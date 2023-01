Mañueco escribe a Sánchez que no habrá ningún cambio en el protocolo sobre el aborto y le acusa de difundir "falsedades"

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha enviado este martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde ha mostrado su preocupación sobre la declaración de la incompetencia de Castilla y León para implantar medidas contra el aborto, al tiempo que ha exigido que las actuaciones del Ejecutivo en este asunto se basen en "hechos" y no en "falsedades prolongadas en el tiempo".

En el escrito, que ha publicado en su cuenta de Twitter, Mañueco "lamenta profundamente que el Gobierno, en vez de afrontar los problemas reales de la ciudadanía, haya decidido combatir con inusitada dureza una cuestión irreal y haya anunciado el envío de un requerimiento a la Junta de Castilla y León sobre un asunto inexistente".

El líder del Partido Popular en Castilla y León ha reiterado que "no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo, que está ajustado a la legislación nacional vigente y al criterio clínico en cada caso". Además, ha apuntado que "no se obligará a nada ni a los facultativos ni a las mujeres", por lo que le pide que "abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y en sus competencias".

La actitud del Gobierno de la Nación es propaganda sobreactuada. Defenderé siempre a #CastillayLeón frente a los ataques de Sánchez. pic.twitter.com/s4LKwi8VD0 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 17, 2023

En la carta remitida a Sánchez, Mañueco también ha dedicado unas líneas para recordar al Ministerio de Sanidad la situación de la Atención Primaria en Castilla y León y criticar a Igualdad por la ley del 'solo sí es sí': "Hubiésemos preferido que el Ministerio de Sanidad hubiese ejercido sus competencias para paliar el déficit de médicos que padece nuestra Atención Primaria o que el Ministerio de Igualdad se preocupase por los dos centenares de agresores que ya han visto rebajadas sus penas o salido de prisión en toda España por la entrada en vigor de la Ley de Garantía integral de la libertad sexual".

Mañueco ha finalizado su escrito con un mensaje hacia el Gobierno, al que acusa de "no haber querido afrontar en cuatro años un problema real sanitario" y de "no corregir los efectos de un grave perjuicio a los derechos de las mujeres que el Ejecutivo que usted encabeza ha cometido directamente". "Con todo el respeto, el Gobierno que ha provocado el mayor retroceso en la defensa de las mujeres con una ley equivocada y aún no corregida carece de autoridad para dar lecciones en esta materia", ha continuado en su carta hacia Pedro Sánchez.

Por último, ha remarcado que Castilla y León "siempre ha hecho gala de un sentido inquebrantable de la lealtad institucional, y es por ello que también resulta revelador que el mismo Gobierno que ha iniciado un proceso de requerimiento contra esta Administración por este asunto ignore que otros ejecutivos autonómicos incumplan sistemáticamente la legislación española".

El presidente de la Junta de Castilla y León ha incidido en que el requerimiento del Ejecutivo central "será respondido expresamente a través de los cauces formales oportunos". Además, reclama a Sánchez que dé traslado de esta carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que "pueda hacer sus futuras declaraciones basándose en la realidad de los hechos y no en falsedades prolongadas en el tiempo".