El PSOE presenta en solitario la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y avisa a Unidas Podemos de que "esto no va de egos ni de relatos"

El PSOE consuma su amenaza y presenta en solitario de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' tras no lograr llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, que pilota el Ministerio de Igualdad. Los socialistas han optado por no esperar más, vista "la alarma social generada" por la rebaja de penas, y han registrado su propuesta este lunes en el Congreso de los Diputados, que pasa por aumentar las penas, concretar supuestos y reducir las horquillas del castigo. Así, avisan a sus socios de coalición de que "esto no va de egos ni de relatos", aunque aseguran que todavía hay margen para la negociación para aprobar una propuesta que han presentado por el trámite de urgencia para que vaya al Pleno del 14 de febrero.

La proposición de ley del PSOE mantiene la vuelta a las penas anteriores a la entrada en vigor de la ley cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. Recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí la haya, siempre que en esos casos haya habido violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima.