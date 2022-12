Díaz defiende los datos del paro y asegura que los fijos discontinuos se contabilizan igual desde hace 37 años

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha defendido los últimos datos del paro conocidos este viernes y los ha calificado como “positivos”, además de aclarar que la contabilización de los fijos discontinuos en las estadísticas de desempleo se realiza de la misma manera desde hace 37 años.

Un hecho que ha sido utilizado por el presidente del Partido Popular, Núñez Feijoó, para acusar al Gobierno de una "doble contabilidad" para maquillar el paro. “Que dejen de ejercer el trumpismo laboral y económico. Que el señor Feijóo se alegre por los datos de su país”, se ha pronunciado Díaz en rueda de prensa.

La vicepresidenta ha recordado que la contabilización de los parados es de competencia autonómica y no depende de Trabajo: “Estoy segura de que Feijoó no piensa que en Galicia, Andalucía o Madrid se han maquillado los datos del paro”.

En este sentido, Díaz ha afirmado que “es difícil defender para la derecha estas medidas cuando las han catalogado como timo ibérico”. "Es algo que no ocurre en nuestro entorno. Pido que estén a la altura porque resulta muy grave", ha apuntado.

En referencia a la polémica por la contabilización de los fijos discontinuos en los datos del paro, la ministra de Trabajo ha criticado que la Fundación de Estudios de Economía Aplicad (FEDEA) los cuestione: “Según Eurostat, se han superado las 593 millones de horas de trabajo. Es un dato no del Ministerio, sino de la Unión Europea”.

Díaz ha sido tajante ante los medios sobre la forma de contabilización de los fijos discontinuos: “En España desde el 11 de marzo de 1985 se miden de la misma manera porque son población que no están en búsqueda activa de empleo. No se ha cambiado ni una coma de esta norma desde hace 37 años, ni siquiera con Aznar y Rajoy”.

También ha recordado que es una práctica habitual en los demás países europeos y que es una norma que se sigue desde la Unión Europea. Yolanda Díaz se ha mostrado incrédula porque “Feijoó desconozca esta regla, después de 13 años gobernando en Galicia” y ha calificado todas estas acusaciones como “impugnaciones de la constitucionalidad”.

Abordar el problema de la vivienda

La ministra de Trabajo y Economía Social se ha reunido este viernes con diferentes responsables del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, del Sindicat de Llogateres y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para abordar las dificultades de acceso a la vivienda.

Díaz ha calificado el encuentro como “intenso y productivo por razones evidentes para la defensa del derecho a una vivienda digna”. Entre las diferentes temáticas abordadas con los colectivos ha estado presente el desempleo, el acceso a la vivienda y los desahucios. "Coincidimos que la vivienda es un derecho fundamental y tiene que ser tratado en todos los ámbitos que estemos trabajando", ha hecho referencia la titular de Trabajo.

Hoy he tenido la oportunidad de reunirme con @SindicatLloguer y @LA_PAH para abordar la cuestión de la vivienda.



Frente a la alta inflación, toca volver a tomar medidas valientes en diciembre para limitar los precios de los alquileres y acabar con la lacra de los desahucios. pic.twitter.com/wixnbG2MXw — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 2, 2022

Entre las diferentes peticiones que los colectivos han pedido en su reunión, Díaz ha destacado la prórroga de la limitación en la revalorización de los precios al arrendamiento, que en la actualidad se encuentran al 2%: "En muchas ciudades la revalorización se produce entre un 30 o 40% más del valor anterior que había antes".

Otra de las cuestiones abordadas ha sido el tema de los desahucios, más de 22.000 este año en España como ha informado la ministra. "Hemos trabajado para que los desahucios se realicen en consonancia a los mandatos de Naciones Unidas, es la propuesta para salir de esta crisis", ha explicado Díaz. En este aspecto, ha calificado que la banca ha sido la mayor beneficiada por la subida del euríbor: "Se ha realizado la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía a la banca, con más de 8 mil millones de euros. La garantía tiene que estar correspondida con los que tiene una situación de ventaja".

Respecto al bloqueo en la ley de vivienda, Díaz ha explicado lo que, según ella, siente la ciudadanía: “Yo voy por la calle, la gente me para y me dice que le han hecho indefinido y eso es muy bueno, pero también me paran porque no pueden pagar el alquiler. Es urgente desbloquear la Ley de Vivienda, es nuestra obligación”.