El Gobierno declara la incompetencia de Castilla y León para implantar medidas contra el aborto y abre la vía para ir al TC

Nuevo aviso del Gobierno central a la coalición de PP y Vox que dirige Castilla y León. El Ejecutivo ha decidido enviar un nuevo requerimiento, esta vez de incompetencia, para frenar el "retroceso para las mujeres" que supondría el plan contra el aborto que el vicepresidente Juan García-Gallardo pretende ejecutar en la autonomía pese a los desmentidos continuos realizados por el presidente Alfonso Fernández-Mañueco. Esta es una nueva advertencia realizada por la coalición y abre una nueva vía para poder ir al Tribunal Constitucional, toda vez que sigue sin recibir respuesta al requerimiento lanzado el pasado domingo. Vox, en boca de su portavoz en Cataluña, Ignacio Garriga, insiste: "Las medidas aprobadas se van a llevar a término".

"El Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo requerimiento al Gobierno de Castilla y León para que cese inmediatamente en cualquier retroceso de los derechos de las mujeres", ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la entrada del desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que protagoniza Ángel Víctor Torres, presidente de las Islas Canarias.

Este requerimiento es diferente al anunciado el pasado domingo por Moncloa y declara la incompetencia de la Junta castellanoleonesa para aprobar las pretensiones de Vox, que pasa por instar a los médicos de la comunidad a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, de contemplar una ecografía 4D (con imagen en movimiento) y de recibir asistencia psicológica-. "Son dos vías distintas, una jurisdiccional y esta es ante el Constitucional", ha aclarado Bolaños, señalando que Castilla y León se está "extralimitando" en sus competencias, pese a que todavía la autonomía no ha llevado a término ninguna de las medidas más allá de las declaraciones de su vicepresidente, perteneciente a Vox.

En este sentido, el titular de la Presidencia ha asegurado que, en caso de que no den "una cumplida y satisfactoria respuesta" a este nuevo requerimiento, el Ejecutivo iniciará "acciones" ante el Constitucional, que desde hace pocas semanas cuenta con mayoría progresista. Bolaños también ha declarado que el Gobierno adoptará "todas las medidas que tenga que adoptar" para parar "la vulneración de los derechos de las mujeres", sin mentar la opción de activar el artículo 155 de la Constitución Española para intervenir parcialmente la única autonomía gobernada por una coalición entre PP y Vox.

No obstante, este escenario parece aún lejano. Así al menos lo trasladó ayer Pilar Alegría, portavoz del PSOE, al asegurar que el Gobierno "no está ahí" y que optará por esperar también a que contesten al primer requerimiento lanzado el domingo, todavía sin respuesta. Asimismo, la también ministra de Educación criticó el "silencio" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que todavía no se ha pronunciado al respecto. "No es el líder del PP, es el rehén de Vox", añadió.

Esta línea argumental ha sido repetida este martes por Bolaños, que ha definido como "lamentablemente habitual que la ultraderecha intente que las mujeres retrocedan, es menos normal que el señor Feijóo enmudezca ante esta circunstancia". "El Gobierno estará ahí para defender los derechos de las mujeres", ha concluido el ministro de la Presidencia. Por su parte, desde Moncloa han asegurado que el Gobierno autonómico tiene ahora un mes de plazo para contestar.