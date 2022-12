La derechita embustera está muy nerviosa

Mientras escribía estas líneas escuché la noticia de que el desempleo vuelve a caer en noviembre en 33.512 personas. Baja el desempleo mes tras mes, crece nuestra economía y baja la inflación. Un impulso para empezar 2023 y esto es lo que hay contar.

En el Congreso hemos aprobado las cuentas públicas para el próximo año, mientras las derechas desnortadas recurren de manera continua a insultos y mentiras, los argumentos de quien no tiene nada que decir. Incapaces de plantear alternativas a las políticas del Gobierno, deciden embarrar el terreno de juego buscando la degradación de la vida pública y la crispación social, con el objetivo de alejar a la ciudadanía de la política por hartazgo, aburrimiento o indignación. Pero no vamos a jugar en el barro porque las socialistas ni sabemos, ni queremos aprender a jugar ahí. Preferimos sin duda, la revolución del respeto a la que apelaba Fernando de los Ríos, tan presente para mí estos días. No podemos perder el tiempo, frente a los insultos, ideas, frente a las mentiras, propuestas.

El PP ha dicho que no a todas las iniciativas del Gobierno. No a subir las pensiones el 8,5%, no a subir los salarios de empleados públicos el 2,5% , no a incrementar las cuantías de las becas o al bono de alquiler para jóvenes, no al abono gratuito de transporte público que hace la vida algo más fácil a estudiantes, trabajadores y trabajadoras. No al incremento de presupuesto en sanidad, en dependencia o en educación. No a la subida del salario mínimo interprofesional, no al ingreso mínimo vital. La derecha no cree que la banca y las eléctricas tengan que contribuir a la recuperación de su país, aunque hayan tenido unos beneficios extraordinarios porque hay una guerra en Europa.

Hay otra forma de salir de la crisis, con un reparto justo de sacrificios y beneficios que acelera la recuperación

En este contexto, y pese a la derecha, se aprueban una cuentas que ponen todos los recursos públicos al servicio de la mayoría social de nuestro país, 6 de cada 10 euros están destinados al gasto social, a las políticas que inciden directamente en nuestro bienestar. Esto es lo que hay que contar.

Contar que los nuevos presupuestos son los de los trabajadores y trabajadoras, los de las familias, los de las pequeñas y medianas empresas. Los de más de 20 millones de afiliados a la seguridad social, los de los que pasaron de un contrato temporal a uno indefinido, los de las empleadas del hogar. Los de nuestros mayores que verán subir su pensión. Los de jóvenes que verán subir sus becas y ampliar sus oportunidades. Son los presupuestos de todas las personas que tienen que salir a la calle a trabajar para poder realizar su proyecto de vida.

Son los presupuestos de un Gobierno que lidera el debate en Europa, consiguiendo la financiación conjunta de la recuperación mediante deuda comunitaria, un nuevo impulso para la construcción de Europa, y demostrando que hay otra forma de salir de la crisis, con un reparto justo de sacrificios y beneficios que acelera la recuperación. Y esto pone muy nerviosa a la derechita que miente.

El ministerio de Transición Ecológica cuenta con un presupuesto de más de 11.000 millones de euros, que crece un 11%, para liderar la una transición justa que haga del medio rural un espacio de oportunidades, que acompañe a la industria en su proceso de transformación. Agua, biodiversidad, bosques, la protección de los recursos naturales es la mejor garantía para el desarrollo económico y la protección de nuestra salud. Tenemos un presupuesto verde que es social, que pone en el centro de las políticas a la ciudadanía.

No podemos perder el tiempo, frente a los insultos, ideas, frente a las mentiras, propuestas

Pese al contexto lleno de adversidades, el Presidente del Gobierno no ha olvidado el compromiso que adquirió en las urnas con los trabajadores y trabajadoras de este país: la defensa de sus intereses, de sus derechos y de su bienestar. Y así se refleja en la cuentas públicas de 2023. Y esto también pone muy nerviosa a la derechita que insulta.

España se sitúa en una zona de especial vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y combatirlo es nuestra responsabilidad. El 30% del presupuesto de 2023 se dedica a adaptación y mitigación, porque tenemos que luchar contra él, pero también adaptarnos a él, lo estamos viviendo: sequías, inundaciones, granizos, terribles incendios forestales, hasta una pandemia global. El Gobierno trabaja para dar respuestas a la situación de crisis energética acelerando el despliegue de las energías renovables para acabar con nuestra dependencia energética del exterior y trasladar tranquilidad y seguridad a las familias. Nunca hubo una bajada de impuestos en la tarifa eléctrica como la que ha llevado a cabo este Gobierno, bajada de los impuestos que puso y que subió el PP cuando gobernó. Bajar los impuestos no es lo importante sino a quién y para qué.

Tenemos unos hechos que son incontestables, y que la derechita embustera está muy nerviosa, es uno de ellos.