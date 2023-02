Podemos acusa al PSOE de querer "volver al Código Penal de La Manada" con su propuesta para reformar la ley del 'solo sí es sí'

Podemos monta en cólera tras la decisión del PSOE de presentar unilateralmente una propuesta de reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Los morados -que aseguran que los socialistas no les comunicaron la ruptura de las negociaciones que mantenían desde hace meses para abordar esta reforma conjuntamente- denunciaron este lunes que, con la iniciativa que ha registrado, el PSOE quiere "volver al Código Penal de La Manada", el grupo que cometió la conocida violación en las fiestas de San Fermín en 2016. Podemos criticó lo que, a su juicio, supone un "paso atrás", e incluso llegó a poner en duda que los socialistas prefieran defender "la cultura del consentimiento" frente a la "cultura de la violación".

Con esas duras palabras se refirió al movimiento del PSOE la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, que criticó minutos después de conocerse el registro unilateral de la proposición de ley que "es incomprensible que el socio de Gobierno quiera volver al Código Penal de La Manada con los votos del PP". Para los morados, el hecho de que la iniciativa del PSOE vuelva a hacer distinción entre las agresiones sexuales con o sin violencia supone renunciar de facto a que lo único que determine si ha habido una agresión sexual sea la ausencia de consentimiento, algo que Pérez tachó de "intolerable".

La coportavoz rechazó que, como defiende el PSOE, la propuesta registrada este lunes no modifique ese modelo. "Cuando se plantean subtipos penales que ponen en el centro la violencia o la intimidación se puede llamar como uno quiera, pero se está volviendo al modelo anterior", razonó Pérez, que insistió además en que el hecho de que "la violencia sea lo que defina el tipo penal es contrario al Convenio de Estambul". "Hasta ahora, si te quedabas paralizada en una agresión eras una víctima de segunda; a no ser que hubiera moratones o signos claros de violencia, la responsabilidad era tuya", denunció la dirigente de Podemos.

En este sentido, Pérez aseguró que "con el Código Penal de La Manada", el vigente hasta hace unos meses, "en el año 2021, de casi 4.000 sentencias solo se condenaron como agresión 46, en el resto no se pudo demostrar que había violencia o intimidación". Y sostuvo que, con el "ataque feroz al consentimiento" que, a juicio de Podemos, supone la propuesta del PSOE, se pondrá en tela de juicio que haya habido agresión sexual en casos en los que la víctima, de manera "totalmente comprensible", quede "paralizada" y no se resista. "Es violencia, y es intolerable volver a ese modelo", zanjó.

En cualquier caso, la coportavoz de Podemos no quiso descartar que la formación vaya a seguir negociando con el PSOE para intentar alcanzar una propuesta conjunta en el trámite parlamentario de la proposición de ley de los socialistas. "Vamos a defender el modelo del consentimiento parlamentariamente o como haga falta", señaló Pérez, que sin embargo criticó que el Ministerio de Igualdad haya hecho llegar a los socialistas "diversas propuestas" que han sido rechazadas porque el "socio" quería la "vuelta al Código Penal de La Manada".

"Estábamos dispuestas a ceder incluso sabiendo que la ley estaba bien hecha, a sabiendas de que no iba a resolver la revisión de penas, queríamos preservar la respuesta unitaria como Gobierno, ha sido el PSOE el que ha registrado una propuesta de forma unilateral", defendió la dirigente de Podemos, que insistió en que los socialistas han, a su juicio, cedido ante la "reacción de los sectores conservadores". "Una minoría de jueces no estaba respetando el derecho transitorio y la esencia de la norma, eso ha provocado revisiones que nos han preocupado, pero una mayoría de jueces está aplicando correctamente la ley y no está revisando las penas porque la ley permite mantener las que había", sostuvo.