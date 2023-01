España se asegura solo hasta el sur de Francia la canalización de hidrógeno verde, que podría ser de origen nuclear en su camino a Alemania

El anuncio por parte de Alemania de que se unirá al proyecto H2Med, el corredor de hidrógeno que patrocinan España, Portugal y Francia, ha desatado el entusiasmo en el Gobierno, que considera que el apoyo alemán al proyecto mejorará las condiciones de la eventual cofinanciación por parte de la Comisión Europea y agranda el mercado del hidrógeno verde, de origen renovable, de cuya producción España tiene muchas papeletas para ser un productor líder. Sin embargo, el hidrógeno generado a partir de energía eólica y solar podría no pasar del sur de Francia si se tiene en cuenta el detalle de los proyectos para la construcción de las distintas infraestructuras que unirán la Península con el este de Europa. A partir de allí, la descripción del hidrógeno que transportarán, hasta la República Checa por el este y Bélgica por el norte, pierde el apellido "verde" y da entrada al de otro color, el rosa, producido a partir de la energía nuclear, que Francia quiere promocionar para sus intercambios más al este.

La cuestión sobre qué tipo de hidrógeno, de qué origen, será el que discurra a través de las infraestructuras de hidrógeno que la UE se dispone a crear, con proyectos ya en marcha para construir hasta 28.000 kilómetros de canalizaciones, no es nueva y en concreto está en la base de las negociaciones sobre el H2Med, donde España renunció a que transportara gas para que solo fuera de hidrógeno, pero quedaba pendiente determinar si este hidrógeno sería verde o también de origen nuclear. En el primer caso, supone que España y Portugal puedan aprovechar unas ventajosas condiciones para generarlo con energías renovables, eólica y fotovoltaica. En el segundo, permite a Francia aprovechar la que -salvo sus numerosas averías- es su principal fuente de electricidad, la energía nuclear.

Del verde al limpio

La diferencia no es solo de colores y de que el tipo de tecnología utilizada en el proceso eléctrico -electrólisis- para separar el hidrógeno de resto de elementos sea renovable o nuclear. También queda patente en el lenguaje. Mientras el Gobierno español habla de "hidrógeno verde" o "renovable", el presidente francés, Emmanuel Macron, habla en su lugar de "hidrógeno de bajas emisiones" o "limpio", conceptos que engloban también al que tiene origen nuclear.

Como una especie de anticlímax, Macron hizo la salvedad en diciembre en Alicante, cuando formalizó con Pedro Sánchez y el portugués António Costa el proyecto H2Med, en presencia de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que los tres gobiernos quieren que financie hasta el 50% de los 2.800 millones que costarán los dos corredores, subterráneo entre Portugal y España y submarino entre Barcelona y Marsella. Mientras Sánchez y Costa ensalzaron el hidrógeno renovable, Macron habló de "hidrógeno de bajas emisiones, limpio, sea de origen renovable o nuclear". El presidente galo lo volvió a hacer este domingo en París. En la rueda de prensa junto al canciller alemán, Olaf Scholz, donde se anunció que Alemania se une al H2Med, volvió a hablar de "hidrógeno de bajas emisiones de carbono", englobando el de origen renovable y el de origen nuclear.

El 'verde' desaparece en el sur de Francia

Sobre el papel, en Bruselas, la distinción entre uno y otro ya empieza a ser una realidad. Se plasma en el documento que Berlín remitió a la Comisión el 14 de diciembre para confirmar su apoyo y su interés de participar en varios proyectos de infraestructuras de hidrógeno por Europa. En el centro de la UE, Alemania es el cuarto país de mayores dimensiones, por detrás de Francia, España y Suecia, y su participación en diversas infraestructuras de hidrógeno servirá para aumentar la dimensión europea de esta apuesta energética. Sin embargo, no será solo con hidrógeno renovable. Según la "carta de apoyo" que el operador de gas alemán (GTRgaz) envió a Bruselas en diciembre, el "hidrógeno verde" se queda en el sur de Francia. A partir de ahí, se habla solo de "hidrógeno".

Según este documento, que el Gobierno español ya conocía y, por tanto, la intención de Alemania de participar en el H2Med, está claro que discurrirá "hidrógeno verde", de origen renovable" por los corredores que lo transportarán por dentro de Portugal, de Portugal a España, por dentro de España y de aquí a Francia.

Entre los proyectos de hidrógeno a los que Alemania muestra su disposición a apoyar están los dos corredores transfronterizos de H2Med, el que une Portugal y España bajo tierra, entre Celorico da Beira y Zamora, y el que unirá España y Francia, bajo el mar, entre Barcelona y Marsella. En el primer caso, se especifica que "se dedicará a transportar hidrógeno verde desde Portugal a España y en último término hacia Alemania, vía España y Francia".

También queda negro sobre blanco que los dos trazados internos que proyectan España y Portugal para unir puntos de producción y almacenamiento de hidrógeno con las vías principales serán de "hidrógeno verde".

En Portugal están proyectados dos corredores que conectarán con Zamora por Zelorico da Beira, uno entre Figueira da Foz y Cantanhede y otro Cantanhede-Celorico da Beira-Monforte. En España, habrá otros dos ejes uno de norte a este, que discurrirá por el Cantábrico, desde Gijón hacia el Levante, donde se bifurcará al norte hasta el puerto de Barcelona y al sur, hacia el de Cartagena, y otro de norte a sur, desde Gijón hacia el puerto de Huelva. A su paso, hará conexión con Zamora y también con Puertollano, en la provincia de Ciudad Real.

También queda claro que el hidrógeno que llegue desde España al sur de Francia también será "verde". Es otro de los brazos en los que quiere participar Alemania, que discurrirá por el sudoeste del país es una proyecto llamado HySow para llevar hidrógeno renovable desde la Península ibérica a zonas de consumo como Toulouse, Lacq, Baionna, Port-la-Nouvelle, Burdeos y también hasta la región francesa de Occitania.

El operador de gas de Alemania también indica que el canal submarino entre Barcelona y Marsella forma parte de "es parte del corredor de hidrógeno verde H2Med anunciado por los gobiernos de Francia, España y Portugal el 9 de diciembre", aunque más adelante señala, sin más detalle, que estará "dedicado al transporte de hidrógeno de España y Portugal a Francia y en último término hacia Alemania vía HY-FEN".

Suelo francés

Este es otro proyecto de infraestructura de hidrógeno donde ya no se especifica si será de origen renovable u otro, particularmente nuclear. De la misma manera que España no estaría dispuesta a renunciar a la generación de electricidad con renovables, Francia, que es la única potencia nuclear de la UE después de la salida del Reino Unido, no lo hará con este tipo de energía. Tal y como se están configurando las redes de transporte, a partir de suelo francés el hidrógeno de origen nuclear podría tomar el relevo del hidrógeno verde, que España espera ya poder estar en situación de exportar en 2030.

El HY-FEN es un corredor solo de hidrógeno" que conectará Alemania con España a través de Francia y que en la carta de apoyo del operador alemán y que, a su vez, estará vinculado a dos almacenes de hidrógeno en la ciudad francesa de Étrez, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, y en Manosque, otra ciudad gana en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul. También conectará con otros proyectos que también han solicitado a Bruselas ser considerados Proyectos de Interés Común, como el que llegará hasta Bélgica, dentro de la Iniciativa de la UE sobre Hidrógeno Limpio, un concepto que como resalta el propio Macron engloba renovables y también nuclear.

Además, el HY-FEN se conectará con otros dos proyectos de infraestructura de hidrógeno, que tampoco especifican origen. Uno se llama MosaHUC y conectará la ciudad alemana de Saar, Lorena en Francia y Luxemburgo y el otro se denomina RHYN, a lo largo del río Rin entre Rin Rotterdam (Países Bajos) y Colonia (Alemania).

Por último, a unión de Alemania al H2Med supondrá ampliar por el oeste un proyecto alemán que prevé extenderse por el este hasta la República Checa. Es el H2ercules Network South, discurrirá el sur de Alemania, desde la frontera entre Francia hasta checa y que conectará con el H2Med, aunque en este caso también para canalizar "hidrógeno", sin seguridad de que vaya a ser "verde".