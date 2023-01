El PSOE de Valencia y de Murcia se suman a la protesta de cientos de agricultores en Madrid contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

Cientos de agricultores y regantes llegados, incluso en tractor, desde Alicante, Murcia y Almería han protestado este miércoles en Madrid delante del Ministerio de Transición Ecológica en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura que contempla el nuevo plan hidrológico para 2022-2026 por la introducción de un caudal ecológico que reducirá sobre todo a partir de 2025 el agua disponible para llegar a la cuenca del Segura y que los agricultores de estas tres provincias levantinas advierten de que supondrá la ruina de la huerta y la pérdida de miles de empleos. Junto a ellos, han protestado ante la sede del ministerio de Teresa Ribera representantes de Vox y del PP, pero también la consellera de Agricultura de la Comunitat Valenciana, Isaura Navarro, que ha asegurado estar en nombre de todo el Consell que preside el barón socialista Ximo Puig, y también los alcaldes de Elche o de Murcia, ambos del PSOE.

"Tanto que habla de cambio climático, 1.600 hectáreas quedarían hechas un desierto y se perderá el empleo que da la agricultura. Hoy tenemos que gritar que el trasvase Tajo-Segura no se puede recortar. No queremos desierto, no queremos paro, queremos trabajar y dar frutas y verduras al resto de Europa", ha clamado un portavoz del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), convocante de una concentración que ha concentrado ante Transición Ecológica a cientos de agricultores y regantes de Almería, Murcia y Alicante.

"Pedimos a los políticos que actúen. Hay que frenar esta locura de la ministra Ribera", ha añadido antes de aludir uno a uno a diversos miembros del Gobierno que, según Scrats, deberían tomar cartas en el asunto. Desde la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por una actividad agrícola en las tres provincias que "genera 2.000 millones", pasando por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, "para que se niegue a dejar de incentivar las frutas y verduras", hasta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que "frene esta locura". Por fin, regantes y agricultores exigen al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "no se ponga de perfil, que defienda la agricultura, que no se esconda".

Las alusiones a Ribera y a otros miembros del Gobierno que se han hecho entre pancartas que equiparan "más desalación, más contaminación, que aseguran que "nos están ahogando y no con agua" y afirman que "en el Levante sin agua desierto y paro", está claro que de nuevo la gestión de los ríos se a trasladado al terreno político. Pero a uno distinto del que planteó este martes Ribera, cuando mostró su malestar por que se "tergiverse la realidad en favor de determinadas pancartas y partidos políticos".

Este miércoles, delante de su ministerio, se han escuchado las mismas denuncias y advertencias sobre lo que supondrá el recorte del trasvase y también una reclamación general a que otras comunidades "hagan sus deberes" y depuren el agua del Tajo en sus territorios para que pueda ser aprovechada en la agricultura cuando llegue hasta el Segura.

No solo por parte de regantes y agricultores, también de responsables políticos de Vox y de PP pero también del PSOE valenciano y murciano y del Consell de la Generalitat Valenciana. Su máxima representante, la consellera de Agricultura de Compromís, Rosaura Navarro, ha asegurado que estaba en representación y de mutuo acuerdo de Puig. Esta tarde, Navarro se reunirá con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Además, unos y otros han acusado a Ribera de "mentir" cuando este martes dijo en la sala de prensa de Moncloa que la versión final del cómo quedará el trasvase para los años 2022-2027 que el Gobierno ha enviado al Consejo de Estado es la que se acordó en el Consejo Nacional del Agua. La Generalitat valenciana la acusa de haber hecho una modificación para sacar de esta última versión el compromiso de revisar el estado de las masas de agua antes de recortar el trasvase a partir de 2025 y políticos de distinto signo político y regantes han corroborado la versión del Consell mientras Transición Ecológica guarda silencio acerca de esta diferencia de versiones.

"Estoy aquí en representación del Gobierno valenciano porque se operó una modificación del texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua, en la disposición adicional novena que no es la misma que se ha remitido al Consejo de Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros", ha explicado Navarro en declaraciones a 20 Minutos, insistiendo en algo que Ribera negó este martes. "Lo que queremos es que se vuelva al texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua, porque encontraba el equilibrio entre la sostenibilidad del río [Tajo] y la llegada de agua para la agricultura alicantina y murciana".

Si el recorte del trasvase levantó en un primer momento las críticas contra Castilla-La Mancha -que insistió ante Ribera en poner un caudal ecológico al Tajo, como también exigió en varias sentencias el Tribunal Supremo-, las reclamaciones más o menos explícitas tanto desde el PP como del PSOE han sido a la Comunidad de Madrid, para que depure las aguas que el Tajuna vierte en el Ebro.

