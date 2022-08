Miles de "criptobros" se congregan finalmente en Madrid tras una semana de polémica: "No les interesa que haya tanta libertad"

Nada más atravesar el umbral de la puerta, un photocall con una montaña de billetes. Una decena de jóvenes con degradados en el pelo y vistiendo camisas y pantalones ajustados se hacen fotos lanzándolos al aire. Unos pocos metros más adelante, un chico cuelga con los brazos extendidos de una barra con una multitud que le alienta a su alrededor. Si aguanta 100 segundos, ganará 100 euros.

Está apunto de empezar el mayor evento de criptomonedas realizado nunca en España y los pasillos del Wizink Center de Madrid -el pabellón que ha acogido recientemente eventos tan masivos como el último concierto de Rosalía o los partidos de baloncesto del Real Madrid- están abarrotados.

"Aquí te vas a encontrar a varios tipos de persona, gente que sabe mucho, gente que sabe poco y gente que no tiene ni puta idea", declara, sin medias tintas, Domingo, un médico canario de 28 años que ha venido desde Valencia específicamente para el evento.

"Hay mucho desconocimiento y creo que es lo que viene a arreglar este evento y es lo que espero, yo no espero hacerme millonario, aunque sí pienso que lo seré en el futuro, que existe una posibilidad porque lo estoy estudiando y lo estoy entendiendo", declara este joven que está cursando el máster no oficial que ofrece MundoCrypto, la empresa organizadora del evento, por un precio de 3.000 euros: "Es lo mejor que he hecho en la vida".

El evento ha estado marcado por la polémica toda la semana, desde que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -el organismo regulador responsable de supervisar los mercados de valores en España- advirtiera de que Mundo Crypto, la empresa organizadora del evento, "no tiene ninguna licencia para asesorar e intermediar" sobre ningún tipo de inversión financiera.

Asier tiene 21 años, es de Bilbao y también viene específicamente para el evento. Estudia LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación) y emprende a la vez.

"(La advertencia de la CNMV) es normal, porque es un mundillo que genera dudas y desconocimiento y no es fácil traer algo tan nuevo y difícil de entender, porque incluso para la gente que nos dedicamos a la parte tecnológica es difícil de entender", declara Asier, que lleva desde los 18 años invirtiendo en criptomonedas. "Es dinero que no necesito entonces bien, a veces sacas y a veces lo dejas, mi idea es invertir en proyectos a largo plazo. Todo lo rápido en la vida es peligroso, incluso las relaciones".

'Kiss cams', sorteos y youtubers

Paradójicamente, la advertencia de la CNMV ha servido para dar una inesperada publicidad al evento, sobre el que se ha centrado el foco mediático durante toda la semana, haciendo que los presentadores previstos, Cristina Pedroche y Jorge Fernández, decidieran dar un paso atrás, así como patrocinadores como Coca-Cola.

"Gracias a todos los medios. Gracias por darme el mejor marketing de la historia. Un marketing que me hubiese costado millones", expresó el viernes Mani Thawani, el canario de 29 años que fundó MundoCrypto hace tres años, a través de su cuenta de Twitter.

Nuestro producto es tan LIMPIO, TAN BLANCO, tan contrarío a todo lo que se ha dicho, que esto es lo mejor que nos ha pasado hasta ahora. — Mani Thawani ⏳ 27.8.2022 (@ManiThawani) August 26, 2022

A pesar de la retórica airada, lo cierto es que el propio Thawani quiso calmar los ánimos el jueves con una rueda de prensa en la que insistió una y otra vez en que, en el evento, no se promocionaría ningún tipo de inversión, sino que simplemente serviría para promocionar los cursos formativos de su empresa.

El evento consistió en una serie de charlas, la mayoría de contenido bastante técnico, con algunos ilustres ponentes como los economistas Daniel Lacalle y Juan Manuel Rallo, con intermitentes mensajes de rebeldía frente a la CNMV que despertaban entusiastas ovaciones en una grada abarrotada de veinteañeros.

Todo ello con una estética futurista y una puesta en escena hollywoodiense, con dos desconocidos presentadores moviéndose por un inmenso escenario, kiss cams -con una pedida de matrimonio en directo incluida- y sorteos de criptomonedas en las pausas presentados por el youtuber Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine, toda una eminencia entre los miembros de la comunidad, que se llaman entre sí "criptobros".

"No nos esperábamos que hubiese tanta gente, ni tanta gente diferente y todo el mundo mola mucho porque estamos conociendo un montón de gente del rollo que vienen igual de solos que nosotros, muy buen rollo", declara Sergio Molina, un ingeniero informático alicantino de 23 años, que ha venido con un amigo al evento y a salir de fiesta por Madrid después.

- ¿Tienes mucho dinero invertido en criptomonedas?

- "No, la verdad que no, poco a poco".

- ¿Y cómo te ha ido?

- Fatal, pero confío. No sé si me han lavado la cabeza, pero yo me lo creo de verdad, esto tiene valor de verdad.

Discurso anti-establishment

Actualmente se estima que hay más de 8.000 criptomonedas, pero la primera y más famosa, el bitcoin, nació en 2009, junto a la tecnología blockchain que da soporte a todo el sistema. La idea originaria era crear una forma de pago descentralizada, que pudiera evadir a los bancos como intermediarios en las transacciones económicas.

Tras una gran revalorización del bitcoin entre 2016 y 2017, el gran boom de las crypto, llegó en 2020, imbuido de un discurso anti-establishment que atrajo cada vez más inversores ávidos de rápidas ganancias, muchos de ellos jóvenes totalmente ajenos al mundo financiero que aterrizaron en este mundo en pleno confinamiento mundial por la pandemia.

Todo cambió en 2021, cuando todas las criptomonedas empezaron una caída tan rápida como había sido la subida del año de la pandemia. Miles de personas vieron dilapidadas sus inversiones y muchos otros cayeron víctimas de estafas. Las criptomonedas empezaron a tener mala prensa.

Inma, una tinerfeña de 46 años que regenta una residencia de mayores en la isla, es una de las pocas mujeres que se ve por los pasillos del evento. Su llegada al mundo de las cripto vino de la mano de Eduardo, su pareja, un joven de 22 años con el que ha venido desde la isla canaria para asistir al evento.

"Nos metimos un poco de lleno, hicimos un par de inversiones, ahora mismo la verdad es que nos va mal, pero hemos invertido con responsabilidad", declara Inma, que le quita hierro a las estafas e incluso las sectas que han surgido en el mundo crypto. “Estafas hay en el mundo crypto y en todas partes. Lo que veo yo peor es el tema de los niños inversores que no tienen ni idea y han metido en problemas gordos a sus padres, pero mientras haya educación no veo ningún problema”.

¿Por qué tanta desconfianza entonces por parte del mundo financiero tradicional, regulado por la CNMV?

"No les interesa que haya tanta libertad, al menos es lo que yo pienso, que cada uno seamos autónomos con nuestro dinero y poder manejarlo por nuestra cuenta sin pasar por el banco", opina Eduardo.

Récord Guinness frustrado

El plato fuerte del evento llegó al final de la tarde, aunque acabó siendo un gigantesco bluff. Thawani ya había anunciado en la rueda de prensa del jueves la intención de batir un récord Guinness del mayor número de personas visualizando el metaverso a través de unas gafas 3D en un mismo espacio.

El intento acabó con miles de personas dando bandazos con unas gafas enganchadas a la cabeza e incapaces de conectarse un metaverso que, una vez dentro resultaba ser un decepcionante entorno pixelado y mareante. De fondo, Thawani daba un alegato contra la "tiranía de los gobiernos y otras entidades centralizadas" que calificó como "el robo de nuestra libertad".

Tras el frustrado intento de abrir las puertas del metaverso, Thawani saltó al escenario ante un público entregado en el papel de pope de las criptomonedas con un discurso mesiánico, algo falto de ritmo, todo hay que decirlo, en el que trató de transmitir un mensaje utópico sobre el potencial de las criptomonedas para cambiar el mundo.

Por último, un mensaje conciliador antes de presentar el meollo del negocio de MundoCrypto que no es otra cosa que sus cursos sobre criptomonedas que planea alojar en un entorno completamente virtual: "Quiero dejárselo claro a la prensa y la CNMV, la educación es el único camino para la adopción masiva responsable y esto es por lo que vela MundoCrypto".