Cuando termine el análisis de los textos, el Ministerio decide si alega o no en contra.

"Sí creemos que no es razonable utilizar la directiva de energías renovables para dar cobertura a la generación nuclear como renovable", ha afirmado mientras tanto Ribera. "Eso es un punto sensible que nos separa radicalmente de la posición que defiende el Gobierno francés y es muy difícil que podamos ceder por razones obvias de interés nacional e industrial", ha advertido.

Reforma del mercado eléctrico

El revés con respecto al etiquetado del hidrógeno como renovable no es la única contrariedad que ha recibido Ribera esta semana por parte de sus socios europeos. Este lunes se conocía la carta que Alemania y otros seis Estados miembros han enviado a la Comisión Europea para pedir que, en contra de lo que defiende España, la reforma del mercado eléctrico en ciernes -de la que depende cómo se fija el precio de la electricidad- no debe ser más que puntual, para retocar solo algunos aspectos.

Ribera ha considerado este posicionamiento "perfectamente normal" en el el momento actual, en el que la Comisión Europea está escuchando a las distintas partes antes de presentar su propuesta de reforma, que se espera para el 14 de marzo.

"Forma parte de este procedimiento de recogida de información", ha dicho sobre un planteamiento opuesto a la reforma integral que plantea España -o Francia, aunque con una propuesta menos regulada- y en el que Ribera ha tratado de encontrar puntos en común, como el interés de todos de facilitar la estabilidad de las renovables. "Las diferencias son sobre las mejores maneras de lograrlo".

"Es perfectamente normal que haya una tormenta de propuestas muy interesante", ha reiterado Ribera. "Hay que esperar a ver qué propone la Comisión Europea y sobre eso debemos hacer un análisis en profundidad".