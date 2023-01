Nueve países de la OTAN aumentan la ayuda militar a Ucrania mientras se discute el envío de los esperados Leopard

Una declaración conjunta firmada este jueves por los ministros de defensa de Estonia, Reino Unido, Polonia, Letonia y Lituania y los representantes de Dinamarca, la República Checa, los Países Bajos y Eslovaquia, ha confirmado el aumento del envío de ayuda militar a Ucrania que llevaba semanas anunciándose. Este paquete conjunto se une al anuncio hecho por Estados Unidos de enviar ayuda por un valor de 2.300 millones de euros, en el que resalta la ausencia de tanques M1 Abrams, tal y como había solicitado el Ejecutivo ucraniano. El envío de tanques está siendo el gran puto de fricción entre los países occidentales y Ucrania. Este viernes se decidirá en Ramstein si se envían finalmente los esperados Leopard.

Según recoge el Gobierno de Reino Unido, este nuevo envío conjunto "reafirma la continua determinación y resolución de apoyar a Ucrania" y reconocen que "equipar a Ucrania para expulsar a Rusia de su territorio es tan importante como equiparlos para defender lo que ya tienen". Además, en la declaración reconocen la importancia del envío de tanques, que Ucrania espera que se apruebe este viernes con el visto bueno de Alemania, algo que se está discutiendo en en la base estadounidense de Ramstein (Alemania).

"El nuevo nivel de poder de combate requerido solo se logra mediante combinaciones de escuadrones de tanques de batalla principales, debajo de la defensa aérea y antimisiles, operando junto con grupos de artillería divisionales, y más fuegos de precisión profundos que permiten apuntar a los nodos de comando y logística rusos en territorio ocupado", dice el comunicado.

La cita del Grupo de Contacto para Ucrania en Ramstein, que integran hasta 40 aliados occidentales de Kiev, está precedida por la reclamación de Kiev a sus aliados para que "refuercen considerablemente" los suministros de armamento, incluidos los Leopard de fabricación alemana, expresada este jueves en un comunicado del ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, junto con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro kuleba.

El texto agradecía explícitamente la decisión de Reino Unido de transferir un escuadrón de blindados Chanllenger 2, aunque advertía que este aporte "no es suficiente" frente a la "ventaja cuantitativa sustancial en tropas, armamento y equipos" de Rusia. Kiev llamaba a los Estados que disponen de Leopard 2 a sumarse a esos suministro y enumeraba a Alemania, Canadá, España, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega, Polonia, Suecia y Turquía, entre otros.

Estados Unidos aumenta la ayuda, pero sin tanques

El Gobierno de Estados Unidos se ha sumado a los nueve países de la OTAN, pero ha sorprendido la falta de tanques M1 Abrams, que se habían solicitado expresamente por Ucrania. Dentro de este nuevo paquete se incluyen, entre otros, 90 vehículos blindados de transporte de tropas Stryker, 59 vehículos de combate Bradley, según recoge la agencia Bloomberg.

El paquete incluye millones de cartuchos de munición, decenas de miles de cartuchos de artillería o equipos de visión nocturna, según ha detallado el Pentágono, que ha enviado treinta veces armas a Ucrania desde que comenzó la guerra. También destacan 115 millones de euros en fondos para apoyar la infraestructura energética de Ucrania y a la promesa del presidente ucraniano de retomar la península de Crimea.

La Administración Biden ha decidido no enviar tanques a Ucrania por ahora argumentando que "no tiene sentido", ya que los Abrams estadounidenses tienen unos altos costes de mantenimiento y de combustible, según informa The Hill.