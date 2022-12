España renuncia a llevar gas por el H2Med, pero se abre otra batalla con Francia por el hidrógeno de origen nuclear

Francia ganó la primera batalla relativa al corredor de hidrógeno que formalizó este viernes junto a España y Portugal en Alicante y en presencia de la Comisión Europea y va camino de cobrarse una victoria más. El Gobierno español ya ha renunciado definitivamente a que por esta infraestructura circule de forma transitoria el gas natural y de momento no puede asegurar que no vaya a tener que volver a mover la línea roja para aceptar que por este corredor discurra no solo hidrógeno verde, de origen eólico o fotovoltaico, sino también hidrógeno rosa, que tiene su origen en la energía nuclear. En concreto, de las centrales francesas.

Qué tipo de hidrógeno canalizará el H2Med es la gran pregunta que desde hace tiempo flota en los contactos sobre esta cuestión entre los tres países. Hasta ahora, el Ministerio de Transición Ecológica no había querido aclararlo, argumentando que formaba parte de los detalles técnicos que se darían a conocer este viernes y este viernes tampoco hubo una certeza, pero sí una declaración de intenciones por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, y de fuentes españolas y portuguesas que apuntan a un nuevo conflicto en torno a la futura interconexión, que se espera queda pueda estar en funcionamiento en 2030.

En una comparecencia ante la prensa junto a Pedro Sánchez, el portugués António Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Macron afirmó que por el H2Med discurrirá "hidrógeno bajo en carbono, limpio, sea de origen renovable o nuclear". Estos términos, que para los legos en materia energética, podrían ser intercambiables, fijan sin embargo el terreno de la próxima batalla, si el hidrógeno admitido en el H2Med -y por tanto para que circule por toda la UE- debe ser solo "verde", es decir, de origen totalmente renovable como quieren España y Portugal, o también "rosa", que es como se llama aquel en cuya producción interviene electricidad generada en una central nuclear.

Al otro lado de la frontera el punto de vista es que, para ser renovable y limpio, el hidrógeno tiene que ser "verde", es decir, el proceso para separarlo de los otros elementos con los que aparece en la naturaleza debe hacerse mediante un proceso eléctrico que parta de fuentes como la energía fotovoltaica o la eólica, en las que tanto Portugal como España son líderes.

Además de maximizar la utilidad de sus centrales nucleares, el empeño por parte de Francia en el hidrógeno rosa entronca con una idea que sobrevuela el Elíseo, donde no se termina de entender porqué España está tan determinada a ser líder de exportación de hidrógeno verde antes de priorizar el consumo interno, para descarbonizar totalmente su industria, algo que compite con sus propias intenciones de ser también exportador a otros países de la UE. Según la hoja de ruta del hidrógeno elaborada por el Gobierno español, el objetivo es sustituir en 2030 al menos el 25% del hidrógeno gris -procedente del gas natural- que emplea la industria.

Sin embargo, este próximo desafió con Francia se afronta de manera distinto en Madrid y Lisboa. "Ya veremos", apuntaban este viernes fuentes españolas sobre las pretensiones francesas. Quizá con mayor resignación, fuentes portuguesas reconocían que la Comisión considera "elegible" para ser financiados con fondos europeos proyectos de hidrógeno que tengan origen renovable.

De la central nuclear

Aunque hace meses que tiene serios problemas con su parque nuclear, que provocarán incluso apagones a determinadas horas del día, Francia quiere que sus centrales sirvan también para producir hidrógeno limpio, en contraposición con Portugal y sobre todo España, donde el Gobierno mantiene la hoja de ruta de cierre nuclear de aquí a 2035.

Esta cuestión llegó a ensombrecer caras en las delegaciones portuguesa y española este viernes en Alicante, en un día de celebración porque por fin Sánchez, Macron y Costa formalizaron un proyecto que ya cuenta con los primeros datos técnicos y está listo para ser presentado en Bruselas en busca de financiación. Von der Leyen todavía no dio el ok definitivo a correr con hasta el 50% de los 2.500 millones estimados de momento que costará la tubería submarina de Barcelona a Marsella pero sus palabras dieron lugar a un optimismo contenido.

"Doy una calurosa bienvenida a este acuerdo entre Francia, España y Portugal, que va absolutamente en la buena dirección", dijo la presidenta de la Comisión, que anticipó que presentar el H2Med para ser considerardo Proyecto de Interés Común (PCI) europeo "lo hará eligible para postularse a apoyo financiero".

Declararlo PCI será el primer paso de un largo proceso para que el H2Med sea una realidad, allá por 2030, cuando se espera también que se haya definido la regulación sobre esta nueva energía renovable, llamada a sustituir al gas natural en aquellos sectores donde no valga la electrificación, como la industria o el transporte marítimo. A esta imprecisión se agarran todavía fuentes del Gobierno para no dar por segura una nueva victoria de Francia, dado que todavía hay que definir qué es exactamente el "hidrógeno renovable" y si en esa definición cabe o no el que parte de electricidad generada en las centrales nucleares.

Gas excluido

Lo que sí está ya meridianamente claro es que por el H2Med no circulará gas natural, ni siquiera de manera "transitoria" ni en una "proporción limitada", tal y como consiguió España incluir en el comunicado con el que Sánchez, Macron y Costa cerraron en octubre el acuerdo para sustituir el MidCat por el BarMar, ahora rebautizado H2Med y donde París ya dejó su huella al plasmar sobre el papel que el gasoducto por los Pirineos quedaba "abandonado".

Esto da al traste con la estrategia que el Gobierno defendió ante la UE para lograr un menor ahorro de consumo eléctrico que se apoya en su capacidad de reexportar parte del gas natural que recibe en sus puertos y regasificadoras en estado líquido. El MidCat primero y la porción "limitada" de que se contempló en un principio para el H2Med habría sido el conducto para hacer esta transferencia.

Este viernes Macron insistió en Alicante en que el MidCat presentaba mayores dificultades técnicas que el hidroducto submarino que unirá Barcelona y Marsella a lo largo de un recorrido de 455 kilómetros y la ruta más profunda de las tres que se estudiaron, con una sima máxima de 2.557 metros bajo el mar. El tubo tendrá 71 centímetros de diámetro y podrá soportar una presión de 210 bares, algo más pequeño si tenemos en cuenta las dimensiones del precedente en este tipo de ingeniería, el NordStream 1 tiene un diámetro de 120 metros, aunque soportaba una presión similar, de 220 bares.

Portugal pide el cambio de nombre

En todo caso, el trazado submarino entre Barcelona y Marsella no es el único elemento del proyecto, como en los últimos días han subrayado Madrid y París, quizá para evitar que Portugal se sienta desplazado. Para disipar del todo esa idea, Sánchez y Macron accedieron a la petición por parte de Costa de cambiarle de nombre, porque BarMar hacía referencia solo al tramo entre España y Francia.

A ojos de Lisboa, el rebautizado H2Med integra también la parte entre Portugal y España, entre los que también discurrirá un conducto de hidrógeno renovable de 248 kilómetros -en esta ocasión las partes tienen claro que será "verde"-, entre Celourico da Beira (Portugal) y Zamora que tendrá un coste estimado de 350 millones.

Por otra parte, Francia también se desentiende de los trabajos que será necesario hacer Pirineos para abajo para que los corredores de hidrógeno sean un éxito. Cada uno en su territorio y contando con la colaboración de las empresas que lo quieran producir, España y Portugal deberán ir unificando, construyendo y readaptando todos los conductos que ahora canalizan gas o que en el futuro lleven hidrógeno para que terminen desembocando en los dos corredores del proyecto H2Med y atravesar así la frontera marítima con Francia.