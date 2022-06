Son tres familias, pero representan a más de 2.000. Todas luchan por lo mismo: piden que cese la actividad de IM Academy, una organización que promete "empoderar a las personas construyendo vidas mejores" y que la Policía Nacional investiga por emplear "prácticas sectarias y coercitivas para reclutar a nuevos miembros". Son tres porque el resto de las familias "destrozadas" por esta supuesta 'criptosecta' tienen "miedo" de que sus hijos, que se han marchado de casa tras enfrentarse al rechazo de sus familias, les reconozcan y se agrave el conflicto.

Así lo cuenta Lucía (nombre ficticio) a 20minutos instantes antes de entrar en el Ministerio de Justicia a entregar este martes las 91.500 firmas que han recabado en la plataforma Change.org para exigir que se prohíba esta "supuesta 'academia'". Ella es quien organizó la campaña de recogida de apoyos. Tiene 52 años y no ve a su hijo Luis, un adolescente de 16 años, desde hace cinco meses. Relata que le "captaron" hace seis meses en "un evento en un hotel de Madrid". "Le engancharon por la calle, le invitaron al evento y de ahí volvió flipado".

Visiblemente emocionada, esta madrileña cuenta que apenas le llegan noticias de su hijo: "De vez en cuando me llama y algún día le he visto, pero no sé dónde vive ni en qué condiciones, me imagino que estará malcomiendo y malviviendo". Este relato coincide con el de otro padre y otra madre presentes en el registro del Ministerio. En todos los casos, los jóvenes han abandonado los estudios obligatorios, pues han dejado de acudir a sus respectivos institutos.

"Pensé que no era mala idea apuntarlo a una academia. Mejor ahí que por la calle haciendo botellón", se excusan tanto Lucía como Álvaro, padre de otro muchacho de 16 años al que "unos chicos por la calle le hablaron de una academia para aprender a operar con criptomonedas". Álvaro (también nombre ficticio) sospechó al mes que su hijo se había apuntado en una organización de estructura piramidal, pero este "tenía las respuestas aprendidas".

"El estudio tradicional no sirve para nada. Me interesa el desarrollo personal. No quiero pasar la vida como vosotros, como borregos, cambiando el tiempo por dinero. Hay un mundo nuevo con las criptomonedas..." Este discurso fue el que "asustó mucho" a Álvaro, que se negó a pagar a su hijo la segunda mensualidad tras abonar la primera (150 euros) más la matrícula (200 euros). "Cuando le dijimos que no se lo pagábamos, metió ropa en una mochila y se fue de casa", prosigue. Esto pasó hace dos meses y desde entonces no saben nada de él, salvo contadas y escuetas llamadas a su madre para decirle simplemente "estoy bien".

Las tres familias mencionan el acto multitudinario que reunió en el pabellón municipal de Badalona a unas 9.000 personas a principios de abril. Del evento en Badalona, agrega Lola en representación de la tercera familia presente en la entrega de las firmas, llegaron "destrozados, con sarna y famélicos. Fue desolador. Convivieron durante una semana 50 adolescentes en un alquiler vacacional para ocho personas, con cuatro dormitorios y dos baños". Asimismo, Álvaro denuncia que le parece "perverso" que "con dinero público se pueda promocionar esta actividad", que se desarrolló en unas instalaciones públicas.

También se dirigen a los hoteles: "De momento no es ilegal, pero apelamos a la responsabilidad y a la ética de estos hoteles para que no alquilen sus instalaciones para este tipo de eventos. Para muchos es la primera vez que entran en un hotel de cinco estrellas y quedan deslumbrados. Piensan que no puede ser ilegal porque, si no, no se permitirían estas charlas a las que acuden unas 200 personas pagando unos 30-40 euros", explica Álvaro.

Lucía denuncia "desprotección absoluta" de estas familias, de las que al menos 450 ya interpusieron las correspondientes denuncias que llevaron a la detención en marzo de ocho personas relacionadas con IM Academy. "Quiero que cierren esto [IM Academy], que me devuelvan a mi hijo. Si es un grupo acusado de organización criminal, de fraude en publicidad, de estafa piramidal y prácticas sectarias... ¿No son delitos suficientemente graves, y encima contra menores, como para cerrarlo preventivamente?" cuestiona Lucía, que cree que si esta organización cerrara, sería más fácil recuperar la relación con su hijo. "A mí me deja sin ningún argumento [ante mi hijo] que [IM Academy] siga abierto", lamenta.

Ley contra las "manipulaciones coercitivas"

Los afectados no hablan de daños económicos sino emocionales. "El dinero me da igual, quiero que me devuelvan a mi hijo y a los hijos de los compañeros", afirma Lola, cuyo hijo fue "captado cuando era menor", pero ahora ya ha cumplido los 18 años.

Además del cierre preventivo de IM Academy, reclaman una "ley que regule las manipulaciones coercitivas. ¿Cómo es posible que en España no haya una ley que regule las persuasiones coercitivas? Si hubiera hijos de políticos metidos, habría una ley. Tampoco existe un listado de grupos coercitivos, como sí hay en otros países. Las criptomonedas son la heroína del siglo XXI", expone Lola. El Código Penal tipifica el delito de la coacción, pero no el de la persuasión coercitiva, una técnica conocida coloquialmente como 'lavado de cerebro'.

Esta es precisamente una de las principales causas por las que trabaja la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE), asociación que ha acompañado a las familias afectadas por IM Academy en este proceso. Su presidente, Juantxo Domínguez, no duda en tachar de "esclavitud del siglo XXI" las condiciones en las que viven los hijos de estas familias. "IM Academy es un grupo coercitivo que tiene que ser suspendido por ley ya", reclama.

Perfil de las víctimas

Tal y como apunta Lola, "al contrario de lo que se ha dicho, no son gente perdida, sino perfiles espectaculares, con don de gentes y con gran capacidad física para aguantar el machaque psicológico al que les someten. Los eligen así, con estudios, deportistas y buena presencia".

La captación se produce "sobre todo en ciudades de estudiantes como Sevilla, Granada, Salamanca... Alquilan casas que comparten y a las que les llevan a tomar cervezas, donde les muestran gráficas de trading... También en parques y discotecas, según me han contado algunos exmiembros, que también estaban obligados a abrirse una cuenta en la aplicación para ligar Tinder para captar a gente", revela Lola.

Las familias han recurrido, por un lado, a los profesores de sus hijos, pero este asunto "les ha pillado tan perdidos como a nosotros. Cuando han reaccionado, ya era tarde, como me ha pasado a mí. Nadie me había preparado para una 'criptosecta', no tenía ni idea de que existían tales cosas. Supongo que tenía un concepto de secta desfasado. Jamás pensé que esto me podía pasar", reconoce Lucía, que denuncia que su hijo "es un esclavo" porque "trabaja para cuatro señores que llevan en Miami una vida de lujo mientras mi hijo trabaja para ellos intentando captar chavales, malviviendo en unas condiciones que son de esclavitud, no se me ocurre otro nombre".

Por otra parte, también han precisado orientación psicológica. Estos sanitarios les desaconsejan las confrontaciones, pues "los ataques hacia IM Academy los reciben como críticas personales" y les piden "paciencia" hasta que toquen fondo. "Pero con 16 años se tarda mucho en tocar fondo. Agarrarse una sarna o malvivir con 40 no es lo mismo que con 16, cuando aguantas más", adolece.

NOTA: Este reportaje se ha realizado con nombres ficticios a petición de las familias afectadas.