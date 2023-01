Igualdad ofrece a los jueces pulseras de control telemático para los agresores sexuales excarcelados por la ley del 'solo sí es sí'

El Ministerio de Igualdad ha ofrecido a la justicia pulseras de control telemático para los agresores sexuales excarcelados como consecuencia de la revisión de penas por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Pese a que esta medida extraordinaria se puso a disposición de los jueces en diciembre, el departamento dirigido por Irene Montero todavía no ha recibido ninguna petición por parte de los tribunales a día de hoy, según ha precisado este martes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

En una rueda de prensa convocada para presentar la 'Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025', Rosell ha explicado que, en el mes de diciembre -en medio de todo el revuelo que causó el goteo de rebajas de condena y excarcelaciones de violadores-, la Delegación dio instrucción a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que se atendieran en 24 horas "las peticiones judiciales de instalación de dispositivos".

"Me consta que la fiscal de Sala lo comunicó a todas las fiscalías. No me consta por parte del CGPJ porque aún no se ha ordenado ninguno, pero está a disposición de las mujeres que puedan haber sufrido esta particular revictimización", ha detallado.

La medida, que consiste en instalar pulseras telemáticas a los agresores sexuales para localizar su ubicación y alertar a la víctima y a la policía cuando se salte la orden de alejamiento, se ofreció para dar "más seguridad" a las víctimas afectadas por las excarcelaciones "sorpresivas" (al menos una quincena) a raíz de la aplicación de la ley de libertad sexual.

Cobra especial relevancia teniendo en cuenta que, ahora, este tipo de dispositivos de control telemático están limitados para las víctimas de violencia de género únicamente, esto es, para aquellos casos en los que los agresores sean parejas o exparejas. Desde Igualdad detallan que actualmente hay 3.015 agresores con esta pulsera instalada, pese a que cuentan con un total de 4.396 dispositivos. "Hay dispositivos suficientes, pero lo que no ha habido hasta ahora son peticiones de los jueces", precisan fuentes del Ministerio.

Además, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado que próximamente también se pondrá a disposición de las afectadas por las excarcelaciones y rebajas de condenas el servicio telefónico de ATENPRO para que tengan atención las 24 horas del día.

Ya a largo plazo, Rosell que este servicio telefónico de atención y protección de las víctimas (que otorga atención psicológica, asesoramiento jurídico, etc.), estará, a finales de este año 2023, a disposición de "todas las víctimas" de violencias machistas, y que entre febrero y marzo de 2024, ya habrá dispositivos telemáticos también para todas las formas de violencia que se reconocieron con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (sexual, vicaria, familiar y social).