Controversia entre urbanistas y biólogos sobre cubrir la M-30 con jardines: "La carretera no es buen lugar, saldrá carísimo mantenerlos"

¿Es buena idea cubrir los muros de hormigón de la M-30 con jardines verticales? El Ayuntamiento de Madrid anunció esta semana la puesta en marcha de esta iniciativa, bautizada como 'Calle Natura', con un proyecto piloto que ya ha empezado a desarrollarse en 400 metros del tramo de carretera de la Avenida de la Ilustración. Si el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, es reelegido en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, se hará extensible a toda la vía de circunvalación por valor de 30 millones de euros. Por lo que 20minutos ha preguntado a urbanistas, geógrafos y biólogos qué opinan sobre el plan que podría llevarse a cabo en 2024. Sus respuestas son de lo más dispares.

Todos los profesionales consultados coinciden en la necesidad promover nuevas zonas verdes en la capital de España, que alberga a más de 3 millones de personas -con una población flotante de 5 millones en total- en apenas 604,3 km². Y, por tanto, se enfrenta, como ninguna otra urbe española, a los riesgos de contaminación atmosférica procedente del tráfico rodado o los gases tóxicos que expulsa la industria. De hecho, la Unión Europea sancionó a España por no haber remediado a los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en las capitales de Madrid y Barcelona. "Todo lo que sea renaturalizar la ciudad es excelente", sostiene José Luís Penales, catedrático de la escuela de arquitectura de la Universidad Europea, sobre una iniciativa "muy bonita" que "además ayudará a la descarbonización" en una autopista por la que cada día circulan 800.000 vehículos.

Por contra, el urbanista y geógrafo Antonio Giraldo piensa que "los muros que dan al foso de una autovía no son el lugar ideal" para esta infraestructura por diversos motivos. En primer lugar, "los efectos positivos que puedan tener estos jardines para incrementar la biodiversidad o reducir el efecto 'Isla de Calor' se ven anulados o muy minimizados por un espacio de ruido y contaminación como la M-30", apunta.

Mismamente, Madrid es especialmente vulnerable al fenómeno de la Isla de Calor Urbana, que consiste en el aumento significativo de las temperaturas dentro de las ciudades en contraste con las registradas en áreas circundantes. Este verano, por la sendas olas de calor que azotaron la península a mediados de junio y julio, 1.243 madrileños perdieron la vida en la Comunidad de Madrid por causas atribuibles al calor (Momo). El doble que en Andalucía y más que Castilla y León y Cataluña juntas, que cierran el podio entre las más mortíferas.

"Más allá de lo ornamental, ¿qué beneficio tienen los jardines?", se pregunta Giraldo, quien además sospecha que "es muy probable que haya una sequedad acelerada de las plantas, con lo que ya no se estaría embelleciendo la ciudad". Para Penales, que proyectó y construyó el parque Juan Carlos I en 1992. todo tiene solución. "Las propias plantas reducirán la temperatura al aportar humedad. Si hace mucho calor, solo hacen falta riegos automatizados que las enfríen y en invierno se pueden poner micropulverizadores con agua caliente para que las plantas no se hielen cuando haya menos de 5 grados. En California se lleva haciendo años para que los viñedos mantengan una temperatura constante por la noche", argumenta.

Por la M-30 cada vez van a pasar más coches eléctricos, por lo que el jardín se conservará bien"

El decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sifrido Erraez, califica la iniciativa de "loable" y "muy positiva". "Los urbanistas opinamos sobre el diseño de los elementos que embellecen la ciudad y no tenemos ninguna duda de las bondades estéticas de esta medida. Seguro que es mejor que esos parámetros verticales grises...". Tanto Erraez como Penales ponen de ejemplo el famoso jardín vertical de CaixaForum. "Está en el Paseo del Prado, por donde pasan muchos coches, y mira cómo se conserva", dice el segundo. "Además, la M-30 tiene restricciones de circulación y cada vez será menos contaminante, cuando casi todos los coches sean eléctricos. Hay que medir a largo plazo", remata.

Cabe recordar que el plan del Consistorio ha sido enmarcado en la estrategia de Madrid 360, con la que la capital logró cumplir en 2022 por primera vez en 12 años los estándares de calidad del aire de la Unión Europea.

¿Saldrá caro mantenerlo?

Uno de los fines principales que persigue 'Calle Natura' es estético. Las paredes de toda la autovía presentan muchas pinturas vandálicas que menoscaban la imagen de la ciudad y que al Ayuntamiento le cuesta más de 10.000 euros al día eliminar. No obstante, Giraldo calcula que mantener los jardines, al margen del coste de su instalación, podría suponer "100 o 120 euros al mes por metro cuadrado". Si el perímetro total que quiere alcanzar el Área municipal de Medio Ambiente y Movilidad es de 100.000 metros cuadrados, en base a las cuentas de Giraldo, la inversión en mantenimiento ascendería a 10 millones de euros mensuales, 120 al año... Los casi 3 millones que sale acabar con el vandalismo en las paredes serían pecata minuta a su lado.

Es peligroso que un ave asiente su nido en los bordes de la carretera"

El catedrático Penales no puede estar más en desacuerdo. "No veo porque mantener estos jardines tiene que ser más costoso que cualquier otro parque estereotipado como normal", señala. En este punto, toma partida en el debate el Coordinador del grado de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la Universidad Europea, Álvaro Luna. Como biólogo, advierte de la complejidad que supondrá repasar "constantemente" los jardines. "Quien no te dice que el viento o los excrementos de los animales lleven semillas que crezcan en allí como higueras en las iglesias. ¿Manualmente vas a estar quitándolas todos los meses", cuestiona.

En el muro gigante de Madrid Río se podrían maximizar los efectos de estos jardines"

El biólogo Luna cree que por el ruido de la carretera "muchos animales ni se acercarán hasta allí", pero los que vivan y crezcan en los jardines podrían correr peligro. "Se pueden provocar grandes mortandades de insectos, o un nido de aves... es peligroso que se asiente en los bordes de una carretera", baraja.

Otro riesgo añadido que ve Giraldo son los desprendimientos de restos de la plantación que puedan caer sobre la calzada". "Y no solo por los coches, también los técnicos", alerta sobre la peligrosidad que entrañaría podar esas zonas en partes "elevadas" del muro.

Alternativas...

En definitiva, el urbanista Giraldo cree que lo más sensato "sería ubicar los jardines en aquellos lugares donde se pueda permitir o maximizar sus efectos positivos", como, por ejemplo, en "el muro gigante de Madrid Río". "La idea de la M-30 la veo un poco naif, no parece bien meditada", concluye. Por su parte, el biólogo Luna piensa que se deberían emplear el presupuesto de Calle Natura en "mejorar el arbolado urbano, en avenidas, calles y barrios". Como ocurrencia, propone reverdecer azoteas y terrazas, "como pequeños puntos verdes que, utilizados como corredores por los animales, sirvan para conectar parques".