Unidas Podemos negociará con el PSOE las medidas para limitar el precio de la cesta de la compra, pero descarta una bajada del IVA

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que "hay que actuar en la cesta de la compra", para hacer frente al encarecimiento de los precios. De hecho, ha anunciado que está ya constituida la comisión de Unidas Podemos que se encargará de negociar con el PSOE "medidas de urgencia" al respecto, entre las cuales los morados descartan la bajada del IVA que pide el PP.

"Para una familia que gane mil euros al mes, el incremento de la cesta de la compra en términos de IPC del 15,4% es misión imposible, por tanto sí vamos a negociar la cesta de la compra", ha sostenido la ministra de Trabajo en alusión al récord en la serie histórica que registró en octubre la tasa de variación anual del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Díaz ha recordado que ya planteó a la vuelta de verano la necesidad de atajar "la imposibilidad de las familias españolas para garantizar una alimentación sana".

Aunque no ha avanzado ninguna medida concreta, la vicepresidenta segunda ha asegurado que desde Unidas Podemos descartan la bajada del IVA propuesta por la formación de Alberto Núñez Feijóo. "En las medidas que tienen que ver con la cesta de la compra, nosotros no compartimos las medidas que se hacen desde la derecha económica y sobre todo desde el PP, porque no son eficaces", ha subrayado, añadiendo que "prácticamente la mayoría de los productos ya cuentan con IVA reducido". "Las medidas de bajar impuestos de manera genérica no valen, no ayudan", ha recalcado.

En su lugar, Díaz ha puesto el foco sobre las "grandes distribuidoras", que, según ha afirmado, están trasladando al precio de los alimentos el aumento de los costes para incrementar sus beneficios empresariales. "Hay empresas que se están beneficiando de esta crisis, por tanto pedimos que se actúe sobre las mismas", ha argumentado, pidiendo "respeto absoluto" para "los productores de este país, que están siendo también perjudicados".

"Los datos de IPC de estos meses, del 15,4%, están indicando que donde el Gobierno no actúa tenemos enormes problemas", ha añadido, en referencia a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para contener los precios de la energía. El propio Pedro Sánchez señaló este martes que el tercer paquete de medidas para contener las consecuencias económicas derivada de la crisis de Ucrania, que llegará antes de fin de año, podría contener alguna iniciativa dirigida a limitar el precio de los alimentos.

La intención de contener el precio de la cesta de la compra ya provocó fricciones entre los socios de coalición en septiembre, cuando Díaz propuso a los supermercados que ofrecieran a sus clientes "una cesta de la compra asequible y de calidad" para contribuir a que las familias españolas puedan hacer frente a la inflación. "Quiero un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios de alimentos básicos como el pan, la leche o los huevos", dijo entonces.

Asimismo, tras reunirse con varias plataformas y organizaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio, la vicepresidenta segunda ha agregado que la comisión se encargará también de negociar con el PSOE la congelación de las cuotas de las hipotecas, con carácter retroactivo, desde la subida del euríbor. "Es misión imposible para muchas familias españolas ser capaz de asumir a día de hoy el incremento que supone el euríbor en su hipoteca", ha afirmado.

"Estamos trabajando sobre ello"

También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha pronunciado este miércoles sobre la limitación de los precios de la cesta de la compra. "Es lógico que también actuemos sobre los precios alimentarios, teniendo en cuenta que el incremento de los precios de la alimentación se deriva básicamente del incremento de todos los insumos que pesan sobre los mismos", ha afirmado en una rueda de prensa conjunta con su homóloga portuguesa, Maria do Céu Antunes.

"El Gobierno es perfectamente consciente de que todos los hogares y que todas las familias españolas, evidentemente en función de su nivel de renta, se ven afectadas por el precio de los alimento, y por eso tenemos la instrucción y la encomienda del presidente del Gobierno de trabajar en buscar alguna medida concreta en relación con el incremento de los precios alimentarios, estamos trabajando sobre sobre ello", ha añadido.