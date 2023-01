Iván Briongos, imputado por la presunta criptosecta IM Academy, rompe su silencio: "Sé que la Justicia me va a dar la razón"

Iván Briongos, uno de los imputados en la trama de la academia IM Mastery Academy, que la Policía desarticuló en marzo de 2022 como un entramado que presuntamente captaba a jóvenes con la promesa de hacerles ricos invirtiendo en criptomonedas y otras divisas, ha roto su silencio este lunes para anunciar que deja de ser "distribuidor independiente" de esta organización que investiga la Audiencia Nacional.

En una rueda de prensa en un hotel de Madrid, uno de los líderes de la presunta "criptosecta" -así la llaman las familias afectadas que han denunciado que sus hijos han llegado a irse de casa tras matricularse en esta supuesta academia de negocios e inversión-, que fue detenido por la Policía Nacional en el marco de la 'operación Carcoma', ha pronunciado un discurso de poco más de diez minutos que ha comenzado anunciado que se desvincula de IM Mastery Academy.

"Ha llegado el momento de decir adiós. Después de seis años, me veo en la obligación de tener que abandonar el proyecto de IM Master Academy y cerrar así un ciclo de mi vida", ha arrancado en un tono de quien está acostumbrado a hablar en público. "Tras el revuelo mediático que ha habido con esta compañía, he decidido salir públicamente a defender mi imagen y mostrar otra cara de la moneda".

Briongos ha aludido que se ve "obligado" a hablar y "defender los intereses de los miembros de su comunidad" porque la empresa no está tomando decisiones de "a favor de las personas". A pesar de esta crítica a IM Mastery Academy, Briongos ha alegado que la organización investigada es "una gran academia educativa, la mejor del sector que he conocido".

El investigado, que se encuentra en libertad provisional a la espera de la finalización de la fase de instrucción del caso, ha subrayado que su "condición" dentro la compañía fue en todo momento la de "distribuidor independiente", un rol por el que no cobraba un salario, ni tomaba decisiones, ni era responsable de la actividad de la compañía o de las acciones llevadas a cabo por otros distribuidores independientes, según ha asegurado.

Briongos ha expuesto que su actividad se basó en el "marketing multinivel", que ha definido como una "industria gigante" que mueve millones de dólares y como "un sistema de venta y distribución de manera directa" utilizada por "muchas compañías en el mundo" que consiste en que "la empresa vende sus productos y servicios a un consumidor y este tiene la opción de poder convertirse en distribuidor independiente y poder generar así beneficios al recomendar o vender dichos productos o servicios".

El ya exlíder de IM Mastery Academy en España ha aseverado que el marketing multinivel es un "desconocido en nuestro país, regulado por la Ley 7/1996" de Ordenación del Comercio Minorista, una "profesión digna y legítima que merece un respeto como cualquier otra actividad comercial". Sin embargo, ha lamentado, "como todo desconocido, ha sido demonizado y censurado", cuando en otros países "goza de buena reputación".

Dicha norma, en su artículo 22, regula la "venta multinivel" y habla de "distribuidores independientes", pero prohíbe organizar la comercialización cuando, entre otras circunstancias, "no se garantice adecuadamente que los distribuidores cuenten con la oportuna contratación laboral o cumplan con los requisitos que vienen exigidos legalmente para el desarrollo de una actividad comercial" o "exista la obligación de realizar una compra mínima de los productos distribuidos por parte de los nuevos vendedores sin pacto de recompra en las mismas condiciones". A renglón seguido, en el artículo 23, se prohíben las ventas en pirámide. Un sistema que, en palabras de Briongos, es diferente porque es ilícito. "Hay que educar en la diferencia", ha insistido.

Briongos, que ha dicho estar "desprotegido" frente al "linchamiento público" mientras IM Mastery Academy "se mantuvo al margen", ha asegurado que es "falso" que estafara o captara a menores, o que llevara a cabo de técnicas de persuasión, tal y como han denunciado las familias de algunos adolescentes matriculados en esta supuesta academia. "En todas las actividades en las que he participado han sido totalmente lícitas y responsables". "Captar menores en esta compañía es imposible porque para poder inscribirse el requisito ser mayor de edad y tener acceso a una tarjeta de crédito o débito", ha declarado.

En su exposición, Briongos ha recordado que tras abandonar sus estudios de Bachillerato se puso a trabajar como mozo de almacén, pero "apenas llegaba a fin de mes". Su vida cambió cuando, con 24 años, descubrió la compañía de la que ahora considera que ha recibido un trato "injusto". Sus primeros dos años como "distribuir independiente" fueron "duros" de largas jornadas de trabajo, ha afirmado para negar la idea de la fácil obtención del dinero.

Iván Briongos (i), uno de los investigados en la trama de la academia IM Master Academy, y el abogado David Mejía (d), que actuado como portavoz del gabinete que le defiende, durante la rueda de prensa celebrada este lunes en Madrid. EFE

"Si hasta ahora no me he pronunciado ha sido por respeto a la justicia y por recomendación de mis abogados. Confío plenamente en la Justicia, que accede a la información real sin basarse en rumores, por lo que sé al 100% que me va a dar la razón. No he cometido ningún acto ilícito y, sin embargo, sí he sufrido las consecuencias de esta exposición pública donde no se ha respetado la presunción de inocencia", ha continuado. Antes de terminar, ha lanzado una advertencia: "Cuando llegue el momento, tomaremos las acciones legales oportunas que nuestro equipo legal considere".

Este sistema "nos quiere a todos sometidos a una nómina, pero sin libertades, sin esperanzas, sin posibilidad de crecer"

El presidente de RedUNE, una asociación que lucha contra el sectarismo y que recopiló las denuncias de al menos 450 familias afectadas -y que impulsaron la investigación policial-, Juantxo Domínguez, se pregunta "por qué ahora y no hace dos meses o un año" ha anunciado su retirada Briongos. "Imagino que la investigación estará al caer y le habrán aconsejado hacerlo. Pero esto es como cuando el jefe de la mafia deja la banda, por eso no borra su relación con ella en un determinado momento. Puede negar todo lo que quiera, pero será la Justicia quien dictamine", ha valorado a 20minutos.

Preguntado por las denuncias de cientos de familias de jóvenes afectados por IM Mastery Academy, ha señalado que las personas que decidieron contratar los servicios de formación lo hicieron de forma "libre" y "por decisión propia" y que, además, tenían "siete días hábiles para pedir la devolución del pago si no estaban satisfechos".

Antes de terminar, Briongos ha aprovechado para ensalzar la labor del emprendimiento en España frente a las "esperas en la cola del paro". En un discurso similar a los que daba a los chavales que asistían a los polémicos macroeventos que organizaba la compañía, no ha querido dejar de mencionar las dificultades económicas de los jóvenes, marcadas por el paro y la inflación. "Parece que el sistema obsoleto de los años 80 no quiere ponerse a la altura de los países líderes, nos quiere a todos sometidos a una nómina, pero sin libertades, sin esperanzas, sin posibilidad de crecer", ha enarbolado. "La empresa sigue, pero no será conmigo", ha concluido.

Preguntado por a qué se dedicará a partir de ahora, este 'soñador despierto' -como se autodefinen los jóvenes dentro de IM Mastery Academy- ha asegurado que deja "una puerta abierta", al tiempo que ha apuntado que le gusta mucho "la educación y el desarrollo personal, y siento que hay una necesidad muy grande de que más personas compartan nuevos caminos y formas de pensar actualizadas al mundo moderno".