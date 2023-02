La Fundación 'la Caixa' presenta ante la ONU su programa contra la pobreza infantil en España

Romper el círculo de la pobreza que los hijos heredan de los padres. Es el fin último de 'CaixaProinfancia', el programa de la Fundación 'la Caixa' que, desde 2007, trabaja en todo el territorio español para poner fin a la pobreza infantil, y que ha sido presentado este miércoles ante la ONU en el marco del Foro Económico y Social (ECOSOC) celebrado este 31 de enero.

Desde la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York (EEUU), el director general de la Fundación 'la Caixa', Antonio Vila Bertrán, y su subdirector general, Marc Simón, han desgranado los detalles de un programa pionero de intervención social puesto en marcha para erradicar la pobreza infantil en España. Presente en todas las provincias del país, hay un total de 128 adheridas a este programa que atiende anualmente a más de 61.500 niños y adolescentes de hasta 18 años y a más de 38.000 familias.

Para poder garantizar una correcta atención a las familias y realizar un seguimiento pormenorizado de cada caso, colaboran en el proyecto más de 400 entidades sociales que tejen una red de protección de las familias en situación de mayor precariedad. "La colaboración público-privada y el trabajo en red se han demostrado muy efectivos a la hora de mejorar la inclusión y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, que supone un gran desafío para la sociedad española. Cuando la escuela, los servicios sociales y las entidades sociales trabajan unidas, el impacto de la acción socioeducativa se multiplica", ha destacado Vila Bertrán.

El objetivo, explican desde la Fundación, es "romper la línea de transmisión de la pobreza" de padres a hijos y "fomentar la igualdad de oportunidades" desde las edades más tempranas. El programa se dirige, por tanto, a la infancia y adolescencia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, a quienes les ofrecen recursos como atención psicoterapéutica; refuerzos educativos o de ocio y tiempo libre; alimentación e higiene; y ayudas para equipamiento escolar, gafas o audífonos.

"El programa 'CaixaProinfancia' propone una innovación social muy relevante, por su enfoque comunitario, que fortalece el territorio, desplegando una metodología común, compartida y evaluada, y porque fomenta empoderamiento para la inclusión y la eliminación de estigmas, y conecta a las familias con su entorno", ha señalado Simón en la sede de la ONU.

Progreso tanto en menores como en sus familias

Según los datos "contrastados" que maneja 'CaixaProinfancia', los participantes adheridos al programa se gradúan al terminar la ESO en "niveles similares" al resto de la población: el 81,4%."En contextos de bajo nivel socioeconómico, la media española de abandono prematuro de la ESO se acerca al 30%, mientras que solo el 4% de los participantes del programa dejan los estudios en secundaria", destaca la Fundación 'la Caixa'.

Además, los resultados revelan que casi ocho de cada diez participantes del programa (el 76%) mejoran su rendimiento escolar y el 65,6% mejora en la adquisición de competencias, tales como la comunicación y el lenguaje, lógico-matemáticas y sociales.

El progreso, además, se refleja en sus familias (la mitad de las cuales son monoparentales): en el 78% de los casos aumenta el seguimiento de las tareas, la asistencia, la implicación y la participación de los padres y madres en la escuela. Todo ello teniendo en cuenta que el 71,1% de los tutores de esos menores carecen de formación, o como mucho, cuentan con estudios primarios, seis de cada diez están en el paro.

2,4 millones de niños en situación de pobreza

En la presentación también ha intervenido el alto comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno, Ernesto Gasco, y el director general de Save the Children España, Andrés Conde, que han ofrecido una radiografía de la pobreza infantil en España. Según han detallado, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta al 28,9 % de los niños en España. Dicho de otra manera: más de 2,4 millones de niños se encuentran en situación de pobreza.

Asimismo, en línea con lo expuesto en el informe de la ONG La garantía infantil a examen, un tercio de las familias a las que atienden vive con 100 euros al mes por persona, y casi el 5% no tiene ni un solo ingreso mensual. El resultado es que el 64% de los menores viven en hogares familiares que sobreviven con unos ingresos medios de menos de 1.000 euros al mes, y cerca de la mitad de los progenitores no tiene ningún empleo.

En ese sentido, Gasco ha resaltado la "aliada estratégica" que representa la Fundación 'la Caixa' dentro de la Alianza País por la Pobreza Infantil Cero, puesta en marcha desde el Alto Comisionado. "Es un placer participar en el reconocimiento de su programa 'CaixaProinfancia' en la ONU, un programa que es un referente en la lucha contra la pobreza infantil en España", ha aseverado.

Por su parte, el director general de Save the Children España, Andrés Conde, ha recordado que la pobreza infantil es una "realidad doméstica no siempre visible" pero que, en cierta parte, "lastra el futuro del país". "Un niño que hoy vive en la pobreza en un país como España tiene una alimentación deficiente y hace los deberes con el abrigo puesto en casa porque su familia no puede mantenerla a una temperatura adecuada", ha lamentado, Conde. "Nos podemos permitir que más de dos millones de niños y niñas malvivan en el nuestro", ha concluido.

La red de 'CaixaProinfancia'

Con el fin de garantizar el desarrollo socioeducativo de los niños, el programa se concreta en cinco grandes líneas de trabajo basadas en itinerarios personalizados en función de los intereses de cada familia:

Refuerzo educativo: atención logopédica y psicomotora, grupos de estudio asistido, refuerzo individual, aulas abiertas y ayudas para el equipamiento escolar.

atención logopédica y psicomotora, grupos de estudio asistido, refuerzo individual, aulas abiertas y ayudas para el equipamiento escolar. Ocio y tiempo libre: centros abiertos, campamentos y actividades de verano.

centros abiertos, campamentos y actividades de verano. Apoyo educativo familiar: talleres educativos familiares, centro materno-infantil y atención integral a madres, hijas e hijos víctimas de violencia de género.

talleres educativos familiares, centro materno-infantil y atención integral a madres, hijas e hijos víctimas de violencia de género. Atención psicoterapéutica personal y familiar: personalizada o con familias y talleres terapéuticos grupales.

personalizada o con familias y talleres terapéuticos grupales. Promoción de la salud: ayudas para la alimentación y la higiene infantil, gafas y audífonos.

Pero para todo ello se promueve una acción coordinada con los ayuntamientos, escuelas, centros de salud y otros agentes del territorio, para dar una "respuesta global e integral" a las necesidades de los niños y sus familias.

"Todas estas organizaciones actúan con la premisa de que los jóvenes de hoy son los adultos que formarán la sociedad de mañana, por lo que la atención a la infancia es determinante para conseguir su bienestar, pero también para construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada", subraya la Fundación 'la Caixa'.