Feijóo garantiza que "no se va a modificar el protocolo" en Castilla y León porque sería "coaccionar" a la mujer que quiere abortar

El presidente del Partido Popular busca zanjar la polémica que se desató la semana pasada en Castilla y León, y de la que habla este martes por primera vez, garantizando que "no se va a modificar el protocolo" para las mujeres embarazadas en Castilla y León, dado que "todos los gobiernos deben de proteger a las mujeres que tienen hijos" y "no coaccionar a ninguna mujer que quiere interrumpir el embarazo".

En una entrevista en Telemadrid, Alberto Núñez Feijóo ratifica la postura de su barón Alfonso Fernández Mañueco, quien este lunes -en una declaración institucional convocada a media mañana y sin preguntas- desautorizó a Vox y criticó que ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal "puede derivar en coacciones".

También, en línea con Mañueco, el líder popular ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por haber remitido hasta dos requerimientos a Castilla y León contra un protocolo que -dice- no existe. "Me parece lamentable que haga un requerimiento a un Gobierno en base a un acto o una resolución que no se ha producido. Es un requerimiento gaseoso sobre supuestos de una rueda de prensa, cuando el presidente de la Comunidad dice que no va a haber ningún cambio".

La actitud del Gobierno de la Nación es propaganda sobreactuada. Defenderé siempre a #CastillayLeón frente a los ataques de Sánchez. pic.twitter.com/s4LKwi8VD0 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 17, 2023

Minutos antes, Mañueco anunciaba en su Twitter que enviará una carta a Pedro Sánchez "para lamentar que su Gobierno haya decidido combatir con inusitada dureza un conflicto irreal y haya anunciado el envío de un requerimiento sobre un cuestión ficticia".

Además, Feijóo recuerda a Sánchez que aún no ha rectificado la ley del 'solo sí es si', cuyos efectos adversos están permitiendo rebajas de penas a violadores y agresiones sexuales. "Estamos ante un burdo intento de manipulación de un Gobierno que ha pasado a la historia de España por desproteger a las mujeres con esa frívola y chapuza ley del 'solo sí es sí'", ha manifestado, para recordar que ya se han producido alrededor de 190 rebajas de condenas a agresores sexuales.

Esta polémica ha desatado también una crisis en el Gobierno de coalición de Castilla y León. Esta mañana, Vox amenazaba con romper el gobierno de la comunidad si no se cumple su protocolo 'provida' contra el aborto. Preguntado por la posibilidad de un adelanto de elecciones en esta comunidad, Feijóo sostiene que es "muy respetuoso con las elecciones autonómicas y es el presidente [Mañueco] el que decide".

Sobre la sentencia sobre la ley de plazos del aborto

El presidente popular ha valorado también la posible sentencia del Constitucional sobre la ley de plazos del aborto, que comenzará a estudiar en febrero tras 12 años y medio en el cajón. Feijóo admite que el PP tiene "una discrepancia fundamental" en lo que respecta a las menores de edad, "que si no pueden conducir o tomar decisiones de cualquier índole sin la opinión de sus padres, no pueden tener la capacidad de interrumpir el embarazo sin sus padres".

"Lo que es sustancial en nuestro partido es que las menores deben de tener consentimiento d ellos padres. Y, en el caso de que haya una discrepancia con sus padres, y la ley última del PP es un juez de familia el que decide de forma inmediata. Y siempre a favor de la vida y de que las niñas puedan tener un hijo aunque sus padres se opongan", ha remarcado.