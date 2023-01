La batalla por Bajmut, un punto caliente en la región del Donbás con "mayor valor simbólico que estratégico" en el devenir de la guerra

Después de meses de retrocesos en varios frentes, abandono de ciudades y críticas por la incapacidad de hacer frente a las tropas ucranianas, Rusia ha vuelto a la senda de la conquista y su invasión avanza sobre el terreno ucraniano. La toma de Soledar la semana pasada abre la puerta a una ciudad que lleva meses enquistada con combates permanentes: Bajmut, en la región oriental de Donetsk. Los frentes estabilizados y la complejidad de los combates urbanos habían dejado en tablas la batalla por esta localidad, que ahora se podría convertir, una vez más, en el punto caliente de la guerra.

Rusia intenta desde hace meses tomar sin éxito Bajmut. El asedio se ha convertido en una piedra en el zapato para las tropas rusas, que buscan invadir la localidad para continuar hacia los bastiones ucranianos de Kramatorsk y Sloviansk, a 60 y 45 kilometro respectivamente. No obstante, siguen empantanados a las puertas de la localidad.

Con la toma de Soledar, a varios kilómetros de Bajmut, Rusia no solo ha conseguido una victoria que poder vender a la opinión pública, sino que ha sido un paso para avanzar hacia su próximo objetivo. Lo hace con más unidades, incluidos los mercenarios del Grupo Wagner, fundamentales en la toma de Soledar y que este jueves ya han confirmado haber tomado la localidad de Klishchiivka, en las inmediaciones de Bajmut.

Bajmut y Soledar: ¿conquistas estratégicas?

El Ministerio ruso de Defensa asegura que, la toma de Soledar permitirá cortar las rutas de abastecimiento de las tropas ucranianas en la vecina Bajmut y cercar a las fuerzas de Kiev en esa urbe. Esta conquista se ha vendido como un gran avance para hacerse con lo que sería un punto geoestratégico, pero lo cierto es que tiene más que ver con una cuestión de cambio de tendencia.

"La zona no tiene ninguna importancia estratégica", asegura a 20minutos Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano. "No es una zona que ocupándola pueda alterar definitivamente el curso de la guerra" pero "lo que sí tiene es un valor simbólico, porque sería la primera vez que el Ejército ucraniano en lugar de recuperar terreno lo pierda", explica.

Por tanto, la trascendencia es política e incluso comunicativa, puesto que hasta ahora se ha visto un Ejército ucraniano en progresión, en ofensiva, y ahora lo que vemos es "un Ejército ucraniano a la defensiva y uno ruso que empieza a intentar recuperar una moral de victoria", reconoce.

En el mismo sentido se expresa Salvador Tapia, general de brigada e investigador principal del Center for Global Affairs & Strategic Studies, que sí agrega que, pesesa que estratégicamente no tiene una gran relevancia, "a nivel operacional o táctico sí puede ser interesante, porque seguramente le dará acceso a un nudo de comunicaciones o algún tipo de recursos".

¿Por qué se ha estancado esta batalla?

Los combates en este frente se remontan prácticamente al inicio del conflicto y llevan desde el verano pasado siendo intensos. Además, se produce en una región que ya de por sí ha sufrido combates desde 2014 entre los separatistas ucranianos respaldados por el Kremlin y el Ejército de Ucrania.

Según Arteaga, hay varios puntos que justifican este estancamiento, pero hay uno que podría ser clave, la velocidad de las ofensivas. "No pueden ir muy deprisa porque no se trata de ocupar zonas despobladas, sino focos urbanos que se han fortificado a lo largo de estos meses y en los que las dos partes están empeñadas en defender, o sea, que no hay huecos entre unas posiciones y otras".

Para el especialista de Elcano, las Fuerzas Armadas ucranianas parecen tener ahora dificultades para recuperar territorios. "Donde hemos visto avances ha sido en las provincias del norte, cerca de Járkov, y en el Sur, donde hay más espacios abiertos. Llevan bastantes semanas sin poder anunciar avances y victorias territoriales y eso preocupante para la moral de la de los combatientes de la población y del apoyo de los aliados".

Tapia también apunta al equilibro de las fuerzas, ya que Rusia no tienen la capacidad de romper el frente y los ucranianos tampoco. "Esto históricamente ha pasado siempre en los sitios donde el frente ha estado estabilizado", reconoce.

Grupo Wagner vs. Ejército ruso

Otra pugna propagandística que ha reflotado la toma de Soledar y continúa en los combates por Bajmut es la lucha propagandística de quién ha sido el protagonista en estas victorias: los mercenarios de Wagner o las tropas regulares rusas. Tanto en Soledar como en la recién conquistada Klishchiivka, el jefe de los Wagner, Evgueni Prigozhin, ha enfatizado en sus mensajes que han sido los combatientes de su compañía militar privada los que se hicieron con las localidades, subrayando que había sido sin el apoyo de otras unidades rusas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha salto al paso asegurando que ha sido el Ejército ruso. Tal ha sido la polémica que el propio Kremlin ha tenido que asegurar que no existe ningún conflicto entre sus militares y los contratistas.

Wagner no deja de ser una compañía privada y "por mera propaganda y publicidad les interesa magnificar sus victorias y decir que han sido ellos", afirma Tapia. "Es complicado saber hasta que punto han sido ellos, pero probablemente hayan recibido apoyo de fuego, de inteligencia y de guerra electrónica" por lo que el apoyo del Ejército ruso parece complicado de obviar, agrega.

"Los Ejércitos privados se benefician de lo que hacen las fuerzas regulares sobre la retaguardia, sobre las líneas de energía, obligando a desplazar soldados", explica también Arteaga, que añade que "el frente es una línea continua y si no fuera porque las fuerzas regulares rusas protegen los flancos, sería más fácil para el Ejército ucraniano envolverles y contraatacar".

¿Qué ocurrirá ahora?

Como explican los especialistas, hay mayor resistencia cuanto mayor importancia o entidad tiene la ciudad a proteger. En este caso Bajmut cuenta con más defensa que la que tenía Soledar, como se ha demostrado a lo largo de estos meses.

Tapia apunta que el cambio en la cadena de mando de la operativa de Rusia en Ucrania podría influir. "Habrá que ver que otras ideas tácticas y planes diferentes propone. Aunque no les va a garantizar la victoria en el futuro, es un hecho significativo". Hace poco más de una semana Putin destituyó en la jefatura de las operaciones en Ucrania al conocido como 'General Armagedón', Serguéi Surovikin, y puso a Valeri Gerasimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso.

En la visita de Zelenski a Bajmut el pasado 20 de diciembre para alentar a su tropas, el mandatario ucraniano afirmó que no quedaba ya ningún lugar de esas zona que hubiera sufrido daños por los proyectiles. "Los ocupantes prácticamente destruyeron Bajmut, otra ciudad del Donbás que queda en ruinas quemadas por el Ejército ruso", aseguró.

Sobre si la técnica de Rusia en Bajmut será parecida al asedio de Mariúpol, con bombardeos continuos hasta que se fuerce la retirada, el general de brigada Tapia considera que "si se ven forzados y encuentran mucha resistencia" si lo harían, pero que dentro de lo posible lo tratarán de evitar. "No es que haya una estrategia deliberada de destruir ciudades, porque entre otras cosas, ellos aspiran al control de todo el Donbás, que ya consideran suyo", dice Tapia, que sentencia que, peses a que "no es muy lógico que entren con la voluntad de arrasar", habrá que estar atento a como se desarrollen los combates en los próximos días.